Le predizioni zodiacali di sabato 8 febbraio 2020 mettono in evidenza un cielo astrale abbastanza variegato. La giornata sotto esame, sabato appunto, ci mostra la presenza di Venere nel campo dell'Ariete mentre per i Gemelli si delinea un periodo neutro. Il Leone è favorito grazie alla Luna nel segno, però in alcune situazioni sarà sotto tensione a causa dell'opposizione del Sole, attualmente presente in Acquario. Buon periodo per i Pesci, favoriti da Mercurio e Nettuno nel segno. Vediamo a questo punto di dare voce ai restanti segni passando direttamente alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci .

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere nel segno in sestile a Saturno in Capricorno. Giornata splendida sia questo sabato come pure domenica. Dovreste prendere di petto situazioni che vale la pena d'affrontare: mantenete il controllo in ambito familiare. In amore se siete ancora single, sono previsti nuovi incontri. Ultimamente molti nativi s sono sentiti un po' abbandonati dalla fortuna. Se siete in coppia invece, potrete godervi un periodo di splendida intesa sessuale con slanci passionali davvero inconsueti.

Toro: Mercurio in sestile a Urano nel segno. Continua il periodo di riscatto per molti Toro. Se non accade nulla nel periodo è solo perché restate ancorati a situazioni che apparentemente danno sicurezza, ma che nella realtà sono blocchi insostenibili. Troppo abitudinari: qualche piccola incertezza non deve necessariamente preoccuparvi. Invece le idee giuste non mancheranno affatto: siate tempestivi nel cogliere le occasioni in arrivo.

Questa volta potrebbero essere davvero notevoli o importanti.

Gemelli: periodo neutrale - sufficiente protezione da Saturno in Sagittario. Sabato potrebbero nascere situazioni importanti per tutti quelli che vogliono innamorarsi oppure vorrebbero recuperare un amore perduto, sempre che ci sia volontà pure da parte contrapposta. Sul lavoro fate molto ma la riconoscenza è sempre nulla o poca. In coppia vi sentirete non solo affascinanti, ma anche in vena di romanticismi e dolcezze.

Saturno vi aiuterà a trovare le parole giuste per esprimere i vostri sentimenti.

Cancro: Nodo lunare nel segno, in 'Casa 11'. Le predizioni zodiacali del weekend vi raccomandano d'essere cauti. Fin dal mattino potreste sentirvi stanchi, esausti e, di conseguenza, mettere alla prova le persone che vi circondano. Rapporti di lavoro o d'amore da verificare. Le vicende affettive in corso di verifica procedono nel migliore dei modi. Venere continua ad aiutarvi con il suo influsso appassionato: sarà impossibile frenarvi nei vostri slanci d’amore.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Luna nel segno sotto la dura opposizione dal Sole in Acquario.

Le predizioni zodiacali del giorno 8 febbraio indicano che finalmente tornate a 'ruggire'. Non si può escludere che i rapporti più ossidati dal tempo abbiano vissuto una forte crisi in questi ultimi due o tre giorni, ma ora si può decidere cosa fare, siete forti. Contate di più sull’amore e sulla persona amata. L’amore può essere anche il rifugio dalle fatiche quotidiane.

Vergine: Venere e Nettuno in Pesci speculari positivi al 80%. Dovete aspettare un attimo, è un periodo d'osservazione pure in ambito lavorativo. Progetti nati agli inizi di gennaio comunque hanno portato buona visibilità, ora è l'amore ad essere meno presente.

Se siete in coppia tutto andrà per il meglio. Venere porterà una spruzzata di passionalità, facendovi riassaporare grandi entusiasmi. Se siete single, farete più di una conquista.

Bilancia: sabato neutro - nessuna figura astrale impatta sul segno. Amore protagonista, ancor più se da tempo frequentate qualcuno e desiderate convivere. In caso di separazioni non pensate al passato e se credete che il vero amore non esiste il futuro vi smentirà. Una spinta lo darà il sesto senso acuendo la vostra tendenza a rendere loquaci e sferzanti le parole giuste al momento giusto. Una mossa inaspettata vi metterà in luce in ambito sentimentale, farete colpo sul partner.

Scorpione: Venere in sestile a Plutone porta novità in amore. Non c'è più la fatica d'inizio mese e pure questa giornata segna un netto vantaggio. Portare avanti un progetto di lavoro è più facile, l'amore passa in secondo piano rispetto a tutto il resto. Nella vita di coppia, l’intesa a due si prospetta scorrevole. Belle trovate potranno vivacizzare il rapporto con nuovi interessi da condividere piacevolmente con il partner.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Marte nel segno in sestile al Sole penalizzato dalla Luna. Qualche contrasto in amore è riemerso, da lunedì scorso qualcosa non va in famiglia, un rapporto teso con la persona che vi più piace.

E adesso dovete capire cosa c'è che non va: cresce un po' di insofferenza. Se vivete un rapporto di coppia, cercate di capire le ragioni di eventuali malesseri; parlatene pacatamente col partner. Single e non: se qualcuno vi attrae, potete farvi avanti.

Capricorno: Giove, Plutone e Saturno nel segno offrono una buona protezione. La logica non basta. Ultimamente qualcuno ha tradito la vostra fiducia, quindi per portare avanti nuovi progetti dovete trovare le persone alla vostra altezza. Gli amori nati di recente sono i più belli. Gli astri vi amano e vi preparano giornate memorabili sotto il profilo sentimentale.

Sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia d’amore in corso.

Acquario: Sole nel segno sottomesso alla Luna in Leone (in opposizione). Ora si possono fare progetti, state superando quella fase di stanchezza o nervosismo che si è verificata nelle ultime due settimane del mese di gennaio. I nuovi incontri sono entusiasmanti e i viaggi favoriti. Si delinea un sabato indimenticabile, allietato da splendide opportunità da investire in ogni contesto. Le stelle si prospettano magnificamente propizie e promettono la realizzazione dei vostri sogni più desiderati.

Pesci: Mercurio e Nettuno nel segno orfani di Venere, transitato in Ariete.

Le predizioni zodiacali di sabato 8 febbraio riguardo l'amore annunciano che qualcosa non va. Persino nelle coppie di vecchia data si discute troppo, si recrimina; la realtà è che voi siete molto stanchi e non accettate critiche o consigli. Desiderio di fare cose nuove? L’atmosfera è frizzante e vi regala momenti molto piacevoli: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. Alcuni single cambieranno rotta e si troveranno felicemente in coppia.