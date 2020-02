Le predizioni zodiacali di domenica 23 febbraio 2020 sono pronte a soddisfare la vostra curiosità. Ecco come potrebbe evolvere la prossima domenica. Sotto analisi i dodici segni dello zodiaco, analizzati uno per uno e messi a confronto con il periodo esaminato. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno? Allora a questo punto senza perdere altro tempo, andiamo a vedere le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Dopo una settimana di lavoro, una bella domenica è sicuramente quello che ci vuole per recuperare.

Non usare però lo stress come scusa, per battere la fiacca: approfittate, per provare qualche attività divertente, con una compagnia di vostro gradimento. La situazione, per quanto riguarda gli affetti, rimane più o meno invariata, rispetto ai giorni passati. Pazientate ancora un po’ se siete single e continuate a cercare l’anima gemella.

Toro - Una domenica all’insegna della tranquillità, che però non fa rima con tristezza. Forse, non sarete protagonisti di una sconvolgente avventura, ma tutti hanno bisogno di riposo al termine della settimana lavorativa, anche gli “stacanovisti” come voi.

In amore mantenere delle questioni in sospeso non è positivo. Quindi, siate diretti con il partner e affrontate il problema, senza però risultare bruschi.

Gemelli - Il consiglio per questa domenica è di non ascoltare le voci che vi arriveranno. Per natura, non siete dei tipi impiccioni, ma vi potrebbe capitare di sentire involontariamente cose che vi infastidirebbero. Potete permettere a un pettegolezzo di rovinarvi la giornata?

In amore provate a giocare, a scherzare e a ridere con il partner, per creare quella complicità che rende unici i rapporti. Ma ricordate, ogni bel gioco dura poco...

Cancro - Questa domenica potrebbe presentarsi un’occasione che aspettavate da molto tempo e che potrebbe permettervi di fare una bella figura con amici o familiari. Il trucco è non farsi trovare impreparati nelle evenienze per fare le cose giuste al momento giusto.

Non è un’impresa impossibile. In amore state così bene con il partner che vorreste passare ogni attimo disponibile insieme a lui/lei. Va bene, ma cercate di non essere assillanti e di rispettare i suoi spazi.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 23 febbraio indicano che con una buona dose d’autostima si possono raggiungere ottimi risultati. È per questo che nella giornata di domenica dovete credere veramente nelle vostre capacità. Le occasioni per mettersi alla prova non mancheranno: con le stelle dalla vostra, sarà tutto più facile. Parlando d'amore, il vostro cuore comincerà già da oggi a battere più forte.

Finalmente capirete che la persona che avete davanti è proprio quella che stavate cercando da tempo.

Vergine - Ultimamente vi sono capitate cose spiacevoli, ma questo non vuol dire che tutto stia andando a rotoli. Potete modificare l’atteggiamento verso il futuro, cercando per questa domenica di non vedere sempre tutto in negativo, ma bensì con un po’ più di fiducia negli altri. Occhio a non cedere allo stress. In amore il partner vi è vicino in ogni momento, bello o brutto che sia. Ma ad un certo punto potrebbe stancarsi di sopportare i vostri continui malumori e… andarsene via.

Bilancia - Questa domenica tira un’aria favorevole e vi conviene approfittare immediatamente di questo, sfruttando tutto quello che vi si potrebbe presentare nel migliore dei modi.

Non abbiate paura di rischiare, ma non sporgetevi neanche troppo. La virtù sta proprio nel mezzo. Se in tutti gli altri campi la vostra serietà è una dote molto apprezzata, in campo sentimentale cercate di essere più naturali e spontanei. Ragionate con il cuore, non con la testa.

Scorpione - A volte sembrate dimenticare che il vostro carattere esuberante spesso va a scontrarsi con le altre persone con le quali vi confrontate quotidianamente. Quindi, nel caso si presentasse un qualunque tipo di problema, imparate ad ascoltare anche le opinioni degli altri. Se chiedere aiuto, vi verrà dato: tenetelo presente.

In amore non angosciatevi pensando al futuro ma vivete il presente. Evitate di porvi miliardi di domande, e soprattutto evitate di porle al partner, che potrebbe anche spaventarsi.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Ultimamente non state attraversando un periodo particolarmente positivo e la giornata di domenica non sarà troppo diversa dalle altre, ma non è questo un buon motivo per demoralizzarvi. Cominciate ad aprire gli occhi, per vedere la realtà e capite che nessuno ce l’ha con voi. In campo sentimentale forse, questo per voi non è il momento più adatto per una dare il via ad una relazione seria: divertitevi comunque a flirtare.

In fondo, "se son rose, fioriranno".

Capricorno - Fosse per voi, tutto andrebbe razionalizzato. Ma, ogni tanto, è bene lasciare che le cose seguano il proprio corso e prenderle così come vengono, senza farsi toppe domande. E poi, che noia se non aveste più a che fare con l’imprevisto: sarebbe tutto scontato. In amore non sono necessarie chissà quali peripezie per dimostrare al partner quello che si prova. Sono soprattutto le piccole cose quelle più gradite. Agite con naturalezza.

Acquario - Da un po’ di tempo state facendo moltissimi progetti, la maggior parte dei quali riescono bene. Ma, fra cento, ce ne può sempre essere uno che non vi soddisfa completamente.

L’unica soluzione è mettersi il cuore in pace e godersi gli altri novantanove successi. In amore domenica non ve la sentirete d’affrontare una storia seria: è meglio che mettiate le mani avanti e siate chiari con il partner, giusto per non ferirlo poi maggiormente in futuro.

Pesci - Le predizioni zodiacali di domenica 23 febbraio riguardo l'amore annunciano che sarete intrattabili, e soprattutto non accettate consigli da nessuno, nemmeno da chi vi vorrebbe realmente aiutare. Vi sentite confusi e tutti vi accusano di essere incoerenti. Fermatevi un attimo, approfittando di questa domenica per chiarirvi leggermente le idee.

In coppia non usate il partner per scaricare le vostre frustrazioni, ma cercate in lui/lei un aiuto. Se proprio non riuscite a sorridere, almeno avrete una spalla su cui piangere.