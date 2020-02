Le predizioni zodiacali di mercoledì 5 febbraio 2020 sono pronte a dare informazioni sulla bontà o meno relativa alla giornata in esame. Notizie buone o cattive in arrivo dall'Oroscopo del giorno? Di certo a portare una ventata di fiducia saranno certamente gli astri, come sempre a chi più e a chi meno. Per l'Ariete si prevede un periodo neutrale, mentre al Toro arriveranno i buoni flussi dalla Luna e da Mercurio in sestile. Marte intanto si troverà in opposizione ai Gemelli, al contrario del Cancro che potrà puntare sull'ottimo trigono generato tra Luna e Mercurio.

A questo punto diamo spazio alle predizioni zodiacali di mercoledì su tutti i dodici segni.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: periodo neutrale. In questo giorno di mercoledì 5 febbraio siete più frizzanti del solito e date l'impressione del grande conquistatore, ma non è tutto oro ciò che luccica, e voi vi sentite un po' insoddisfatti. Le predizioni zodiacali del periodo invitano ad usare al meglio la vostra fantasia, soprattutto in amore. Aguzzate l'intuito: state per cogliere finalmente un'ottima occasione!

In campo lavorativo troverete ad attendervi qualcosa di inaspettatamente piacevole.

Toro: Luna e Mercurio in sestile a Urano nel segno. Ascoltate di buon grado i consigli di un caro amico o di una cara amica, se volete superare questo momento di discussione con il partner. In merito a quanto appena affermato, le occasioni su cui puntare per migliorare l'intesa saranno ridotte al lumicino o non ci saranno affatto.

Pazienza! Se state lavorando e vi tocca sforare il solito orario di uscita, sforzatevi di mantenere la calma. Intanto, tenere i piedi per terra sicuramente favorirà quell'affare al quale tenete tanto. Serata rilassante in casa.

Gemelli: Marte in opposizione al segno. Visto il ciclo astrologico poco positivo le predizioni zodiacali consigliano in amore di regalarsi un momento di relax o di calma come non ne vedete da tempo.

Aspettatevi un calo di energie fisiologico purtroppo, questa potrebbe essere una giornata nella quale non avrete tanta voglia di affrontare i problemi, atteggiamento causato anche da Marte opposto al segno dei Gemelli. Prendetevi una pausa, prima di ripartire alla carica.

Cancro: ottimo il Trigono Luna-Mercurio. Mercurio a favore riceve aspetti armonici dalla Luna in Gemelli. In amore forse una tra le migliori giornate degli ultimi tempi: cercate di vivere intensamente il rapporto, dimenticando eventuali attriti che ci possono essere stati tempo addietro. Un po' di scompiglio in ufficio, causato da una vostra distrazione.

Non cercate di difendervi se avete torto, meglio ammettere i propri errori e cercare di rimediare. Per i giovanissimi: colpi di fulmine in agguato!

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: convince Mercurio in sestile alla Luna. Le predizioni zodiacali del giorno 5 febbraio indicano in crescita i buoni affari. Le predizioni zodiacali prevedono l'arrivo di nuove opportunità, ma saranno da cogliere opportunamente al volo: per essere precisi, due le occasioni che vi si presentano in questi giorni. Il vostro intuito vi farà concludere ottimi affari. In amore, occhio per occhio dente per dente, ma chi vi vuol bene capisce che non dite sul serio e siete in vena di scherzare!

La Luna favorevole ai nuovi incontri, romantici, fisici, reali o virtuali che siano.

Vergine: Venere e Nettuno parzialmente a favore. Attenzione agli ostacoli imprevisti. Alcune volte dobbiamo contare solo ed esclusivamente sulle nostre forze. Non aspettiamoci aiuti da altri che, in ogni caso, potrebbero non essere disinteressati. Le vostre idee in campo affettivo sono brillanti ma tra il dire e il fare, c'è sempre di mezzo il partner! Nel lavoro, il periodo potrebbe essere classificato come di recupero sul passato recente: se avete idee da introdurre, usatele pure senza timore

Bilancia: in apnea a causa di Venere.

Cercate di riposare bene e secondo le esigenze del vostro corpo. La stanchezza potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo: dovete affrontare impegni lavorativi o di studio nei quali vi viene richiesto il massimo. Ricaricate le batterie dedicandovi delle attenzioni, come un buon film, un buon libro, pensieri d'amore. Le predizioni zodiacali consigliano di dare una seconda chance a partner o fidanzati: il frangente sarà importante per capire cosa volete e soprattutto cosa vorreste dare in cambio. Ottimi i rapporti d'amicizia.

Scorpione: favorito da Urano. La passione passa attraverso l'autenticità e l'intensità, ma dovete ammettere di non avere le idee chiare: così dopo tanti discorsi finite per rimandare tutto a domani.

In serata, concedetevi uno spazio disimpegnato, in cui lasciar correre i sentimenti a briglia sciolta. In coppia parlate chiaro e in modo sincero: non tenete per voi cose o sentimenti nascosti. Nell'ambito del lavoro qualcuno del vostro 'giro' potrebbe aver voglia di farvi uno scherzetto poco piacevole, state in campana.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Venere in quadratura al segno. Nell'ultimo periodo, le cose non sono andate benissimo con il partner. È mancata un po' di 'prevenzione', fatta di coccole, complicità, affetto, comprensione e tanta tenerezza. Siete assolutamente in tempo per recuperare, non datevi per vinti e reagite alla situazione.

Il lavoro va di pari passi con la salute: in questo momento poco cagionevole, ma in netto miglioramento. Siate fiduciosi.

Capricorno: Venere in sestile al comparto. L'armonia in questi giorni abita nella vostra casa o nel profondo del vostro cuore: è così o non è così? Con le sue dolci influenze, Venere dispensa consigli efficaci per chi sa ascoltare. Anche il rapporto con il partner appare in una luce completamente diversa. Diventando un po' più complici, guardandosi teneramente negli occhi, tutto migliora sensibilmente. La parte relativa agli affari, con il lavoro in primo piano, questo mercoledì lascia sperare poco o nulla.

Acquario: Sole statico nel segno. Per superare definitivamente le difficoltà del momento in campo sentimentale, secondo il vostro oroscopo sarebbe utile cercare di mettere in equilibrio senso pratico e fantasia. Per quanto riguarda l'attività quotidiana, dopo un periodo di duro lavoro state finalmente per raggiungere il vostro obiettivo. Attenzione, qualcuno potrebbe mettervi in ombra e prenderne i meriti! In questo caso sappiate difendere ciò che avete guadagnato con l'impegno e la costanza.

Pesci: Venere, Nettuno e Mercurio nel segno. Le predizioni zodiacali di mercoledì 5 febbraio riguardo l'amore annunciano buone notizie a molti nativi.

Con Venere favorevole, presente nel segno, l'essere diretti e la sincerità risultano essere sicuramente l'arma vincente per conquistare una persona che vi interessa davvero. Perciò vietato utilizzare altre strategie, potrebbero sortire l'effetto contrario e lasciarvi insoddisfatti! Nel lavoro intanto, Nettuno e Mercurio ce la metteranno tutta per farvi risultare vincenti e soddisfatti.