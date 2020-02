Le predizioni zodiacali del weekend 22 e 23 febbraio 2020 annunciano l'arrivo di due splendide giornate. Questo sabato e relativa domenica in amore andranno davvero alla grande gli amici nativi dell'Ariete. Ottimo il prossimo weekend anche per coloro dei Toro: in rialzo la buona sintonia di coppia.

In lieve stallo il periodo analizzato per l'Acquario, preventivati nel frangente con probabili alti e bassi senz'altro impattanti sulla sfera lavorativa nonché in quella sentimentale. Iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le previsioni astrologiche di sabato e domenica, valutando tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Il settore degli affetti in questo prossimo weekend vi riserva molte gioie. Parecchie coppie potranno contare su un solido affiatamento. Marte alimenta il desiderio, che colpirà anche molti single. Anche nel lavoro il periodo è favorevole. Riorganizzate meglio il vostro lavoro: ci sono buone opportunità per farlo. Mettete in cantiere un progetto importante che darà frutti abbastanza presto.

Toro - Sabato e domenica davvero al top: con il partner potrete contare su una bella sintonia, legata alla capacità di parlare e di discutere di tutto, senza problemi.

Nuovi amori e nuove storie per i single. Lavoro in risalita: non prendetevela se dovete sgobbare in questo periodo di relax. Marte promette un bel movimento, in particolare per chi lavora nel commercio o nel settore delle comunicazioni.

Gemelli - Affascinanti e determinati. Sicuri di voi stessi e della storia d’amore che state vivendo. Questo è quanto in merito a come vi sentirete in questo fine settimana dedicato al weekend!

Periodo incoraggiante anche per i single. Nel lavoro il periodo si preannuncia con una fase di felici realizzazioni e aperture a nuovi interessi. Alcuni di voi potranno riprendere attività interrotte e portarle avanti con un diverso atteggiamento.

Cancro - Lusinghiere prospettive astrali vi rendono sereni e appagati proprio in questo 22 e 23 febbraio. La scenografia celeste splende anche per chi vive storie d’amore trasgressive.

Il passaggio della Luna in Pesci, altro segno di Acqua, proprio questa domenica vi favorisce. Lavoro molto promettente: riuscirete a vedere più in là di chiunque altro, e saprete giocare al meglio le opportunità che il destino vi offre. Energia e spirito d’iniziativa non vi mancheranno.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del 22 e 23 febbraio in amore indicano che vi attendono due giornate magnifiche. Siete innamorati? Stare tra le braccia della persona amata sarà come stare in paradiso. Se poi siete ancora single, un incontro vi lascerà senza fiato. Nel lavoro ottimo periodo: un po' pesante ma molto produttivo.

Non prendetevela se i risultati non sono immediati, oppure se avrete l’impressione di fare molta fatica e di ottenere poco o nulla.

Vergine - Se siete in coppia questo sabato e domenica potrete realizzare i vostri disegni d’amore più arditi. Se invece ancora siete in status single, magari in attesa di un nuovo amore, queste giornate potrebbero dare le risposte positive alle vostre aspirazioni. Sul lavoro rimboccatevi le maniche e migliorate le vostre conoscenze: vi servirà ad ampliare gli orizzonti lavorativi. Le scelte e le decisioni che prenderete si riveleranno giuste.

Bilancia - Successi professionali e finanziari.

Nel microcosmo dell’amore tutto gira velocemente e sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, se siete soli. Tutto bene anche per chi è già in coppia. Nel lavoro, specialmente se avete un’attività autonoma o anche se operate alle dipendenze altrui, un cielo importante da un punto di vista lavorativo vi consentirà di migliorare posizione e guadagni. Sorpresina a fine giornata di domenica.

Scorpione - Faville e scintille soprattutto in amore. Venere vi farà ardere nella vostra passione dando una pennellata di rosso al vostro cielo autunnale, il che può farvi ardere di passione, ma anche suscitare tensioni e gelosie se avete un rapporto sull’orlo di una crisi.

Lavoro in crescita sebbene un po’ agitato: questa settimana appare fervida di occasioni nella parte finale. Buon momento per rinnovare la vostra attività, specie se avete un lavoro autonomo e tante nuove idee.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Buon weekend per stabilizzare le finanze o consolidare l'amore. I legami sentimentali vi coinvolgeranno sia dal punto di vista romantico che passionale. Se siete in coppia, contate pure su due giorni davvero appaganti. Nel campo lavorativo, il periodo gode di un buon momento, che comunque è supportato con abilità dalle persone da voi stimate.

Non sottovalutate una nuova proposta: più avanti vi accorgerete meglio della sua validità.

Capricorno - A caccia di belle novità, specialmente in amore. Sole e Luna insieme a Mercurio vi rendono un po’ intrattabili, poco disponibili al dialogo ma anche tanto fortunati. Se vivete una storia complicata, fate attenzione a non peggiorare la situazione. Nel lavoro periodo complicato: se le vostre idee non collimano con quelle di chi lavora con voi, non create discussioni ma tentate la via della mediazione e quella del convincimento.

Acquario - Weekend paragonabile ad un giro sulle montagne russe. In amore la situazione astrale è delicatissima.

Si prevedono infatti incomprensioni e difficoltà nella vita a due. La tattica migliore è quella di aspettare astri e circostanze migliori. Lavoro in stallo in questo fine Settimana. Eppure leggermente interessante per coloro che sapranno dosare i propri interventi e agire con astuzia. Mettete in pratica le vostre qualità e dribblerete ogni situazione poco chiara.

Pesci - Le predizioni zodiacali del weekend al segno dei Pesci annunciano che l'amore potrebbe essere davvero una cosa meravigliosa, da sfruttare in queste due giornate dedicate al weekend. In questo periodo tutto o quasi vi sembrerà possibile.

Per i single e i più giovani ci potrà essere la pazza idea di un’avventura. Nel lavoro invece, Urano in transito nel segno del Toro invita a studiare le strategie che intendete adottare senza lasciar trapelare alcun indizio. Certe situazioni vanno gestite con diplomazia.