Martedì 11 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Vergine, mentre Nettuno e Mercurio saranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, come Marte che rimarrà in Sagittario e Urano che continuerà sui gradi del Toro. Infine Venere proseguirà il suo domicilio in Ariete e il Sole resterà nel segno dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Scorpione, meno entusiasmanti per Acquario e Ariete.

Ariete nostalgico

Ariete: nostalgici.

Vecchi ricordi potrebbero tornare in auge nelle menti native a causa del duetto Nettuno-Mercurio, che stimolerà le corde della malinconia. Lavoro in stand by.

Toro: fiacchi. Le energie questo martedì verranno, presumibilmente, meno in casa Toro, difatti parecchi tra loro opteranno per un giorno di ferie in modo da recuperare le forze perdute.

Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nativi potrebbe non essere ai massimi livelli, malgrado partner e amici proveranno a risollevargli il morale in ogni modo possibile.

Cancro: amore flop. Qualche burrasca emotiva avrà buone chance di palesarsi questo martedì nel focolare domestico nativo, sebbene possa nascere per delle futilità.

Scorpione sincero

Leone: lungimirante. I nati Leone questo martedì saranno dotati di una visione lungimirante per le situazioni professionali. Alcune di queste ultime, inoltre, potrebbe nascondere un vero e proprio tesoro.

Vergine: distratti.

Riuscire a rimanere concentrati sul posto di lavoro sarà, probabilmente, un'ardua impresa per i nati Vergine, che per scongiurare qualsiasi errore procrastineranno le attività meno urgenti a data da destinarsi.

Bilancia: routine. Martedì senza infamia né lode quello che potrebbero trascorrere i nativi, dove sarà bene occuparsi delle faccende insolute dei giorni precedenti, in modo da evitare che se ne accumulino delle altre.

Scorpione: sinceri. La schiettezza potrebbe essere il fiore all'occhiello dei nati quest'oggi che, malgrado faccia storcere il naso a qualcuno, li aiuterà a mantenere l'equilibrio emotivo.

Acquario geloso

Sagittario: tenaci. Il fronte professionale potrebbe nascondere qualche insidia in queste 24 ore, ma i nativi, grazie sopratutto a Marte nel segno, riusciranno a tenere testa a ogni avversità.

Capricorno: lavoro top. Le vicende professionali in casa Capricorno avranno i favori degli Astri, anche se a pagarne le conseguenze saranno le faccende di cuore, relegate in secondo piano.

Acquario: gelosi.

Le motivazioni mancheranno, ma i nativi risulteranno presumibilmente gelosi verso l'amato bene, che si indispettirà del loro comportamento.

Pesci: mondani. La voglia di divertimento nativa sarà, con ogni probabilità, soddisfatta verso sera, quando una scanzonata serata assieme a partner e amici gli risolleverà il morale.