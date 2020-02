Per i primi sei segni dello zodiaco, la settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 vedrà il pianeta Venere rimanere nella costellazione dell'Ariete per poi abbandonarla nel corso delle giornate. La costellazione del Toro avrà ancora nei suoi gradi Urano, mentre Cancro avrà ancora gli influssi del Nodo Lunare. Il segno del Leone, grazie al Sole nella costellazione dei Pesci, avrà più intraprendenza ed energia lavorativa.

A seguire, le previsioni astrologiche della settimana per i segni dall'Ariete alla Vergine.

Dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: se l'entusiasmo amoroso vi accompagnerà per i primissimi giorni della settimana, purtroppo il romanticismo potrebbe lasciare spazio a qualche perplessità. Sul lavoro ci saranno degli insuccessi, che purtroppo vi indurranno ad assumere un atteggiamento schivo e povero di spirito di iniziativa.

Toro: le energie e l'intraprendenza in questa settimana saranno estremamente alte e faranno del vostro segno uno dei più stacanovisti di questa settimana. I nuovi progetti saranno finalmente concretizzati, mentre gli affari in via di conclusione saranno con tutta probabilità decisamente più remunerativi del solito.

Gemelli: un po' di malumore vi accompagnerà durante gran parte dell'arco della settimana, e si riscontrerà sia in ambito lavorativo nonostante non ci siano problemi rilevanti per la vostra attività, sia per quanto riguarda una monotonia di fondo sugli aspetti amorosi e sentimentali. Un weekend ben organizzato potrebbe farvi uscire da questa situazione sottotono.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: un problema che sia sentimentale o di famiglia, prenderà gran parte delle vostre energie mentali, sottraendole soprattutto a quelle attività lavorative in cui, appunto, si rendono costantemente necessarie.

Cercate di relegare le questioni personali in un angolo durante lo svolgimento lavorativo, mentre fate qualcosa durante il fine settimana o nelle serate.

Leone: la vostra sarà una settimana divisa praticamente in due, che prediligerà gli aspetti lavorativi ed economici a dispetto della tranquillità di coppia. I primi giorni avrete a che fare con delle incomprensioni con il partner difficilmente sanabili, mentre man mano che incederà il weekend avrete molti affari conclusi e i relativi guadagni in arrivo.

Vergine: investimenti, shopping, umore al 'top'. Le recenti remunerazioni finanziarie vi spingeranno a fare ciò che vorrete, soprattutto a togliervi quegli sfizi che avevate “chiuso in un cassetto” per molto tempo. Sarà anche un periodo in cui si potranno fare progetti con il vostro partner, sapendo che ora saranno decisamente più concretizzabili.