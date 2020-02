Le predizioni zodiacali di giovedì 27 febbraio 2020 sono pronte a dare sprint a questa nuovo periodo settimanale. In evidenza la quarta giornata dell'attuale settimana analizzata in queste predizioni principalmente sotto gli aspetti astrali legati all'amore e al lavoro. Tra i fortunati, scelti nei dodici segni dello zodiaco, il Toro e il Leone. Invece a dover stare un po' sull'attenti, coloro del Cancro. A questo punto per scoprire maggiori dettagli, diamo pure spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Se volete raggiungere migliori risultati, questo giovedì 27 febbraio dovrete impegnarvi al massimo e dare fondo a tutte le vostre energie. Non chiedete però al vostro fisico l’impossibile, se non volete rischiare di rimanere delusi. In ambito affettivo, basterebbe fare più attenzione alle esigenze dell’altro ed essere meno egocentrici, per raggiungere una maggiore armonia.

Toro - Questo giovedì intuirete il giusto modo per unire la teoria con la pratica e questo va a vostro vantaggio.

Con il senso pratico e l’impegno, uniti ad un pizzico di fortuna, sarete più che vincenti! La sfera affettiva sarà tenera e dolce, la comprensione con il partner totale. Non ci sono ostacoli alla realizzazione di un sogno, avete il mano il poker giusto.

Gemelli - Meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute, se avvertite stanchezza.

Saprete essere dolci e comprensivi con il partner, e tutta la vostra vita di coppia acquisterà uno spessore e un’intensità molto gratificanti.

Cancro - Con la Luna poco affabile verso il vostro segno, la giornata rischia di diventare davvero troppo noiosa. Cercate evasione in internet, ma non è di questo che avreste bisogno. Piuttosto, di una bella avventura. A volte, per voi un rapporto di coppia diventa una gabbia troppo stretta, specie quando sentite che alcune libertà vengono minate.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 27 febbraio, ricordano un famoso detto: 'Chi ben comincia è a metà dell'opera!'. Con un simile proverbio, non c’è dubbio che per voi Leone la giornata inizi ad andare nel migliore dei modi. Con tutte le energie che vi ritrovate in questo periodo potrete gettarvi alla grande nell’attività più frenetica! Momenti di grande trasporto affettivo ed erotico si prevedono per le coppie bene affiatate.

Vergine - Vi attende una giornata speciale, raggiante di ottimismo. Incontri stuzzicanti sono in vista, se state cercando ancora la vostra anima gemella: il momento è ottimo.

In ambito professionale le idee non vi mancano e, se condite il tutto con un bel pizzico d’originalità, sarete sicuri di far colpo sul vostro principale.

Bilancia - Questo giovedì rischiate di essere polemici e ipercritici non solo nei confronti degli altri, ma anche e soprattutto di voi stessi. Moderate le reazioni eccessive e le parole di troppo. Parliamo di lavoro. Forse, non tutto quello che richiedete vi verrà dato all’istante; meglio non farne un grosso dramma e pazientare almeno un po’.

Scorpione - Siate precisi e ordinati: non solo il vostro lavoro sarà migliore, ma guadagnerete tempo e denaro.

Alla fine della giornata, vi sentirete stanchi ma felici d’aver portato a termine qualcosa di concreto. Siete in coppia? Questo giovedì vi sentirete felici e appagati in un’onda di emozioni dalla quale vi lascerete volentieri sommergere. Nuove amicizie.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le novità che state aspettando non sono in arrivo, almeno per questo giovedì; dovrete attendere ancora e per questo potreste forse perdere un po’ la pazienza. Cercate di pensare ad altro! Parliamo d’amore. Se non andate incontro al partner e a quello che vi vuole comunicare, difficilmente riuscirete a capirne ogni lato del carattere.

Capricorno - Un problema di salute di vecchia data può sparire in un baleno: vi sentite giovani e pieni d’energia. Anche Mercurio vi sostiene, donandovi una logica di ferro e una grande abilità, se siete alle prese con problemi davvero complicati. Con chi amate usate la dolcezza giusta adatta a far rifiorire l’intesa a due.

Acquario - Dato che siete preoccupati per le vostre tasche, questo giovedì siete indecisi se permettervi o no un acquisto piuttosto impegnativo. Ma sono in arrivo notizie rassicuranti. Curate attentamente il vostro look, il vostro aspetto, l’armonia dell’insieme perché sarete sotto osservazione.

Il partner vi pare titubante e indeciso.

Pesci - Le predizioni zodiacali di giovedì 27 febbraio a voi Pesci annunciano in questo momento che potreste avere la fortuna di fare i giusti incontri, che vi permettono di arrivare più in là dei vostri avversari. Merito vostro, ma anche del sestile della Luna. Non temete alcun confronto! Colmate il partner di piccole attenzioni e vedrete il suo sorriso tornare in un baleno. A tutti può capitare un momento di tristezza.