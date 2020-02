Le predizioni zodiacali dell' 11 febbraio 2020 mostrano l'andamento messo in conto alla giornata di martedì. In primo piano in questa sede è l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco al completo. In merito alla giornata in analisi, prima di passare a declamare uno ad uno i singoli segni ci preme fare una blanda analisi astrologica sul periodo. In evidenza la presenza della Luna in Vergine, attualmente sotto opposizione da Nettuno e Venere ed in quadratura da Marte in Sagittario: particolarmente penalizzati saranno coloro dell'Ariete e dell'Acquario.

Ottimo invece il Sole in Acquario, in questo caso in sestile a Marte. Urano presenzia il settore del Toro ed è stabilmente in trigono astrale con Marte. Invece Giove, Plutone e Saturno continuano a dare sicurezza al Capricorno.

A questo punto diamo il giusto spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci, approfondendo come si profila il prossimo martedì.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: anche se la Luna in quadratura a Marte non sarà troppo positiva, sfruttate ugualmente questo martedì per fare incontri che possono essere importanti anche per il vostro futuro.

Se una storia vale bisogna metterla alla prova, tempo due settimane e farete una scelta di vita. Se il vostro è un rapporto in crisi sarebbe il caso di voltare pagina; per le coppie stabili è consigliato controllare i figli. I giovanissimi faranno le prime esperienze in campo sentimentale.

Toro: bella giornata anche se molto confusa. L'amore vive una trasformazione per qualcuno non facile. Dovete dimenticare situazioni del passato che hanno fatto o fanno ancora male: alcuni nodi arriveranno al pettine.

E' abbastanza facile riprendere le redini della propria vita in mano: favoriti i contatti, i viaggi in altre città. In relazione ad una certa parentela, dovete mettere a posto questioni riguardanti la famiglia.

Gemelli: in questa giornata potreste sentirvi ancora un po' frastornati, agitati. Il motivo è da imputare a situazioni pesanti; comunque in questo periodo sarete obbligati a rimettervi in gioco in altri campi.

Cambiamenti epocali favoriti. Una piccola complicazione potrebbe mettervi al centro di una discussione che non avete provocato. E qualcuno potrebbe anche recriminare sul vostro operato. Piccoli stizzosi ritardi favoriscono lo stress.

Cancro: la giornata è prevista inizialmente molto buona, con quella sensazione di relax che tanto aspettavate. Nel pomeriggio, purtroppo, emergeranno nuovamente le preoccupazioni che vi hanno turbato nel corso della settimana. L’unica cosa che potete fare è cercare di distrarvi, magari anche con l’aiuto della persona che amate. Lavoro in rialzo, lento ma progressivo.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: le predizioni zodiacali del giorno 11 febbraio, se siete single, indicano che questo martedì di avvio settimanale sarà particolarmente favorito per i nuovi incontri. A patto che voi vi mettiate in gioco senza timori. Se invece siete già in coppia, è arrivato il momento di fare un passo avanti. Per quanto riguarda il lavoro, nella seconda parte della giornata riceverete quella risposta che attendevate da un po’.

Vergine: a causa della Luna in quadratura a Marte, voi della Vergine continuate ad avere una pietra nello stomaco e una nel cervello. La vostra consueta energia ne sta risentendo, il vostro ottimismo pure.

Cercateli, ritrovateli e poi tirate un bel respiro di sollievo: programmate le vostre prossime mosse in modo scientifico. Soprattutto, non abbiate troppa fretta: insomma, riacquistate delle buone carte vincenti prima di agire.

Bilancia: le predizioni zodiacali indicano che questo martedì avrete ben chiari i vostri obiettivi. Forse in questa giornata qualcosa o qualcuno minaccia di spegnere il vostro entusiasmo e farvi perdere fiducia nel futuro. Evitate di lasciarvi influenzare, procedete lungo la strada che state costruendo e rendetevi impermeabili a tali interferenze negative.

Scorpione: qualcuno questo martedì, in questa parte della settimana appena avviata, potrebbe farvi saltare i nervi.

Non permettetelo assolutamente. Non prestate il fianco alle provocazioni e non ascoltate le parole vuote di chi non ha di meglio da fare se non provocare la pazienza altrui. Pensate alla vostra giornata, alle vostre cose e alle persone amate tralasciando tutto il resto. E godetevi anche un po’ di riposo, visto che ve lo siete meritato.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: ok, non è stata una partenza settimanale grandiosa. Per questo le predizioni zodiacali indicano che questo martedì andrà tutto molto ma molto meglio. Anzi, preparatevi pure a ricevere una bella sorpresa che riguarda le faccende di cuore: scommettiamo che vivrete momenti densi di emozione e dimenticherete tutte le 'rogne' di questi ultimi giorni?

Capricorno: il lavoro procede bene, i vostri sforzi sono ripagati da buoni risultati. Qualcosa però, secondo le predizioni zodiacali del momento, vi turba sul fronte privato. Avete addosso una certa irrequietezza, anche se mettendoci un po' di impegno dovreste riuscire a circoscriverla, per poi andare in cerca della soluzione adeguata. Dedicate più tempo alle persone care: in famiglia c'è un problema da risolvere che aspetta solo un vostro intervento.

Acquario: le predizioni zodiacali indicano che la Luna sotto quadratura da Marte potrebbe far vivere dei momenti di sfiducia a voi Acquario, ma non per questo dovrete arrendervi o pensare di farlo.

Proseguite lungo la strada che ritenete più giusta e armatevi di tanta pazienza: ogni cosa arriverà, ma solo al momento giusto. Trovate del tempo, quando le situazioni lo permetteranno, da trascorrere con gli amici 'collaudati', quelli cioè che sanno capirvi senza bisogno di troppe parole e spiegazioni.

Pesci: le predizioni zodiacali di martedì 11 febbraio riguardo l'amore annunciano una recrudescenza in alcune questioni che attualmente vi preoccupano. Se state cercando una soluzione e vorreste trovarla al più presto, cercate di non drammatizzare troppo e abbiate fiducia nelle stelle. Guardate il problema in tutte le sue sfaccettature ma senza aggiungere inutili ansie.

Sul fronte lavorativo, per fortuna, questo martedì arriverà una piccola, grande soddisfazione.