Le predizioni astrali della settimana dal 17 al 23 febbraio 2020 sono pronte ad analizzare i campi della vita quotidiana relativi all'amore e al lavoro, analizzati dall'Oroscopo in relazione ai dodici segni dello zodiaco. A godere di un ottimo periodo, secondo quanto espresso dalle nostre predizioni astrali settimanali, quattro segni in particolare. Ad avere la valutazione migliore, visto anche l'ottimo 'voto 10', il Cancro, segno favorito in campo sentimentale e nelle attività lavorative. Ugualmente positivi i prossimi sette giorni anche per lo Scorpione, valutato con un bel 'voto 9'.

Il periodo vede ottime prospettive anche per altri due segni, mentre per altrettanti due si prospetta una votazione minima.

Approfondiamo nei minimi dettagli le predizioni astrali da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, valutando i sette giorni prossimi mettendoli in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: voto 8. Progetti vincenti. La terza settimana del mese di febbraio per voi Ariete si presenta molto bene. In campo sentimentale le stelle sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa, o conquista amorosa.

Avrete voglia di accudire, coccolare, quasi viziare il vostro partner. Nel lavoro invece ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, semplicemente da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Toro: voto 7. Passioni senza fine. In amore avete una vita di coppia stabile e collaudata? Se si allora la settimana vedrà l’intesa con il partner aumentare in modo eccellente, sotto tutti i profili.

Siete single? Allora preparatevi a vivere sicuramente una storia intrigante: è dietro l’angolo… Il lavoro promette bene anche da un punto di vista professionale: sarà un periodo molto interessante. Non mancheranno impegno e buona volontà, insieme al desiderio di ben figurare e la grinta per riuscirci.

Gemelli: voto 8. Felicità totale. I prossimi sette giorni saranno abbastanza positivi. Già da adesso nell’aria si respira qualcosa di nuovo, soprattutto riguardo la parte legata ai sentimenti.

In amore tale argomento è tra i vostri preferiti in questo periodo: il Sole transita in un segno amico (Pesci), e voi vi sentite inclini a tenerezze speciali. L’accordo col partner sarà eccellente. Il lavoro anche, specialmente da un punto di vista professionale sarà un periodo molto, molto interessante. Non vi mancheranno volontà e il desiderio di ben figurare e ovviamente la grinta per riuscirci.

Cancro: voto 10. Vincenti e simpatici. Questa prossima settimana l'amore vi vedrà corteggiati dalla Luna in Acquario, stella dei buoni sentimenti e della voglia di amare. Spinti dal vento di Venere, qualcuno di voi potrebbe assumere un atteggiamento altamente seduttivo: sarà impossibile frenarvi nei vostri slanci passionali.

Nel lavoro a dare un punto a vostro favore sarà la vostra determinazione nell'affrontare le conflittualità quotidiane. Le previsioni astrologiche nel periodo 17-23 febbraio spronano a fare sempre meglio, imparando a gestire le priorità.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. Avanti con energia. In amore le predizioni astrali della settimana suggeriscono che il gioco della seduzione deve essere sottile, coinvolgente, basato sugli sguardi e su qualche fuga strategica. Venere vi è favorevole e quindi non dovrete faticare tanto. Nel lavoro ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi Leone, in realtà da non farsi sfuggire per nessun motivo.

L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Vergine: voto 7. Buono il momento nel lavoro. In generale, le predizioni astrali settimanali per la Vergine indicano che la fantasia sarà la vostra alleata migliore. In amore si presume sia una settimana ricca di forti suggestioni. Sentite impellente il desiderio di stabilire nuove intese con la persona amata, di esplorare modi diversi di stare insieme e vivere l’amore come mai fatto fino ad ora. L’attività lavorativa gode di un buon momento, che va comunque supportato con abilità. Non sottovalutate una nuova proposta: più avanti vi accorgerete meglio della sua validità.

Bilancia: voto 6. Venere, pianeta dell’amore, vi è amica. Infatti la settimana in arrivo porterà più di qualche sorpresa a molti Bilancia. L’atmosfera riguardo i sentimenti, in questo periodo sarà per molti di voi davvero deliziosa: potrete dar libero corso ai sogni più reconditi, con buone possibilità che si realizzino. Nel lavoro riuscirete ad essere costruttivi e pratici come raramente vi accade: potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Dovrete solo mantenere un comportamento controllato e obiettivo.

Scorpione: voto 9. Sesso da urlo per tutti! Settimana super per quanto riguarda la passione pura.

L'amore, secondo le predizioni astrali che vi riguardano, arriverà portato dagli astri del periodo, i quali sono pronti a regalare splendide energie da investire nei rapporti affettivi di qualsiasi genere. Le stelle accrescono il vostro fascino e il vostro potere di seduzione. La settimana per molti Scorpione potrebbe essere indimenticabile… Nel lavoro l’entusiasmo sarà tanto in questo periodo, il che va benissimo perché vi permetterà di mettere in cantiere molti progetti, anche per il futuro immediato.

Previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 6. Coltivate maggiormente l’ottimismo.

L'amore in questa settimana in procinto di iniziare mancherà di dare soddisfazioni positive. Le predizioni astrali indicano che non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure, ci sono parecchie tentazioni in vista. Il lavoro invece vede una settimana non troppo facile: dovrete affrontare qualche ostacolo o rallentamento della vostra attività. Chi è in attesa di una conferma dovrà pazientare ancora un po’.

Capricorno: voto 5. Difficoltà in arrivo. In amore anche se l’intensità e la profondità dei vostri sentimenti potranno raggiungere alti livelli e la simpatia e relativo magnetismo seduttivo vi renderanno irresistibili, sappiate che 'il problema' è pronto a saltar fuori quando mai pensate possa arrivare.

Novità deludenti per i single a metà settimana. Nel lavoro occhio alle distrazioni facili. Se lavorate in squadra, o avete un’attività che vi mette a contatto col pubblico, tenete saldi i nervi e non reagite alle provocazioni altrui.

Acquario: voto 5. Contate fino a venti prima di agire. Settimana abbastanza pesante in amore? Secondo le predizioni astrali sui prossimi sette giorni, quasi sicuramente. Chi desidera vivere, più o meno segretamente, un’avventura o una situazione nuova o esaltante, avrà occasioni propizie per farlo, ma a quale prezzo! Rinnovate look e guardaroba. Nel lavoro visto il periodo sarebbe meglio tenere un profilo basso.

Con molti astri dissonanti non sarà facile concentrarsi, tanto meno distinguere le situazioni positive da quelle insidiose.

Pesci: voto 6. Non create infelicità tra le persone che vi vogliono bene. Il periodo vi invita a riflettere su certi aspetti del vostro carattere che qualche volta sono causa di malumori o disagio nel rapporto di coppia. Incontri deludenti per i single in cerca d'amore, a meno che non arrivi quel classico colpo di fortuna: allora non c'è astrologia negativa che tenga! Potrebbe essere invece un momento delicato nel lavoro, visto quello che si profila sulla linea del vostro orizzonte temporale.

Le predizioni astrali della settimana dal 17 al 23 febbraio consigliano cautela: piedi di piombo dunque, qualunque sia la vostra condizione professionale.