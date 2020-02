Le predizioni zodiacali di martedì 4 febbraio 2020 sono pronte a regalare soddisfazioni o dare pensiero in merito all'andamento del prossimo martedì. Ricordiamo ai meno ferrati in Astrologia che attualmente Urano è in transito nel segno dell'Ariete mentre la Luna è stabile in Gemelli. In questo caso però, l'Astro d'Argento risulta sotto diretta opposizione da Marte in Sagittario e in trigono con il Sole in Acquario. Venere resta nel comparto dei Pesci e risulta in avvicinamento al settore dell'Ariete.

Bene, chiudiamo la parentesi astrologia e concentriamo l'attenzione sulle previsioni quotidiane. Secondo le predizioni zodiacali del momento, per quanto riguarda l'amore, è prevista una giornata molto interessante per i sentimenti a favore dei Gemelli, favoriti dalla Luna nel segno. Discreto il momento per l'Ariete mentre per il Toro la giornata di martedì risulta molto impegnativa. A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: buone notizie per i single. Ancora qualche sforzo e riuscite finalmente a portare a compimento un lavoro estremamente impegnativo. Non mollate ora che siete arrivati ad un passo dal traguardo. E' il momento di giungere ad un compromesso con il partner, altrimenti l'incomprensione va per le lunghe! I single avranno una piacevole sorpresa dalla persona a cui tengono di più.

Toro: periodo decisamente 'no'! Giornata d'inizio settimana valutata con il magro 'ko'. Diciamo che è impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Ciò che è chiaro è solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo e di difficile disimpegno: come muoversi allora? Giocando in anticipo sulle eventuali avversità; ossia evitando di esporsi inutilmente.

Gemelli: voglia di tenerezza.

In amore tanta è la voglia di tenerezza: quest'ultima segnerà gran parte del periodo, specialmente sul finire del pomeriggio quando sentirete il bisogno di stare vicino alla persona che sapete, se non a diretto contatto, anche solo via etere. In pratica, basterà poco per essere felici. Nel lavoro, evitate di bilanciare la negatività della giornata rischiando nel mettervi sciaguratamente ed inutilmente in gioco: persona avvisata.

Cancro: passione in amore. Atmosfera dispersiva al lavoro: a turno avrete ottimi spunti, ma la continuità può nascere solo dall'affiatamento che purtroppo lascia ancora a desiderare.

Una serata particolare in coppia: in generale vi aiuta a rompere il ghiaccio con la persona che avete al vostro fianco e che magari è un po' in maretta a causa di un vostro comportamento sbagliato. Siate dolci in amore! Single, a voi tanta passione...

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: possibili vincite o rivincite. Le predizioni zodiacali del giorno 4 febbraio invitano alla calma. Cambiare idea in continuazione e non riuscire a distinguere ciò che è giusto da ciò che è meglio evitare non è che sia la cosa più esatta da fare. Chiedete consiglio a chi vi vuole bene se non volete cacciarvi nei guai.

La Dea Bendata sostiene le donne del segno: possibile una piccola vincita o una rivincita.

Vergine: lavoro in standby. Venere e Marte in quadratura, con la Luna nel segno dei Gemelli non è il massimo per voi Vergine! Vitalità e dinamismo in abbondanza, ma vi riesce difficile incanalarli in modo costruttivo. Cercate di non strafare nello sport e nel lavoro, dove usate il vostro spirito corrosivo per criticare e fare ripicche. Lavoro in standby.

Bilancia: non tirate troppo la corda. Qualcuno in ufficio sta cercando in tutti i modi di conquistarvi, ma voi continuate a restare indifferenti: siete sicuri che non vi interessi?

Attenzione a non tirare troppo la corda con quel familiare: la sua pazienza ha un limite, che non potete assolutamente superare. Siate propositivi nei rapporti con le persone amate, in prevalenza con il partner: a fine giornata potrebbero esserci sorpresine assai gradevoli...

Scorpione: pomeriggio con novità. Adesso che avete le idee un po' confuse, chiedete consiglio ad un amico o ad una amica: può indicarvi la strada giusta per la riconciliazione con il partner. D'altra parte, avete concentrato nella professione la maggior parte delle vostre energie e vi siete dimenticati di tutto il resto. Una novità in arrivo a metà pomeriggio.

Il lavoro in parte langue: prendetevi del tempo per esaminare altre possibili fonti di reddito.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: relax mentale. Le predizioni zodiacali di martedì invogliano a rilassare la mente, magari in compagnia di chi vi vuole bene. Createvi un clima favorevole dove poter deporre la solita corazza, al riparo dal pericolo che qualcuno possa approfittarne. Raggiunto lo stato di relax, vi rigenerate. Un sacco di nuove idee vi vengono in mente riguardo l'attività svolta: fatene buon uso!

Capricorno: in rialzo affari e finanze. Coccole, atmosfere romantiche, intensità amorose in vista con chi vorrete voi.

Il periodo è improntato alla massima tenerezza in amore: se preso con tempismo non mancherà di regalare tanta gioia e felicità. Lasciatevi andare, in coppia, se volete stupire irrimediabilmente il vostro partner. Gestite al meglio la situazione e consolidate il rapporto. Date tanto affetto a una persona anziana. Il settore affari e finanze risulta in risalita.

Acquario: siate parchi nel mettervi in mostra. Le predizioni zodiacali indicano nel periodo nuovi incontri destinati a durare per più di qualcuno di voi single. Nel corteggiamento, sappiate farvi apprezzare per ciò che siete veramente e non abbiate paura di mettervi completamente a nudo.

Non esagerate con le autocelebrazioni, potrebbero infastidire e far fuggire il vostro interlocutore. Piccolo aumento in campo lavorativo: di stipendio o di cose nuove da fare?

Pesci: chicche da gustare in campo sentimentale. Le predizioni zodiacali di martedì 4 febbraio riguardo l'amore annunciano belle novità e piccole chicche da gustare. Sapete bene che il partner ha l'incredibile capacità di anticipare ogni vostro minimo desiderio riguardo il vostro rapporto: vi capite anche con un semplice sguardo, anzi, vi capite anche quando siete di spalle. A questo punto le parole non servono più; abbracciatevi e datevi un bacio profondo.

Lavoro in stallo ma a breve vi saranno buone notizie per voi Pesci.