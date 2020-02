Venerdì 14 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Vergine, mentre Plutone, Giove e Saturno stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà sui gradi del Sagittario, come Urano in Toro e il Sole che continuerà il suo moto in Acquario. Infine Venere rimarrà stabile in Ariete, nel frattempo Nettuno e Mercurio saranno nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche di San Valentino favorevoli per Ariete e Sagittario, meno rosee per Scorpione e Leone.

Sorprese per l'Ariete

Ariete: sorprese.

San Valentino speciale per i single del segno, che avranno buone chance di ricevere un invito da un'intrigante persona appena conosciuta, che si presenterà con una gradita sorpresa per i nativi.

Toro: straniti. L'ambiguo atteggiamento della dolce metà potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superata l'impasse iniziale, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

Gemelli: alternativi. Stufi dei soliti cliché per la festa degli innamorati, i nati del segno organizzeranno una serata romantica in un luogo alternativo, che sarà molto apprezzata dall'amato bene.

Cancro: contrattempi. L'armonia della giornata galante per eccellenza potrebbe essere turbata dalle copiose asperità planetarie in onda. Sarà bene che i nativi ingoino qualche rospo per non inasprire ulteriormente i toni nel focolare domestico.

Amore flop per il Leone

Leone: amore flop. Malgrado la giornata sia dedicata agli innamorati, anche gli accasati del segno metteranno, presumibilmente, le faccende di cuore in secondo piano a pro delle vicende professionali.

Vergine: regali. Cautelati dal florido bottino finanziario, i nati del segno potrebbero non badare a spese nell'acquisto del regalo per il partner, che non potrà che esserne entusiasta.

Bilancia: galanti. Nel focolare domestico il clima di questo venerdì sarà, probabilmente, sereno e ciò favorirà la simbiosi del ménage di coppia. Probabili regali poco apprezzati.

Scorpione: amareggiati. Giornata che potrebbe partire piena di aspettative per i nati Scorpione che, col passare delle ore, potrebbero essere delusi dal comportamento dell'amato bene e dalle circostanze.

Acquario passionale

Sagittario: mondani. Vestito firmato e locale esclusivo è ciò che potrebbero desiderare e mettere in atto i nativi per questo San Valentino, che vorranno a tutti costi renderlo indimenticabile.

Capricorno: lavoro a gonfie vele. La festività non scalfirà i buoni propositi professionali dei nativi quest'oggi e il partner potrebbe non essere molto d'accordo con la loro scelta.

Acquario: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi proprio nel giorno dedicato all'amore, e il merito sarà principalmente del sestile tra il Sole e Marte. Discussioni chiarificatrici da rinviare.

Pesci: nostalgici. Un pensiero vecchio e stantio potrebbe far, nuovamente, capolino nelle menti dei nati Pesci, inondando questa giornata di un'indesiderata nostalgia.