La quarta ed ultima settimana di febbraio, quella che intercorre tra lunedì 24 febbraio e domenica 1° marzo, porta con sé un oroscopo pieno di novità. Alcuni segni zodiacali, come ad esempio il Sagittario, non saranno in grado di gestire le varie situazioni e si faranno prendere dall'ansia, mentre l'Ariete potrà tranquillamente seguire ciò che suggerisce l'istinto. Dal canto suo, lo Scorpione non potrà minimamente lamentarsi delle giornate che si presenteranno sul proprio cammino, contrariamente a quanto accade ai nati sotto al segno del Cancro che, purtroppo, si ritroveranno nel bel mezzo di discussioni poco fruttuose con il proprio partner.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, durante questa nuova settimana del mese di febbraio, i nati sotto il segno dell'Ariete potranno affidarsi completamente al proprio istinto, seguendo i consigli che quest'ultimo offre loro. Soprattutto per chi ha voglia di "correre" in amore, gli astri sembrano offrire un periodo fortunato e propizio.

Toro - il periodo in arrivo si preannuncia essere uno tra i più produttivi. Sia in ambito sentimentale che sul piano lavorativo, i numerosi sacrifici saranno finalmente ricompensati.

Il sudore e le energie spese porteranno alla nascita di frutti desiderati e sperati.

Gemelli - si tratta di giornate un po' ambigue, per il segno dei Gemelli. Sul lavoro, che si tratti di un lavoro di ufficio o meno, ci sarà qualche piccola incomprensione che metterà in confusione anche la mente più brillante. Per fortuna, in amore, ci sarà sempre qualcuno disposto ad ascoltare ciò che l'altro ha da dire e soddisfare i suoi desideri più spinti.

Cancro - l'oroscopo di questa ultima parte del mese non sembra preannunciare nulla di favorevole, almeno per chi si ritrova all'interno di una relazione sentimentale. Le discussioni potrebbero essere in agguato dietro l'angolo e quella sintonia con il partner potrebbe non essere disponibile. Meglio armarsi di tanta pazienza e stringere i denti fino all'arrivo del weekend.

Leone - se ci si ritrova a dover prendere una decisione importante riguardante la sfera sentimentale, forse sarebbe il caso di coinvolgere anche il partner ed ascoltare il suo parere.

Cambiare la propria vita non è certo facile e spesso è necessario stringere la mano della persona fidata, quella di cui ci si è innamorati.

Vergine - il periodo in arrivo non sembra essere tra i più fortunati, soprattutto per i nati sotto al segno della Vergine. Battibecchi, spesso inutili, e continue manomissioni potrebbero far perdere le staffe. La situazione potrebbe stabilizzarsi, se non addirittura migliorare, con l'arrivo di sabato.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Venere sembra proprio essere in netta opposizione. Le situazioni sentimentali potrebbero subire qualche piccola scossa, di quelle necessarie per riuscire a comprendere se si è a fianco della persona giusta o meno.

Se l'esito sarà positivo, allora ci ritroveremo di fronte ad una storia d'amore indistruttibile.

Scorpione - secondo l'oroscopo di questa settimana, le giornate che stanno per arrivare saranno tra le più fortunate, sia del mese che sta per terminare che per quello in arrivo. Chi ha intenzione di prendere una decisione o di cimentarsi in qualcosa di nuovo dovrà assolutamente mettere da parte i pensieri negativi e partire alla riscossa.

Sagittario - come già anticipato, i nati sotto il segno del Sagittario si ritroveranno pervasi da uno strano stato di ansia che renderà meno lucide ed obiettive le loro decisioni.

Qualche piccola discussione con il datore di lavoro o con il partner potrebbe mettere a dura prova i loro nervi.

Capricorno - se è vero che la carriera è ciò che riesce a nobilitare l'uomo e a mantenere una famiglia, è anche vero che dedicarsi solo al lavoro potrebbe giocare qualche brutto scherzo. Chi ha già intrapreso la via del matrimonio dovrebbe ricordare che la persona al proprio fianco necessita di attenzioni. Chi è impegnato sentimentalmente farebbe meglio a non trascurare il partner.

Acquario - il romanticismo è proprio nell'aria. La giornata di San Valentino è riuscita a spargere così tanto amore attorno all'Acquario che risulta quasi impossibile farlo ritornare con i piedi per terra.

L'unica persona a godere di tutto ciò sarà ovviamente il partner.

Pesci - già da lunedì potrebbero sopraggiungere novità non indifferenti in grado di cambiare una piccola parte della vita dei nativi Pesci. Questo potrebbe accadere in ambito lavorativo, sia per chi lavora all'interno di un'azienda da molto tempo sia per chi è ancora alla ricerca di un lavoro stabile.