Le predizioni zodiacali di venerdì 7 febbraio 2020 sono predisposte a svelare l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

Prima di passare a declamare le singole previsioni, ci preme anticipare qualcosa riguardo il probabile andamento messo in conto dall'Astrologia al quinto giorno di questa settimana. Iniziamo con Venere: il pianeta dei buoni sentimenti è in imminente transito dal settore dei Pesci verso l'Ariete. A dare una boccata d'ossigeno al Toro intanto, è il buon sestile in atto tra Mercurio e Urano, a differenza dei Gemelli che avranno una giornata stressante da Plutone in Capricorno.

A questo punto diamo subito voce alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere in transito nel segno. Finalmente un briciolo di serenità con la Luna nel vostro Ariete, il che vi restituisce certezze e dona serenità. Momento ideale per rinsaldare un legame di vecchia data, magari con una cenetta per pochi intimi. Rinnovare metodi e tecniche di lavoro può essere impegnativo ma anche stimolante e, non appena avrete accantonato la diffidenza, ne vedrete tutti i vantaggi.

Toro: Mercurio in Pesci in sestile a Urano. Se siete in cerca di compagnia non createvi ansie che potrebbero nuocere all’avvio sereno del rapporto; focalizzate la vostra attenzione sul piacere di sapere di piacere... Fortuna sul lavoro? Abbastanza: gli alti e bassi della situazione economica richiedono molto buonsenso, ma in via del tutto eccezionale, un po’ di shopping è consentito.

Gemelli: stress da Plutone in Capricorno.

In contrasto con le aspettative ottimistiche, la giornata purtroppo si conclude con un nulla di fatto sul fronte professionale. Le predizioni zodiacali per quanto riguarda l'amore indicano incomprensioni, gaffe e grattacapi di ordine esterno. Questi raffreddano la passione e vi costringono a rinviare le attività amorose per cause di forza maggiore.

Cancro: Luna nel segno in trigono a Venere. Per amore si fa tutto, tranne che rinunciare ad essere se stessi.

Chi vi ama deve saper accettarvi per quello che siete, con i vostri difetti e le vostre virtù. In contrasto con il bisogno di apertura o di rinnovamento, la sfera coniugale appare sacrificata: fate spazio alla voglia di allegria e spensieratezza. Il settore lavorativo resta in attesa di nuovi eventi.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Nettuno in Pesci favorisce il lavoro. Le predizioni zodiacali del giorno 7 febbraio indicano la giornata ideale per farsi valere sul lavoro e magari, cogliendo la palla al balzo, avanzare le richieste di gratifica che sospirate da molto tempo. In amore finalmente, prendendo il coraggio a due mani forse vi deciderete a chiedere quell’appuntamento tanto sognato: se così fosse, ce ne avete messo di tempo!

Meglio tardi che mai...

Vergine: fortuna in arrivo dal Sole in Acquario. Armatevi di pazienza ed aspettate speranzosi, tra pochissimo potrete investire, vendere, comprare, giocare come vorreste, ma ancora non è il momento. In amore, con il Sole a favore, eventuali timori (infondati) sembrano dissolversi ed anche se non tutto appare rosa, vi sentite comunque più sicuri, più capaci di affrontare qualunque ostacolo con una buona, anzi ottima, pianificazione ed un pizzico in più di fiducia.

Bilancia: favoriti da Venere in sestile a Plutone. Giornata favolosa secondo le vostre predizioni zodiacali, garantita da Venere e Plutone altamente favorevoli al vostro segno: un dosaggio perfettamente equilibrato per una piena riuscita in ogni campo.

Invece di perdervi in inutili baruffe, finalizzate intuizione e grinta a scopi pratici, farete un bel passo in avanti. Sul lavoro nessuno potrà opporsi alle vostre proposte di migliorie, se espresse con il dovuto garbo e se dimostrerete concretamente che a beneficiarne sarà tutta l’azienda. Amore. Chiarimenti, confessioni e coccole a bizzeffe.

Scorpione: Luna opposta a Saturno. Le predizioni zodiacali di venerdì invogliano a non esasperare le tensioni dove non ce ne fosse bisogno: chi lavora troppo o è sempre in ansia rischia di star male; cura? La buona forma fisica e mentale ovviamente: divaga la mente e distende i nervi...

L'amore invece, di recente è rimasto vittima di incomprensioni: le predizioni zodiacali del momento invitano a chiarire subito le questioni di vostro interesse!

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Sole in sestile a Marte. In amore a voi piacciono le persone che scappano, non è così? Tanto per dare merito a quel detto che recita: 'In amore vince chi fugge', ritenendovi voi 'i più forti' non avrete nulla da temere (ma molto da perdere…). Anche se non desiderate avere al fianco una persona lamentosa o appiccicosa, ovviamente se cercate l'amore, non perdetevi in preconcetti: tutti siamo più o meno 'lamentosi' o 'appiccicosi'.

La giornata è valida incontri d'affari.

Capricorno: ottimo il sestile Giove-Nettuno. L'amore torna ad essere importante, un evento è da organizzare entro e non oltre il prossimo weekend. Secondo le predizioni zodiacali in questo periodo si registra un buon recupero a livello sentimentale che nella parte economico/lavorativa. Ricordiamo che Nettuno, presente nel segno dei Pesci, porta emozioni speciali e qualche ottima novità a chi è in attesa di risposte. Se la persona amata si è allontanata (o lo stesse per fare) potete tentare un recupero in extremis.

Acquario: Sole nel segno. La vita di coppia è sottoposta a cambiamenti importanti, per le coppie più solide già da mesi si è parlato di nascite, matrimonio o convivenze.

Secondo le vostre predizioni zodiacali, queste sono giornate da segnare sul calendario proprio perché hanno la capacità di imprimere alla vostra vita - sentimentale e lavorativa - una forza e una capacità d'azione fuori dal comune. Incontri importanti per i single.

Pesci: Venere in uscita dal segno. Le predizioni zodiacali di venerdì 7 febbraio riguardo l'amore invitano ad essere più elastici. Se vi ammorbidite, rinunciando a tenere tutto sempre sotto controllo, ogni problema si ridimensiona e i rapporti diventano più sereni. Col passare delle ore aumenta il desiderio di condivisione, grazie a Venere ancora per poco amica del segno.

Progetti professionali troppo ambiziosi? Quasi sicuramente si: decisamente fuori portata rispetto al trend di questo momento.