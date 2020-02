Le predizioni zodiacali di mercoledì 12 febbraio 2020 sono di nuovo disponibili per essere valutate in anteprima da voi lettori. Oggetto del nostro 'indagare' in questo frangente è la giornata di mercoledì, centro dell'attuale settimana: in prima linea i dodici segni dello zodiaco, analizzati nei riguardi dei settori legati all'amore e al lavoro. Tra i fortunati del momento risultano meritatamente Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario ed in parte Pesci. A dare verve al periodo, come logico che sia, la Luna in Bilancia; peccato che proprio in questa giornata sia sotto opposizione da Venere.

Ottima invece l'influenza del Sole in Acquario, nel contesto in straordinario sestile a Marte. Massima potenza in termini di positività astrale è quella espressa dal trigono in atto tra Urano in Toro e Marte in Sagittario. A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Avete l’impressione che ci sia un po’ di sfiducia nei vostri confronti e questo vi ha mandato il morale a terra. È la Luna in opposizione a Venere, che non scherza!

Ma riflettete bene, prima di saltare alle conclusioni: c’è la possibilità che non abbiate capito nulla.

Lavoro. C’è poco di cui potete vantarvi. Dovreste piuttosto ringraziare chi, almeno per oggi, vi ha coperto le spalle nei confronti del boss.

Amore. Scegliere la vita insieme non è cosa da poco, ma se vi basate su un terreno di interessi in comune non sarà nemmeno impossibile.

Toro - Con la Luna in Bilancia opposta a Venere le predizioni zodiacali indicano che dovrete fare attenzione alla vostra instabilità, che alla lunga potrebbe irritare le persone che vi sono accanto.

Tornare sui vostri passi, più che una strategia sarà l’unica soluzione possibile e consigliabile.

Lavoro. Sapete di certo come mettere a tacere dicerie poco carine sul vostro conto. Ma la cosa migliore è dar prova di ciò che davvero valete.

Amore. Se riuscite a sorridere anche dei vostri difetti troverete pure il modo di superarli. Bando alla malinconia e ai pensieri più grigi.

Gemelli - Marte e Giove speculari positivi renderanno la giornata piacevole e costruttiva.

Riuscirete a risolvere diverse incombenze lasciate per troppo tempo in sospeso. Vi ritaglierete anche del tempo per incontrare un amico e parlare piacevolmente del più e del meno.

Lavoro. È tempo di cambiamenti. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili.

Amore. Lasciatevi travolgere dall'amore, che vi regalerà anche un bel romanticismo, scaldandovi il cuore con tanta dolcezza e sensualità.

Cancro - La Luna in Bilancia fa le boccacce a Venere in Ariete e voi? Faticherete a mantenere la concentrazione... Non sprecate energie. Ci vorrà uno sforzo per orientarvi negli alti e bassi del vostro umore.

Non siate impazienti con i vostri cari.

Lavoro. Il Nodo lunare nel segno darà la stura alla vostra apertura mentale, non facendovi però cadere in controproducenti astrattezze.

Amore. Siete liberi e desiderosi di rimanere tali? Nessun problema. Chiarite a chi vi è accanto che volete una relazione disimpegnata.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 12 febbraio sottolineano che realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio del Sole presente in Acquario insieme a Saturno in Capricorno: entrambi si uniscono (sestile) per sostenervi e regalarvi una giornata perfetta.

Il notturno satellite la fa da padrone, lasciando presagire occasioni irripetibili.

Lavoro. Si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, con il quale scoprirete di avere molto in comune.

Amore. Non è il momento adatto per lasciarsi andare alla voglia di cambiamento, né per prendere decisioni importanti relative alla vita di coppia.

Vergine - Giornata poco proficua secondo le predizioni zodiacali di mercoledì, abbastanza movimentata ma dagli scarsi risultati. Il fatto è che, con i molti pianeti che vi ignorano, tutto grava sulle vostre spalle. Siete tesi e stressati.

Rilassatevi soddisfacendo qualche capriccio e dedicandovi un po’ di tempo.

Lavoro. Non fatevi ingannare da chi vi propone sistemi rapidi e facili per fare soldi: o mente oppure c’è sotto puzza di bruciato. Prudenza.

Amore. In coppia, di giornate vivaci e ricche di emozioni, ormai se ne verificano sempre meno. Anziché spazientirvi, provate a capirne il perché.

Bilancia - La Luna nel vostro segno stringe un’alleanza molto promettente con Urano e Nettuno (specularità positiva) in modo da contrastare l'opposizione da Venere. Insomma, le predizioni zodiacali del momento indicano che avete in mano ottime carte per vincere la partita!

I numeri li avete tutti per essere i protagonisti assoluti di questa positiva congiura astrale: approfittatene.

Lavoro. Prima di ripartire fate un po’ d’ordine e selezionate gli impegni in base alle priorità. Ottimizzare le risorse è indispensabile.

Amore. Qui avete la strada tracciata. Ed è una comodissima autostrada che vi porterà dritti al cuore della persona che vi ha fatto perdere la testa!

Scorpione - Tra i problemi e tensioni in famiglia, che lungi dal risolversi forse si acuiscono ulteriormente, c’è poco da stare allegri. Ma rifugiarsi nel mutismo, secondo quanto dichiarato dalle predizioni zodiacali, non serve: meglio affrontare e, se possibile, chiarire equivoci e malintesi.

Lavoro. Possibili complicazioni, forse di carattere finanziario, ma voi riuscite a gestirle senza problemi, con competenza e determinazione.

Amore. La relazione è avara di emozioni e non perdete occasione di farlo notare al partner, finendo con il metterlo sotto accusa. Rapporti molto tesi.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Le predizioni zodiacali indicano il periodo molto produttivo. Animati da un grande bisogno di vedere risultati concreti e tangibili alle vostre fatiche, andrete avanti con entusiasmo senza badare alle energie che spenderete.

Amore. Il Sole in sestile al vostro Marte regala forti emozioni agli innamorati felici. Saranno giornate avventurose per tutti coloro che sono liberi: tale passaggio promette incontri e attrazioni fatali.

Capricorno - La sfortuna è pronta a mettere qualche bastone in mezzo alle vostre ruote.

Agite con prudenza, soprattutto se siete nati di seconda decade. Le predizioni zodiacali invitano a dare un occhio alle distrazioni e alle dimenticanze.

Amore. Mercurio e Nettuno in sestile a Giove promettono poche cose, ma discrete. Troverete finalmente un lieve spiraglio per un eventuale punto d’incontro con il partner dopo settimane difficili. Per i single è il momento di buttare il distintivo.

Lavoro. Il cielo non è affatto ai vostri piedi. Cogliete l’attimo, solo se dovesse capitare e soprattutto se avete un’attività autonoma. Un progetto ambizioso non decollerà e un affare non andrà come sperato: pazienza!

Acquario - Il cielo è imbronciato nei vostri confronti.

Tirate i remi in barca, prendetevela con calma e, appena potete, prendetevi una vacanza: vi riposerete, eviterete tensioni!

Amore. Vi attendono giornate magnifiche. Siate innamorati? Stare tra le braccia della persona amata sarà come stare in paradiso. Siete single? Un incontro vi lascerà senza fiato.

Lavoro. Rimboccatevi le maniche e migliorate le vostre conoscenze: vi servirà ad ampliare gli orizzonti lavorativi. Le scelte e le decisioni che prenderete si riveleranno giuste.

Pesci - Le predizioni zodiacali di mercoledì 12 febbraio riguardo l'amore annunciano che l’umore è in risalita e potete trascorrere questa giornata occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori.

La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po’.