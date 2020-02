Le predizioni zodiacali di sabato 22 febbraio 2020 sono pronte a dare il via al primo giorno di weekend. Sarà o non sarà un periodo felice per noi, amanti la buona Astrologia? Senza alcun dubbio vi diciamo che a godere di un ottimo periodo saranno quelli nativi del Toro, sostenuti da Marte e Sole in ottima posizione rispetto al segno. Invece periodo poco stabile per l'Ariete, costretto a subire la quadratura in arrivo da Giove verso Venere, pianeta nel segno. A questo punto, anche per non rovinare il sapore della 'scoperta', diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci interrogando gli astri in merito ai settori della vita legati all'amore e al lavoro.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Giove in quadratura a Venere nel segno. In orbita silenziosa dal Capricorno, Giove non ha molto da dirvi. Dubbi e incertezze vi bloccano, facendovi perdere un’occasione favorevole. In ogni caso, non prendetevela, perché molto presto avrete la possibilità di rifarvi con gli interessi. Nel lavoro tutto sommato, la situazione non è da disprezzare. Si tratta solo di sistemare qualche piccolo dettaglio, di aggiustare un po’ il tiro. Invece in amore i musi lunghi e le liti dei giorni passati hanno lasciato il segno.

Ci vorrà tutto il vostro impegno per ritrovare un po’ di serenità. Qualche problemino di salute, ma nulla di che.

Toro: Marte e Sole rispettivamente in trigono e il sestile a Urano nel segno. I pianeti buoni sono con voi: anche troppo, per la verità. Sul segno si addensa infatti un’eccessiva vivacità planetaria sottolineata da Marte e Sole positivi, anche se con lievi effetti caotici in alcune situazioni in via di definizione.

In pratica la giornata vi vedrà un momento sulla polvere e l’istante dopo sull'altare. Questo sabato vi sembra di essere sull'otto volante! Completamente assorbiti dai tanti impegni personali, finiate con il trascurare il lavoro. E le conseguenze si vedono. Per quanto cerchiate di ristabilire un dialogo accettabile con la persona amata, in amore ogni vostro tentativo è come un terno al lotto.

Gemelli: Marte in Capricorno speculare positivo al segno.

Questo sabato tutto può funzionare al meglio: In amore le stelle trascinano in paradiso chi è stabilmente e felicemente in coppia. Chi ha il cuore libero, può ben sperare: potrà nascere una storia interessante e duratura. Nel lavoro un positivo Marte promette una buona realizzazione negli affari, anche se dovrete vedervela con Mercurio e Saturno decisamente poco affabili. Non fatevi condizionare da certe questioni familiari. Il partner si farà sentire, soprattutto se lo avete trascurato.

Cancro: Nodo Lunare nel segno, in 'Casa 10'. Passata in un lampo la settimana, riprendete a pensare a cosa fare in questo fine settimana, in modo abbastanza tranquillo e graduale.

Questo sabato non ci sono emergenze da fronteggiare. Per una volta, riuscite a non disprezzare la noia della quotidianità e ad apprezzarne la sicurezza. È possibile che per lavoro dobbiate partire per un paese che desiderate visitare da sempre. A volte i sogni diventano splendida realtà. In fatto di sentimenti invece, per il momento non c’è molto spazio per i sogni. Vi tocca fronteggiare la realtà, di certo discretamente favorevole.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Luna e Sole speculari positivi al 90%. Le predizioni zodiacali del giorno 22 febbraio prevedono che in mezzo a una distesa di neutralità planetarie irromperanno Luna e Sole, appoggiato anche da Venere e Urano, riposizionano la quotidianità nella giusta direzione.

Intuito e acuta intelligenza sono le vostre armi segrete che vi permettono di arrivare dove volete. Lavoro in fase positiva per via del trigono marziano: ottime chance di successo, specie nella ricerca e nella comunicazione. Non fatevi sfuggire un’occasione d'amore: non avete molte frecce al vostro arco, inutile negarlo; se poi vi ci mettete anche voi con le vostre recriminazioni, le cose non migliorano.

Vergine: Nettuno in Pesci (in sestile a Giove) speculare positivo al 85%. Siete di buonumore e avete tanta voglia di trascorrere un po’ di tempo in piacevole compagnia. Gli amici aspettano solo un vostro cenno.

