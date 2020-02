Giovedì 13 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Bilancia, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Urano sui gradi del Toro e Venere che continuerà il suo transito in Ariete. infine il Sole sarà nel domicilio dell'Acquario e Nettuno assieme a Mercurio sosteranno in Pesci. Oroscopo favorevole per Pesci e Bilancia, meno roseo per Ariete e Gemelli.

Ariete stressato

Ariete: stressati. Qualche incombenza di troppo potrebbe gravare sulle spalle native e tale imponente dispendio energetico farà subentrare dello stress questo giovedì.

Toro: fuori fase. Ai nati del segno, nel giorno che precede il weekend, sembrerà di prodigarsi molto ma ottenere ben poco rispetto all'impegno messo in campo.

Gemelli: finanze flop. Il settore economico in casa Gemelli andrà presumibilmente revisionato con dovizia eliminando, se necessario, le spese superflue in modo da snellire il bilancio finanziario.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico regnerà, con ogni probabilità, un clima di serenità ed affettuosità reciproca che cimenterà la simbiosi del menàge di coppia.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Malgrado qualche burrasca emotiva odierna, le faccende professionali dovrebbero presumibilmente avere i favori degli Astri, specialmente dei Pianeti Lenti.

Vergine: sfuggenti. Sarà un'ardua impresa riuscire ad intavolare una discussione con i nati Vergine quest'oggi, perchè per evitare qualsiasi confronto avranno tante frecce al loro arco.

Bilancia: figli. Il focus del venerdì nativo potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, che sarà motivo di dibattito col partner per trovare un compromesso che faccia felice tutte le parti in causa.

Scorpione: pungenti. Le effemeridi della giornata non sono particolarmente concilianti coi nativi che potrebbero risultare alquanto pungenti nelle loro dichiarazioni e ciò, come inevitabile conseguenza, farà saltare la mosca al naso a qualcuno con cui avranno a che fare.

Amore flop per l'Acquario

Sagittario: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare a dovere sul fronte professionale già dalle prime ore mattutine: infatti molti nativi opteranno per prendersi un giorno di ferie scongiurando ogni contrasto.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico nativo sarà, con tutta probabilità, il loro tallone d'Achille e sarà quindi necessario rallentare notevolmente i ritmi, pensando anche al proprio benessere fisico.

Acquario: amore flop. I Luminari in contrasto e Venere dissonante a far da contorno potrebbero minare la serenità del rapporto amoroso in essere, creando dissapori e freddezze affettive dal nulla.

Pesci: galanti. Venerdì in cui i nati Pesci vestiranno presumibilmente le vesti del partner perfetto, riempiendo di attenzioni l'amato bene e dimostrandogli in ogni momento il loro sentimento.