Le previsioni zodiacali di domenica 9 febbraio si prospettano davvero interessanti per i segni zodiacali di Scorpione e Bilancia, entrambi particolarmente favoriti in queste 24 ore che si preannunciano come molto positive, sia dal punto di vista amoroso-sentimentale che lavorativo-professionale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): siete ancora nella bufera perché non tutto quello che avete fatto di recente ha avuto il successo che meritava. Non rimandate a domani impegni importanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): dovete fare una scelta importante ma siete piuttosto frastornati e incerti sulla strada giusta da prendere perché ogni decisione dopotutto è sempre una rinuncia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): potreste essere di nuovo innamorati, ma dovete dare il tempo alla persona amata di comprendere i propri sentimenti.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): rispetto ai giorni scorsi la vostra situazione astrale è lievemente in miglioramento. Dovete soltanto stare attenti alle spese che in queste 24 ore potrebbero essere davvero eccessive.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vita va vissuta giorno per giorno, senza ansie o preoccupazioni. Accontentatevi delle piccole cose: risiede in questo consiglio il segreto per la felicità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il lavoro e l'amore proseguono alla grande e potete ritenervi più che soddisfatti dalla vostra situazione astrale.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): l'unico aspetto difficile è quello finanziario, mentre per il resto la giornata rientra nella normale routine quotidiana, fatta di alti e bassi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): possiamo dire che per voi questo è davvero un Oroscopo interessante. Contatti favoriti anche in amore, ma attenzione ai passi falsi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il vostro è il segno più fortunato della giornata, caratterizzata da innumerevoli sorprese e novità, sia in amore che nel lavoro. Non resta che godervi il momento di gloria.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sul lavoro dovrete fare i conti con alcuni contrasti e battibecchi con i vostri colleghi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): la mattinata sarà piuttosto sottotono, ma già nel primo pomeriggio recupererete l'energia giusta per affrontare la seconda parte della giornata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): situazione ancora incerta per i sentimenti, ma attenzione a non prendere lucciole per lanterne con la persona che vi piace. Palesate il prima possibile le vostre reali intenzioni.