Questo nuovo weekend cade a proposito: avete a disposizione tanto tempo libero da gestire come volete. Nettuno poi, sempre favorevole dalla postazione dei Pesci, dà supporto decisivo per rimediare con prontezza ad una situazione piuttosto sgradevole. In amore, quella che è la vostra naturale leggerezza forse viene scambiata da chi non vi conosce bene per superficialità. Così perdete un’occasione.

Bilancia: Venere in Ariete (quadratura a Giove) speculare negativo al 80% verso il segno. Giornata ambigua: con Venere che si scontra con Giove, i rapporti privati entrano in crisi e le questioni legali si ingarbugliano.

Siate prudenti, considerate i pro e i contro prima di assumervi qualsiasi tipo di impegno. Nel lavoro non fatevi prendere dal panico e rispondete agli attacchi della concorrenza utilizzando le stesse armi: calma e sangue freddo. Per le questioni d'amore, questo non è il momento adatto per lasciarsi andare alla voglia di cambiamento, né per prendere decisioni importanti relative alla vita di coppia.

Scorpione: Urano positivo al 60%, Venere negativo al 45% nei confronti del segno. Potrà esserci qualche tensione nella coppia, a causa della gelosia, o qualche inattesa discussione dettata da futili motivi.

Forse ultimamente avete un po’ trascurato la persona amata ed allora quest'ultima potrebbe risentirsi un po' nei vostri confronti. Nel lavoro vorreste essere più liberi in modo da potervi dedicare a quello che vi piace, ma gli impegni premono e voi non siete nella condizione di poter delegare. Venere disarmonica in amore crea contrasti con il partner, anche perché è enfatizzata al negativo da un fugace, ma ingombrante Giove in Capricorno.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Urano in 'Casa 9' del Toro fortunato verso il segno. Ne farete di tutti i colori soprattutto in amore.

Venere si rivela molto significativa per la vostra vita sentimentale: alcuni di voi proveranno il desiderio di fare nuove esperienze. Saprete mettervi in gioco ed essere protagonisti. Cupido, in felice alleanza e complicità con Venere, vi regala momenti particolarmente felici da godere con la persona del cuore. Novità entusiasmanti per i single. Momento faticoso e difficile verso alcune amicizie: seccature potrebbero rallentare o preoccupare. Sempre valido il consiglio di evitare speculazioni o iniziative ad alto rischio.

Capricorno: Marte (nel segno) in trigono a Urano, Giove (nel segno) in sestile a Nettuno e in quadratura a Venere, Plutone (nel segno) e Saturno (nel segno) in pausa.

Spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l’invadenza con una calorosa simpatia. Senso pratico e concretezza saranno indispensabili per non perdere di vista le mete da raggiungere. Nel lavoro avrete una buona intraprendenza mettendo a segno buoni affari. Purtroppo, la giornata non sarà sostenuta da altrettanta capacità di comunicazione. In amore, la Luna è vostra complice, e sarà un valido aiuto se vorrete trasformare un’amicizia in un sentimento più profondo.

Acquario: Venere in Ariete in sestile alla Luna (nel segno). Né scosse né tumulti interiori, solo un sabato pigro ma sicuramente riposante.

Periodo che vi calza a pennello dal momento che non siete troppo inclini a slanci. In famiglia, cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. Il lavoro, anche se non soddisferà appieno le vostre aspettative, accetterete una proposta che, dal punto di vista economico, ha i suoi vantaggi. In amore farete un’accurata selezione delle vostre frequentazioni, tenendo a debita distanza ogni genere di complicazione sentimentale.

Pesci: Sole (positivo), Mercurio (neutro) e Nettuno (positivo) tutti nel segno. Le predizioni zodiacali di sabato 22 febbraio riguardo l'amore annunciano tentazioni anche abbastanza pericolose.

In amore, lusinghiere prospettive astrali vi rendono sereni. La scenografia celeste splende anche per chi vive storie d’amore trasgressive. Il passaggio di Sole e Nettuno vi favorisce soprattutto nel lavoro: riuscirete a vedere più in là di chiunque altro, e saprete giocare al meglio le opportunità che il destino vi offre. Intanto, quel velo di patina che opacizza il vostro fascino va rimosso con una buona dose simpatia e spontaneità. Energia e spirito d’iniziativa non mancheranno.