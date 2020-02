Le predizioni zodiacali di giovedì 6 febbraio 2020 sono arrivate, pronte a portare un po' di felicità a qualcuno in attesa di sentirsi dire parole di incoraggiamento. Il periodo analizzato in questo frangente interessa la giornata di giovedì, valutata e messa in diretto confronto con le effemeridi di ogni singolo segno. In questo periodo la Luna e Giove porteranno stress a coloro dell'Ariete, mentre il buon Urano in Toro risulta impegnato positivamente nel sestile proveniente da Mercurio in Pesci.

Male i Gemelli, in questo periodo sotto scacco da Giove in Capricorno. Invece a gioire sarà il Cancro, favorito dalla presenza della Luna nel segno. Come sarà la giornata di giovedì per gli altri segni? A questo punto conviene dare spazio alle predizioni zodiacali di tutti i segni, da Ariete a Pesci e vedere cosa hanno riservato le stelle in amore e nel lavoro.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: stress dall'opposizione Luna-Giove. L'amore è la cosa più bella che ci sia ma dovete dedicarci più tempo, più attenzioni e metterci tutto il vostro entusiasmo, perché ne vale assolutamente la pena.

Il partner si aspetta molto da voi e fa bene. Soddisfazioni in campo professionale a patto che usciate dal solito tran tran. Nei rapporti genitori figli si dovrà cercare di essere il più trasparenti possibile e soprattutto cercare di mettere da parte i problemi e discuterne con calma nei fine settimana.

Toro: Urano in sestile a Mercurio in Pesci. Una buona regola per questo giovedì 6 febbraio, secondo le predizioni zodiacali del momento, è quella di non portare i problemi di famiglia al lavoro e viceversa.

Ogni situazione va affrontata e risolta nel suo ambito. Attenti anche nei rapporti con gli altri, rischiate di fare i conti senza l'oste. A volte fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Tenete intanto d’occhio le vostre tasche e le alterne fasi delle quotazioni in borsa: c’è il rischio di una piccola perdita di denaro.

Gemelli: sotto scacco da Giove in Capricorno. La Luna in opposizione a Giove in Capricorno, al momento vostro antagonista, imprime alla giornata un'impronta di volubilità: fate improvvisi cambi di programma e rivedete decisioni che avevate preso da tempo.

Attenti a non esagerare, il partner potrebbe infastidirsi: non sempre si è inclini alla pazienza. Nel lavoro cercate di vincere la spossatezza pensando al traguardo che dovete raggiungere. Ogni esame superato è uno in meno da preparare! Bene la forma fisica.

Cancro: Luna nel segno. Se siete single, cercate di guardarvi bene intorno, le stelle favoriscono i nuovi incontri. In particolare, la Luna illumina la vostra notte con la sua luce argentata. Per chi è già impegnato, si prospetta una giornata piena di tenerezze. In serata passione a tutto gas! Lavoro: se alcune scadenze sono ormai agli sgoccioli, non perdete tempo in chiacchiere.

Stringete i denti e portate a compimento l’opera aperta in precedenza.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Mercurio favorisce il lavoro. Le predizioni zodiacali del giorno 6 febbraio, presume che il partner possa mettervi alle strette. Non chiedevi il perché, probabile un comportamento poco consono avuto negli ultimi giorni nei confronti dichi amate. La Luna in buon aspetto riceve in questo giorno effetti contrari da Venere, Marte e Plutone. Inutile fuggire: è arrivato il momento di parlare chiaro e senza ipocrisie soprattutto in ambito lavorativo. In questo momento meglio accontentarsi di ciò che avete, piuttosto che andare in giro a perdere tempo nella ricerca di chissà che cosa.

Vergine: amore all'insegna di Venere. Passione, emozione, grande senso di libertà in amore, vi fanno sentire entusiasti e vitali come non mai. Attenzione a non aprire troppo facilmente il portafoglio: gli astri un po' dispettosi potrebbero scombinarvi il bilancio con spese extra per la casa o per la macchina. Al lavoro, le predizioni zodiacali vedono un periodo non male: anche se con fatica, sarà possibile sbloccare alcuni intoppi burocratici. Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate.

Bilancia: positivi i flussi da Venere in Pesci. Riflettete bene su alcune questioni affettive che stanno arrivando.

Richiedono da parte vostra molto impegno, ma la prima regola 'acchiappa fortuna' dice: cercare è d'obbligo, creare e sfruttare le occasioni favorevoli offerte dal caso è naturale, cambiando se è il caso le proprie abitudini. Marte porterà una gran voglia di cambiamenti e di novità nel lavoro. Le occasioni non mancheranno ma dovrete valutarle con calma senza lasciarvi prendere la mano dall'entusiasmo.

Scorpione: sotto i buoni auspici da Urano in Toro. In amore, per quanto siate piuttosto contraddittori, il vostro umore mutevole affascina qualcuno con la passione per il mistero. È il vostro lato 'oscuro' che seduce.

In ambito lavorativo è buona l'intesa con tutti coloro che vi circondano: questo giovedì sembrate fatti apposta per lavorare in équipe. Se lavorate in squadra con altri, la chiarezza deve essere per voi un imperativo categorico. In questo periodo è meglio scegliere la massima trasparenza e un’efficace organizzazione.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Marte in sestile al Sole in Acquario. Felici e con tanta voglia di girovagare per i negozi della città, ci pensa il partner a smorzarvi l'entusiasmo. Anche se con le sue trovate piene di fuoco riesce a farsi perdonare in men che non si dica.

Gradita sorpresa in campo sentimentale: una bella notizia arriva inaspettatamente senza preavviso. Il lavoro sembra decollare: attivatevi affinché risulti quanto più congeniale possibile alle vostre aspettative.

Capricorno: Luna in opposizione al segno. Contrasti e discussioni in famiglia, il tutto per un problema economico che non riuscite a risolvere. Lasciate che sia il tempo a decidere per voi e godetevi questa giornata particolare. Accantonate la timidezza e fate quella telefonata che avete in mete di fare da quel dì… La state rimandando da troppo tempo. La giornata è da segnare sul calendario proprio perché ha la capacità di imprimere alla vita forza e capacità d'azione.

Incontri importanti tra giovedì e venerdì per chi è single.

Acquario: Marte in sestile al Sole nel segno. Qualcuno di voi deve fare delle scelte non facili in campo professionale. Se continuate ad esitare, finisce che vi lasciate scappare una buona occasione. Alti e bassi in amore, ma niente che non possa essere risolto con una cenetta a lume di candela e tanta sana passione. La vita di coppia è sottoposta a cambiamenti importanti: già da mesi si è parlato di nascite, matrimonio o convivenze. Chi non ha l'amore sblocchi il proprio cuore.

Pesci: Luna in trigono a Nettuno. Le predizioni zodiacali di giovedì 6 febbraio riguardo l'amore annunciano una giornata abbastanza fiacca, nella quale vi piacerebbe restare a letto tutto il santo giorno.

Fate fatica a prendere il ritmo che vi viene imposto dagli impegni già presi. Inventare delle scuse, o in alternativa chiedete al partner di andare al posto vostro: accetterà di buon grado? In campo lavorativo vi sono delle questioni da mettere in chiaro: fatelo quanto prima e il vostro umore ringrazierà.