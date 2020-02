Le predizioni zodiacali di venerdì 28 febbraio 2020 sono pronte a mettere in chiaro come potrebbe essere la giornata prima della partenza del nuovo weekend. Dopo una settimana passata a fare le solite cose, chi in famiglia tra faccende domestiche da sbrigare, figli e marito da accudire; altri a lavoro, in lotta contro problemi vecchi e nuovi... Insomma, davvero uno stress. A questo punto cosa c'è di meglio da fare se non dare uno sguardo alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci e vedere come sarà il periodo per il nostro segno?

Scopriamolo insieme.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Imboccare nuove strade, in questa giornata, sarebbe la cosa migliore da fare dal momento che avete dalla vostra la giusta lucidità mentale. Ad attendervi successi abbastanza importanti. Attenti solo a non dare per scontate certe cose: prima verificare, poi agire. Parliamo d’amore: forse, non avevate giudicato l’altro per quello che era; ora che alcune nebbie si stanno diradando, siate pronti per fare un passo avanti.

Toro - Nuovi progetti di lavoro o d'affari attirano la vostra attenzione, inseguiteli con entusiasmo ma senza perdere mai il contatto con la realtà.

In quanto a certi piccoli problemi in campo amoroso, cercate di non drammatizzarli: non sono tanto gravi. Le vostre capacità psicologiche vi saranno di aiuto per risolvere una situazione delicata.

Gemelli - Il vostro principale obiettivo? Divertirvi! Non vedrete l'ora di liberarvi da ogni incombenza per dedicarvi allo svago e alle amicizie. Siete simpatici, di ottima compagnia, spezzare la routine è un vero piacere.

Coloro che hanno una storia d’amore collaudata e felice possono contare su una serata di scambi affettivi intensi.

Cancro - La giornata di venerdì 28 febbraio vi offre condizioni favorevoli per il successo. Ma Giove poco amichevole verso il segni richiede di curare i particolari della strategia professionale con attenzione, lungimiranza. Saturno è in ottima posizione: cercate validi appoggi. Ci sono infatti accordi in vista con personaggi di spicco.

In ambito sentimentale, date spazio a chi vi vuole davvero bene.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 28 febbraio indicano la giornata ideale per una rimpatriata con gli amici. Preparatevi a festeggiare un successo professionale, una promozione, un aumento di stipendio. Pensate ad un progetto realistico, ben definito: sicuramente lo realizzerete! In amore l’atmosfera è piacevole quanto basta, il che vi prepara a vivere momenti altamente seduttivi.

Vergine - Lasciate perdere le preoccupazioni aggiuntive: tutte le cose belle hanno bisogno di tempo per crescere.

Perciò, se avete iniziato un progetto da poco, non aspettatevi miracoli, ma abbiate un po’ di pazienza! Non sempre risolvere complicate questioni burocratiche è alla vostra portata; quindi, non tentennate e chiedete subito aiuto in materia.

Bilancia - Tutto sembra andarvi storto, vero amici? Tranquilli, il successo prima o poi arriverà. La colpa di tale stress è della Luna e di Urano, che prendono di mira il vostro segno. Per adesso meglio limitare ogni iniziativa, sia sul lavoro che nel privato. In giornate come questa astenersi dall'agire è la cosa più saggia! Possibile qualche problema anche sul fronte sentimentale.

Scorpione - Non prendetevela troppo per una piccola delusione, per un’uscita di denaro inattesa. Senza di queste, non sarebbe infatti possibile farsi le ossa come si deve. Forse, non avevate previsto tutto, ma d’altronde, a meno che non abbiate una sfera di cristallo! Avventure piccanti in amore sono all’ordine del giorno: a voi poi decidere cosa farne.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Grazie anche all’appoggio della Luna che fa il tifo per voi, vi sentite davvero in gran forma, in grado di affrontare le sfide più difficili. In ambito professionale nuove e interessanti prospettive si aprono all’orizzonte, se solo sarete abbastanza determinati.

In amore siete molto reattivi, espansivi ed esuberanti. Sarete attratti da nuove esperienze.

Capricorno - In amore questo venerdì vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, ma il periodo non ve lo permette. In più di un’occasione, nei confronti dell'amore vi sentirete quasi chiusi in gabbia e la libertà vi sembrerà altrove. Parliamo di lavoro. Attendete un altro momento, se state cercando di ottenere un posto migliore di quello che già avete: i tempi non sono maturi.

Acquario - Le stelle di venerdì esaltano la vostra intelligenza e vi rendono mentalmente agili, vivaci, brillanti.

Sul lavoro, innestate la marcia: la strada davanti a voi si sta trasformando da viottolo impervio in autostrada a quattro corsie. In amore la Luna vi porta finalmente tanta fortuna! Godetevi una serata mondana, in compagnia di amici vecchi e nuovi.

Pesci - Le predizioni zodiacali di venerdì 28 febbraio riguardo annunciano qualche lieve contrattempo economico. Meditate su nuove strategie, architettate qualcosa di nuovo per incrementare le entrate di denaro. Grazie a Marte, avete il talento di battere sul tempo concorrenti e avversari: intuito e intelligenza formano in questo momento una coppia imbattibile.

Venere in campo sentimentale riesce a farvi stabilire con la persona amata un clima affabile e appassionato.