Le predizioni zodiacali di giovedì 13 febbraio 2020 sono pronte a fornire una valutazione al quarto giorno della corrente settimana. In bella evidenza spicca il segno della Bilancia, giovedì sotto protezione di ben tre astri: Luna, Marte e Sole. Invece il periodo si prevede in netta salita per i nativi nel segno dell'Acquario, in questo giorno ossessionati dalla pessima quadratura posta nei confronti del segno da Saturno e Plutone.

A questo punto incominciamo a mettere in evidenza le predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci e scoprire con maggior precisione come potrebbe evolvere la giornata in questione.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Maretta nei rapporti con gli altri. Le vostre esigenze e quelle altrui questo giovedì non s’incontrano. Cercate un compromesso e moderate i toni. Tenete a freno il vostro temperamento battagliero, privilegiando la diplomazia piuttosto che la prevaricazione. Intanto nel lavoro evitate di essere impulsivi e frettolosi nell’ambiente lavorativo, cercate anzi di tener conto di alcune delicate dinamiche interpersonali. Possibili tensioni e battibecchi in amore, soprattutto nella coppia.

Vi sentite poco disposti a mediare e ad ascoltare attentamente chi vi sta vicino

Toro - Vi aspetta una giornata densa di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Giornata un po’ sbiadita nel lavoro per questioni di priorità o relative a scelte da fare.

Poche idee si affacciano alla mente e l’entusiasmo è merce abbastanza rara. In amore l’intraprendenza che vi anima dà una coloritura vagamente aggressiva ai rapporti amorosi. Urge dose massiccia di tenerezza.

Gemelli - Rafforzata dal trigono con il Sole, la Luna nel segno amico della Bilancia questo giovedì vi regala il meglio di sé in quanto a buon senso e concretezza. Occupatevi anche del vostro benessere psicofisico, ritagliandovi momenti di svago e di relax.

Nel lavoro inutile affannarsi cercando di arrivare a tutto. Al momento il vostro organismo richiede ritmi meno frenetici. Prendetevela calma. Nonostante il sostegno della Luna, in campo sentimentale l’opposizione di Urano in Toro vi affanna non poco, con una stretta al cuore. Evitate le discussioni e le prese di posizione.

Cancro - Il transito disarmonico della Luna si somma ai dispetti dei pianeti veloci. Risultato: l’umore scende in caduta libera e il nervosismo sale alle stelle. Non siete affatto in vena di socievolezza, e le chiacchiere frivole vi urtano come non mai. Nel lavoro una sana ambizione è un buono stimolo per migliorare, ma se vi accollate una mole di lavoro esagerata non lamentatevi poi della fatica!

riguardo l'amore, tra sospetti, dubbi e gelosia il cuore si confonde, rischiando di muovere guerra alle ombre… e al partner. Tornate con i piedi per terra.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 13 febbraio indicano che potrete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie alla Luna in Bilancia, che nel periodo instaura un accordo molto armonioso anche con Marte e Sole. Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo. Avete l’imbarazzo della scelta. nel lavoro gli obiettivi che vi siete dati li avete già da tempo ben chiari in testa.

Ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarli. La parte sentimentale vi vedrà insolitamente romantici e comunicativi, trovate un modo originale per esprimere con chiarezza alla persona amata tutto il vostro amore.

Vergine - Occorre stare in allerta. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario. In amore l’intesa col partner raggiungerà vette altissime grazie alla vostra capacità di comunicare sensazioni, emozioni e sentimenti in maniera assolutamente coinvolgente.

Nel lavoro invece ci sono buone opportunità in arrivo, per parecchi di voi, da non farsi sfuggire. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati da chi di dovere.

