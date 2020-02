Le predizioni zodiacali di lunedì 17 febbraio 2020 sono arrivate in perfetta puntualità all'incontro quotidiano con i lettori. Sotto osservazione dall'Oroscopo quotidiano il primo giorno della nuova settimana: lunedì. In questa ripartenza settimanale, tra i dodici segni valutati in periodo fortunato, spicca l'Ariete, forte di una bella Venere nel segno. Ottimo anche il trigono Urano-Marte, tutto a favore del Toro. Tra i transiti in evidenza, invece, a fare una buona impressione la presenza della Luna nel segno del Sagittario, in questa giornata interessata dalla pessima quadratura da e verso Nettuno in Pesci.

Il Sole splende placido ancora nel settore dell'Acquario, prossimo ad entrare nel segno dei Pesci. Dopo aver dato più di qualche anticipazione in merito ai segni ed ai transiti, a questo punto è d'obbligo dare il giusto spazio alle predizioni zodiacali su amore e lavoro per tutti i segni.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere nel segno in 'Casa 9'. Si prospetta un inizio settimana colmo di possibilità a vostra disposizione, la Luna e i pianeti sono dalla vostra parte a favorire le comunicazioni e gli incontri fortunati soprattutto nel campo lavorativo, tutte occasioni da cogliere al volo.

In amore lasciatevi andare all’eros e alle fantasie piccanti senza aver paura di essere giudicati. Lunedì cercate di sdrammatizzare gli errori con un sorriso.

Toro: Urano in trigono a Marte in Capricorno. Le predizioni zodiacali vedono molto probabile il fatto che possiate vivere le relazioni con grande serenità e soddisfazione. Lunedì andrete fortissimo nei settori dello sport, del turismo, del commercio, in particolare con l'estero.

Dedicate un po' di tempo a consolidare l'amicizia che sta nascendo nell'ambiente di lavoro. Se siete innamorati felici e ricambiati, una ventata di romanticismo colorerà di rosa la vostra serata.

Gemelli: Luna in Sagittario speculare positiva. Lunedì positivo grazie alla Luna ed altri Pianeti in posizione dinamica e motivante: cercate di condurre a destinazione le vostre scelte, anche se qualcuno cercherà di ostacolarvi, fate valere le vostre idee con chiare spiegazioni e massima diplomazia.

Seguite i consigli di chi vi sta a fianco, in amore e nella vita, insieme saprete trovare la giusta soluzione in ogni difficoltà.

Cancro: Giove, Saturno e Plutone favorevoli al segno. Grande opportunità in questo inizio settimana per raccogliere i buoni frutti da azioni fatte in precedenza. Finalmente avrete i risultati provenienti dall’impegno profuso in un progetto o in qualcosa di importante. Le predizioni zodiacali di lunedì invitano ad accettare critiche e consigli da parte anche di chi collabora con voi, riuscirete così a gestire la maggior parte del lavoro nel modo migliore. Idee fortunate garantiranno una buona stabilità sentimentale, anche in futuro.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: il Sole in Acquario speculare positivo all'85%. Le predizioni zodiacali di lunedì 17 febbraio anticipano che non sarà difficile ritrovare equilibrio e stabilità nel periodo. Questo perché avete accettato e compreso che per andare avanti dovete rimettervi in discussione. Una critica costruttiva vi sarà di ulteriore aiuto. Date spazio al dialogo nella coppia: l’avete trascurato occupandovi troppo di voi stessi, ma non dimenticate tutte le altre persone che vi amano e che non hanno capito che state attraversando un momento critico.

Vergine: Nettuno, in congiunzione a Mercurio in Pesci, speculare positivo.

I Pianeti in posizione favorevole questo lunedì vi aiutano a guarire una ferita provocata dalla poca sensibilità di qualcuno che amate. Un malinteso ultimamente vi ha toccato profondamente: cercate di capire che non siamo tutti uguali e, seppur legati dal sangue o da un sentimento, non sempre si può percorrere la stessa strada. Tornerete a sorridere e di buon umore, grazie a novità in arrivo molto significative.

Bilancia: il sestile Sole-Urano positivo per il segno. Questo per voi sarà un lunedì costruttivo, soprattutto dal punto di vista interiore. La scelta sentimentale che avete intrapreso continua e vi porterà a fare scoperte sensazionali; sarete addirittura illuminati da incontri straordinari.

Il momento è favorevole anche per cambiare la rotta delle priorità: date spazio alle questioni d’amore che richiedono chiarezza ed eliminate tutto il negativo che vi circonda.

Scorpione: Urano in Toro favorevole per il lavoro. Questa parte iniziale della settimana vi suggerisce di dedicarvi all’organizzazione dei vostri progetti o ambizioni lavorative. Iniziate a mettere in gioco quel che da sempre avete sognato, ma fate attenzione a come vi muoverete: poteste perdervi, perciò cercate di mantenere i piedi ben saldi a terra! Una possibilità interessante riguarda una proposta di lavoro in un’altra città, così come un incontro con una persona: entrambi vi porteranno fortuna anche in amore.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Nettuno in Pesci in quadratura alla Luna nel segno. Potrebbe mancare l’aiuto dell'astro presente nel segno (la Luna): difficilmente riuscirete a liberarvi di un peso sulla coscienza che vi affligge: provate a cambiare le carte in tavola parlandone con chi vi dà più fiducia e sperate in un soluzione positiva. In generale è consigliato rallentare i ritmi o almeno provarci: la frenesia del quotidiano vi porta a rinunciare spesso al presente, e questo non va bene. Mettendo da parte alcuni problemi del passato, che avete trascinato fino ad ora, riuscirete a trovare le soluzioni che cercate.

Capricorno: Marte, Giove, Plutone e Saturno nel segno. In amore é prevista una leggera ripresa in questa prima giornata della nuova settimana, anche se la strada è lunga e tortuosa. Sarà da apprezzare l’impegno che mettete per capire e cambiare gli sbagli commessi; le stelle vi favoriscono porgendovi il loro aiuto. La situazione è complicata anche nell’ambito familiare, anche se la soluzione sarà quasi immediata. Cercate di risolvere il problema con le vostre forze per dimostrare che volete davvero cambiare. Siate più obiettivi e meno rigidi sul lavoro.

Acquario: Marte e Urano in trigono al Sole nel segno.

Le predizioni zodiacali del periodo anticipano che i primi segnali di affaticamento li avvertirete nel corso delle prime quattro o cinque ore del giorno. Niente paura: la voglia di sole, di mare e perché no di oziare potrebbero dare una spinta a ciò che avete in sospeso. Potrebbero accadere coincidenze fortunate: prestate attenzione a certe cose che di solito fate tanto per... Aprite bene le orecchie in amore, forse qualcuno nella vostra cerchia di amicizie vuole dirvi qualcosa.

Pesci: Luna in quadratura a Nettuno nel segno. Le predizioni zodiacali di lunedì 17 febbraio, riguardo l'amore, annunciano un periodo delicato su cui poter fare poco o per nulla affidamento.

Puntate in alto nella realizzazione dei vostri sogni, ma fatelo più avanti. In coppia, dopo una profonda introspezione, potete dare una risposta a tutte quelle domande che assillano la vostra mente. La parte lavorativa, secondo le attuali predizioni zodiacali, non avranno impuntamenti o problemi ma tutto scorrerà abbastanza liscio.