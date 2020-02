Durante il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 il segno dei Pesci (con Mercurio nella sua costellazione) avrà molta efficacia sul lavoro, anche se potrebbe stancarsi facilmente. Mentre per la Bilancia ci sarà meno impegno grazie a una collaborazione molto fruttuosa all'interno del posto di lavoro. L'amore e la passione per il segno dello Scorpione e il segno del Sagittario saranno prerogative che riguarderanno chi ha già in corso una relazione sentimentale, ma anche i single in cerca dell'anima gemella.

Di seguito, approfondiamo le previsioni per la seconda sestina zodiacale per il weekend.

Le previsioni dal segno della Bilancia a quello del Sagittario

Bilancia: la situazione lavorativa sarà decisamente meno stressante del passato, soprattutto nella giornata di domenica, quando anche i colleghi si dimostreranno più collaborativi. Meno entusiasmante l'ambito amoroso, ma avrete comunque una serenità di fondo che difficilmente crollerà.

Scorpione: la passione si accenderà e l'atmosfera gioiosa che si respirerà - non solo nella coppia ma anche in famiglia - sarà motivo di felicità.

Sul fronte lavorativo invece potrebbero verificarsi delle incomprensioni o divergenze piuttosto forti, sarà meglio agire singolarmente per il momento.

Sagittario: ci saranno piccole divergenze su un progetto con il partner, ma vi andrete incontro per poter trovare un punto di contatto. Gli incontri per i single saranno piacevolmente molti, ma sicuramente saprete essere molto affabili con tutti. Ci sarà più chiarezza nei confronti delle amicizie, soprattutto quelle più datate.

Previsioni astrologiche dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: dovreste fare molta attenzione al partner, se non vorrete perderlo. La cautela nei rapporti sentimentali talvolta non è il vostro “forte” ma comunque quando volete sapete come riavvicinare il partner a voi. Una sorpresa sarà una delle mosse ideali per dimostrare ciò che non riuscite a dire a parole.

Acquario: molte conoscenze in ambito professionale saranno determinanti per poter avere consigli utili sui progetti economici, ma ovviamente darete uno sguardo anche all'amore e alle amicizie.

Purtroppo qualche schermaglia in famiglia sarà dovuta ad alcune negligenze da entrambe le parti coinvolte.

Pesci: lo spirito di iniziativa e la perspicacia comunicativa vi daranno molto slancio in questo fine settimana di lavoro. Un po' di stanchezza potrebbe farsi sentire nella giornata di domenica, ma sarà messa da parte a favore di un'uscita o della compagnia di amici e parenti. Di notte però sarà estremamente necessario riposarsi adeguatamente.