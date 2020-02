Le predizioni zodiacali di giovedì 20 febbraio 2020 sono a vostra disposizione, già pronte per permettervi di valutare la bontà della giornata in analisi. Parlando in merito alle attuali formazioni astrali, la giornata di giovedì vede ancora il Sole nel comparto dei Pesci insieme a Mercurio e Nettuno. In Ariete domina la scena una Venere sotto stressa dalla quadratura con Giove, quest'ultimo comunque assistito dai due splendidi sestili restituiti da Nettuno e Mercurio in Pesci. La cinquina rappresentata da Marte, Giove, Plutone, Saturno e Luna si trova attualmente racchiusa tutta all'interno del settore del Capricorno.

In merito ai segni invece, il quarto giorno della presente settimana vedrà sotto ottimi auspici gli amici nativi in Cancro, sotto positivo effetto della Luna in procinto di passare in Acquario. Giornata di giovedì interessante anche per coloro della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione, tanto per indicarne più di qualcuno, soddisfatti da relazioni astrali molto promettenti per i rispettivi segni. Vogliosi di appurare qualcosa di più in merito a come potrebbe evolvere la giornata del 20 febbraio in amore e nel lavoro?

A questo punto allora, anche per non rovinare l'effetto sorpresa, diamo subito spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - La giornata di giovedì vi trova un po’ affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. La quadratura di Giove verso la vostra Venere nel segno interferisce sul vostro umore e causa contrasti con il partner e in famiglia.

Momento critico per gli affari, e non solo quelli del cuore: se vi lasciate trascinare disordinatamente dalla foga, non riuscirete a risalire la corrente.

Toro - Un giovedì privo di grandi eventi, ma fluido. Fantasia, immaginazione e creatività in amore potranno essere una formidabile arma segreta da sfoderare al momento giusto. Confidate a un amico speranze e aspirazioni: scoprirete che non sono irrealizzabili.

Nel lavoro, uscite da una situazione ambigua esprimendo senza mezzi termini il vostro pensiero: la sincerità sarà molto apprezzata e tenuta in considerazione da chi di dovere.

Gemelli - Avete fascino e la stoffa dei campioni, per questo riuscirete a corteggiare o sarete corteggiati da persone interessanti. La Luna in ingresso nel segno dell'Acquario favorisce la vita sociale, pertanto datevi da fare. Sul lavoro invece non mancherà lo spirito d'iniziativa e la voglia di ben figurare, sicché non avrete problemi a rimboccarvi le maniche, a darci dentro per ottenere i risultati che vi premono. Successi personali, sentimentali e sociali probabilmente di prossimo arrivo.

Cancro - Il buonumore è garantito dal transito della Luna nel segno amico dell'Acquario. Tuttavia, amore e famiglia richiedono la vostra attenzione sempre, non solo quando 'avete tempo', sappiatelo e fatene una ragione di vita. Giovedì, secondo le predizioni zodiacali del periodo, voi che siete così efficienti e precisi datevi da fare per rimettere un po’ in sesto quei conti che non tornano. Riguardo l'amore, se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner come una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 20 febbraio indicano che potreste avvertire una fastidiosa sensazione d’insicurezza. In ambito familiare, provate a mostrarvi più disponibili e andate incontro alle esigenze degli altri. In campo lavorativo non perdete di vista i vostri veri obiettivi: dedicatevi ad attività collaterali, ma concentratevi sul raggiungimento dei risultati richiesti. Ironia e umorismo in campo sentimentale saranno le vostre armi vincenti: sono doti assai preziose a cui doveste ricorrere sempre, non solo quando vi sentite a disagio.

Vergine - Godrete di ottima luce con chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete. In amore la serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri vivaci e momenti davvero appassionati. Se avete progetti di conquista, parlando di coloro in status single, le vostre aspirazioni non verranno deluse. In merito al lavoro invece, il consiglio è quello di tenersi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio evitando di tirarsi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta.

Bilancia - Potete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie alla Luna in Capricorno (a fine giornata in Acquario).

Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo. In campo lavorativo gli obiettivi che vi siete dati li avete già da tempo ben chiari in testa. Ora potreste finalmente trovare la strada adatta per concretizzarli. Amore in risalita: le predizioni zodiacali di giovedì vi vedono insolitamente romantici e comunicativi: trovate un modo originale per esprimere con chiarezza alla persona amata tutto il vostro amore.

Scorpione - Realizzerete molti progetti, a partire dal comparto sentimentale a venire in avanti. Una più accentuata vena mondana vi aiuterà, facilitando nuove conoscenze e dandovi la possibilità di staccare dai consueti impegni quotidiani.

Vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso, senza interferire mai? Giorno tranquillo sotto il profilo professionale, se siete pronti a cogliere le opportunità favorevoli per concludere buoni affari allora state già in vantaggio sugli eventi.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - L’ottimo sestile lunare (Urano-Luna) vi dà la carica rendendovi coraggiosi e determinati come non mai. Voglia di novità, di sperimentare legami di maggiore intensità emotiva e storie sentimentali stimolanti? Desideri pretenziosi, ma non impossibili. Questo giovedì siete abili, efficienti, disponibili e particolarmente creativi nella vostra attività: vi apprezzeranno.

Vi riuscirà facile imporvi, conquistare posizioni di prestigio, mettervi più in vista. Se siete ancora single, qualcuno tra voi rischia di capitolare seriamente, molto presto...

Capricorno - Questo giovedì le predizioni zodiacali invitano alla calma: non abbiate timore a sbilanciarvi e, se un amico ve lo chiede, esprimete in piena libertà il vostro punto di vista. Non se ne avrà a male. Nel lavoro rifilare ad un collega un incarico a voi per niente gradito, ammantandolo di chissà quali meraviglie, è proprio un colpo basso! L'amore è in fase stagnante: vi lasciate andare ad una sfuriata e non sapete neppure voi perché.

Il fatto è che siete molto nervosi e ogni minima sciocchezza vi irrita.

Acquario - Mantenere un certo aplomb è la strategia migliore, quella che vi consentirà di affrontare e superare ogni ostacolo in questo periodo così impegnativo. Sul lavoro vorreste rinnovarvi, magari cambiando mansione o addirittura proprio tipo di attività, visto che quella attuale non dà più abbastanza stimoli. Ma per ora le stelle lo sconsigliano. In amore invece, forse intimorito dalle vostre scenate, il partner potrebbe darsela a gambe, lasciandovi da soli a confrontarvi con i vostri sensi di colpa...

Pesci - Le predizioni zodiacali di giovedì 20 febbraio riguardo l'amore annunciano piccoli rallentamenti.

Cercate una soluzione o una svolta che vi faccia uscire dalle secche di una grana familiare. Non ne potete più di musi lunghi e borbottii infiniti, giusto? Allora buttatevi pure anima e corpo nel lavoro, se non altro per distrarvi dalle grane personali. E poi, in questo periodo state raccogliendo anche belle soddisfazioni, e questo è già un inizio. Parlando d'amore, anche qui le cose non è che funzionano sempre molto bene, purtroppo. Vi lasciate assorbire completamente dai soliti problemi legati alla famiglia, agli amici o al lavoro stesso, così rischiate di trascurare il partner.