Bilancia - Questo giovedì 13 febbraio, secondo le predizioni zodiacali del periodo, si presenta sotto promettenti auspici planetari. La Luna, Marte e Sole sono apertamente al vostro fianco. Eventi culturali, feste tra amici, brevi gite: avete mille occasioni per divertirvi come meglio credete. Una spiccata carica vitale intanto vi spinge nel lavoro ad occuparvi con notevole coinvolgimento delle vostre mansioni.

Con risultati molto soddisfacenti. In amore già disponete di un buon intuito, ciò che vi serve per provare a recuperare rapporti un po’ logori sia nella coppia sia in famiglia

Scorpione - Un cambiamento, tanto improvviso quanto imprevisto, questo giovedì vi spiazza e rischia di togliervi il sorriso. Ma non esagerate facendo di un sasso una montagna. Le predizioni zodiacali invitano alla calma e al sangue freddo: non vi occorre altro per fronteggiare un inconveniente. Ve la caverete egregiamente. In campo professionale, Urano speculare negativo al segno non vi facilita certo la vita. In questo momento non siete in grado di prendere iniziative, perciò pazientate.

In merito ai rapporti d'amore, rincasate stressati, arrabbiati e il rischio che ve la prendiate con il partner è alto. Meglio uscire di nuovo per starvene un po’ da soli.

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Se state pensando di fare un acquisto importante, ma non avete a disposizione l’intera somma necessaria, le predizioni zodiacali di giovedì dicono che forse è meglio rinviare a 'stelle' più propizie. Siate ragionevoli: non è il momento adatto per chiedere denaro in prestito o per accendere mutui. In campo lavorativo non preoccupatevi se volete prendervi mezza giornata di pausa, anche se avete una scadenza imminente.

Ce la farete in ogni caso. Parlando invece d'amore, con la persona amata una divergenza di poco conto rischia di diventare un caso di stato. Saggezza impone di ridimensionare il tutto.

Capricorno - Finalmente le tensioni si stemperano e qualche grana si risolve. Insomma, in base a quanto espresso dalle predizioni zodiacali di vostra competenza, adesso potete prendervi un po’ di meritato riposo: ve lo siete meritato. Appena avete un momento libero, subito vi fate venire un’idea per trascorrerlo in compagnia degli amici. Lavoro in primo piano: rinviate le questioni più impegnative e limitatevi alla sola routine.

Avete bisogno di ridurre i ritmi e di concedervi un po’ di respiro. Riguardo l'amore, il modo per evitare battibecchi col partner è quello di spiegargli che avete l’esigenza di rilassarvi con i vostri amici. Riuscirete a capirvi?

Acquario - Il buonumore e quella carica di vitalità che nei giorni scorsi vi aveva trasformati in vulcani d’idee e d’iniziative sembrano essersi esauriti. Secondo le predizioni zodiacali di giovedì, dovete tornare a fare i conti con la solita routine, ma vivete la cosa con la massima tranquillità. Al lavoro, organizzazione e strategia di azione non fanno una piega, ma alla prova dei fatti c’è sempre qualche dettaglio che non va come dovrebbe.

In merito all'amore intanto, prosegue la quadratura di Saturno e Plutone verso la vostra Luna nel segno, e questo significa che dovete ancora sopportare incomprensioni e tensioni di coppia.

Pesci - Le predizioni zodiacali di giovedì 13 febbraio riguardo l'amore annunciano, La situazione si risolleva e voi tornate a sorridere. La Luna già da un po' in Bilancia, ormai si avvia verso i confini dello Scorpione, pronto a fare il tifo per voi, restituendovi serenità e buonumore. Buone nuove soprattutto per quanto riguarda la sfera personale. Non perdete neppure un’occasione. Nel lavoro, un imprevisto vi cambia le carte in tavola, ma vi offre anche l’opportunità di vedere una questione sotto un’altra prospettiva, molto più proficua.

L'Astrologia indica in amore una certa insistenza nel voler rimettere tutto in discussione, è inevitabile che dobbiate confrontarvi con dubbi e perplessità, vostri e del partner.