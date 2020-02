Nel weekend del 22-23 febbraio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna cambiare domicilio passando dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno, Mercurio ed il Sole) al segno dell'Acquario. Nel frattempo Giove, Saturno, Marte e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Infine Urano permarrà in Toro come Venere che rimarrà stabile nel segno dell'Ariete. Oroscopo favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Scorpione ed Ariete.

Toro distratto

Ariete: dubbiosi. I nativi potrebbero metter in discussione le scelte avventate dell'ultimo periodo, meditando di tornare sui propri passi anche se ciò non sarà più possibile.

Toro: distratti. Urano e Mercurio retrogradi metteranno presumibilmente a dura prova la lucidità dei nati Toro, a cui apparirà complicata anche la mansione pratica più facile.

Gemelli: lavoro a gonfie vele. Le questioni professionali avranno il favore degli Astri in questo fine settimana, quindi sarà bene lavorare alacremente aspettandosi piacevoli riscontri.

Cancro: prole. L'atteggiamento ambiguo dei figli potrebbe far drizzare le antenne da genitore dei nati Cancro e, come inevitabile conseguenza, bisognerà discutere col partner per fissare delle regole comportamentali.

Leone spossato

Leone: spossati. Le energie potrebbero venir meno, sopratutto il 22, ed i nativi optare per dedicare del tempo a rilassarsi in modo da ricaricare le batterie in vista della prossima settimana.

Vergine: revisioni finanziarie. Il bottino economico del fine settimana potrebbe celare qualche insidia, quindi sarebbe bene evitare spese inopportune serrando i cordoni della borsa.

Bilancia: sereni.

Il clima nel focolare domestico presumibilmente si rasserenerà, tanto che le problematiche dei giorni scorsi voleranno via col vento. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: stressati. Il sommarsi di attività pratiche da portare a termine potrebbe far sì che nel weekend nativo lo stress prenda il sopravvento. Procrastinarne alcune a giorni più energici sarebbe un'ottima idea.

Routine per Sagittario

Sagittario: routine.

Weekend senza troppe novità o scossoni di sorta quello che probabilmente vivranno i nati Sagittario, grazie alla neutralità dei Pianeti verso la loro orbita.

Capricorno: energie top. Il bottino energetico stracolmo di cui, con ogni probabilità, faranno sfoggio questo fine settimana li aiuterà ad occuparsi anche delle faccende casalinghe insolute, come sistemare un rubinetto che gocciola.

Acquario: umore top. Venere in sestile alla Luna nel segno renderanno probabilmente la giornata di sabato spensierata, con conseguente crescita dell'entusiasmo dalle ore serali.

Pesci: nullafacenti. Il fantasma dell'accidia potrebbe colpire i nativi durante questo fine settimana, e ciò non sarà affatto gradito dall'amato bene che avrebbe preferito maggior dinamicità.