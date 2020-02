Le predizioni zodiacali di mercoledì 19 febbraio 2020 sono pronte a mettere in risalto il possibile andamento del terzo giorno dell'attuale settimana. Sotto i riflettori come sempre i comparti interessanti l'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. Nel periodo interessato la Luna viaggia spedita all'interno del settore del Capricorno, la sua rotta punta con decisione verso i confini dell'Acquario. Il Sole entrato da poco in Pesci troverà massimo supporto dal doppio sestile in corso d'opera con Urano in Toro e Marte in Capricorno.

A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: le rivalità sul lavoro sono forti ed in questo periodo ci sono nemici e persone che invidiano il vostro successo. Ottimo periodo per chi studia, sarà un periodo interessante anche per l'amore. È importante evitare scontri per motivi banali. Alcune scelte di lavoro non sono comprese dal partner oppure siete voi ad essere contro qualcuno. Questioni legali o finanziarie da risolvere.

Toro: giornata sottotono, pertanto questo mercoledì potreste prendere di petto situazioni che non vale la pena d'affrontare, mantenete il controllo in ambito lavorativo. In amore se siete single, nuovi incontri. Raccomandiamo questo mercoledì d'essere cauti, fin dal mattino: potreste sentirvi stanchi, esausti e, di conseguenza mettere alla prova le persone che vi circondano. Rapporti di lavoro e d'amore da verificare...

Gemelli: è tempo di successi in amore, sia che siate in coppia che se single. Riceverete dal partner maggiori attenzioni e qualcuno troverà una bella sorpresa a metà pomeriggio. Sarete al centro dell’attenzione se siete invece in attesa di risposte affettive: si tratterà solo di fare la scelta giusta. Le stelle vi indicheranno quale. Nel lavoro avete un cielo importante da un punto di vista lavorativo vi consentirà di migliorare posizione e guadagni.

Cancro: la Luna in Capricorno vi fa la guerra. E, purtroppo, è anche in irritante compagnia, imitata com'è da Venere e Giove. Cercate di non perdere la calma. Lavoro e famiglia sono i settori più problematici, che potrebbero entrare anche in conflitto tra loro. L’opinione di un familiare non fa al caso vostro: non conosce a fondo l’ambiente dove operate. Con tatto, bypassate il suo consiglio.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: le predizioni zodiacali del giorno 19 febbraio prevedono che realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio della Luna e di Mercurio, pronti questo mercoledì a sostenervi e regalarvi una giornata perfetta.

Il notturno satellite la fa da padrone, lasciando presagire belle emozioni e occasioni irripetibili. In campo lavorativo si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, con il quale scoprirete di avere molto in comune.

Vergine: una giornata ricca di serenità e di buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. In amore avete bisogno di dimostrare con i fatti la volontà di recuperare il vostro rapporto, ultimamente minacciato da inconcludenti fantasie.

La Luna sostiene l’umore e vi aiuta a guardare con fiducia al futuro.

Bilancia: state lottando molto per conquistarvi la vostra indipendenza. Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia e, soprattutto, amore. Sarete disponibili nei confronti di un amico, ma non lasciate che pretenda da voi l’impossibile. In campo professionale, quando c’è da lavorare lo fate a testa bassa, ma sarebbe opportuno porsi delle domande riguardo ai vostri reali desideri ed obiettivi.

Scorpione: questo mercoledì 19 febbraio un attento autocontrollo e un po’ di circospezione vi piloteranno indenni attraverso un’area perturbata da importanti disarmonie.

Evitate discussioni in famiglia e sul lavoro e soprattutto cercate di non cadere nella trappola delle provocazioni. Il momento astrale è piuttosto avaro nei riguardi del lavoro: le occasioni scarseggiano. Mantenete una posizione defilata e non tentate nuove operazioni.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: con Marte che passa in armonioso trigono con Urano, avrete ottime opportunità di migliorare la vostra situazione generale. In amore come nel lavoro, in aumento il fascino e la capacità di conquistare ciò che desiderate, soprattutto per i nati in prima e seconda decade. Se avete in mente una fuga romantica, scegliete le prime ore del pomeriggio, quando la Luna si troverà più allineata con i flussi rilasciati da Venere.

Capricorno: affronterete con serenità ed equilibrio l’inizio della giornata lavorativa, anche se avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia si attivano per trovare una soluzione e gli imprevisti possono tradursi in vantaggi. In amore potrebbe essere semplice tradurre in realtà certi sogni di trasgressione sui quali ogni tanto vi piace indugiare: a vostro rischio e pericolo, sappiatelo fin da ora!

Acquario: piacevolissime novità in arrivo per voi Acquario. In amore tutte le vostre ambizioni e anche tutti i vostri pensieri ruoteranno attorno ai sentimenti relativi alla passione e all'eros.

Se aspetterete con il batticuore il momento dell’intimità, anche se l’età non dovesse essere più verde, sappiate che potreste trovare momenti di vera e propria estasi insieme alla vostra compagna o compagno.

Pesci: le predizioni zodiacali di mercoledì 19 febbraio riguardo l'amore annunciano, buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati dal partner. Nel lavoro sarà una giornata piena di promesse. Le vostre iniziative avranno successo, le vostre proposte verranno accolte con favore, le vostre idee troveranno ampi riscontri.