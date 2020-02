Lunedì 10 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, mentre Plutone, Saturno e Giove transiteranno nel segno del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Urano nel domicilio del Toro ed il Sole sui gradi dell'Acquario. Infine, Venere sarà in Ariete e Nettuno assieme a Mercurio si troveranno nell'orbita dei Pesci. Oroscopo favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Vergine e Cancro.

Toro poliedrico

Ariete: suscettibile. Oggi i nativi sembreranno probabilmente parecchio suscettibili nell'ambiente professionale e qualche collega, per metterli in difficoltà, potrebbe provocarli in tutti i modi.

Toro: poliedrici. I Pianeti Lenti unendosi alla sosta odierna del Luminare femminile regaleranno ai nativi una giornata gradevole sul piano interpersonale, ma anche interessante per nuovi sbocchi lavorativi che premieranno la loro poliedricità.

Gemelli: umore flop. Il tono umorale odierno potrebbe non essere dei migliori in casa Gemelli e se ne accorgeranno anche partner ed amici, che non riusciranno a risollevare il loro morale.

Cancro: nervosi. Le copiose asperità planetarie renderanno questo lunedì nativo estremamente nervoso, dove basterà una minuzia per scatenare un putiferio in casa.

Vergine impulsiva

Leone: lavoro top. Le faccende di cuore durante il primo giorno della settimana potrebbero balzare in secondo piano, a pro delle vicende professionali che avranno la loro totale attenzione.

Vergine: impulsiva. Lunedì coi nati del segno che saranno, c'è da scommetterci, in modalità senza filtro dicendo e facendo ogni cosa gli passi per la testa. Fortunatamente Giove e Saturno scongiureranno ogni guaio.

Bilancia: figli. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dall'avvenire dei propri figli, che sarà motivo di discussione con l'amato bene sino al tardo pomeriggio. Di sera, infatti, sarà facile giungere alla conclusione di non doversi intromettere nel loro futuro.

Scorpione: pessimisti. Lo stuolo di Pianeti di Terra contornati dal Sole in Acquario potrebbero portare un velo di pessimismo nella giornata nativa.

Sarà solo un sembrare, però, che le cose non vadano nella direzione ideale.

Capricorno distratto

Sagittario: routine. Lunedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati Sagittario. Farebbero bene, qualora volessero ottimizzare il tempo a loro disposizione, di dedicarsi a tutte quella attività rimandate nei giorni addietro.

Capricorno: distratti. Riuscire a rimanere concentrati quest'oggi potrebbe non essere il piatto forte in casa Capricorno, difatti molti tra loro opteranno per un giorno di ferie che li aiuti a rimettere in ordine le idee.

Acquario: shopping. In questa giornata saranno, con ogni probabilità, molti i nativi che sceglieranno di concedersi un acquisto agognato da tempo.

Gli Astri, però, non caldeggeranno tale spesa extra suggerendo di rinviarla.

Pesci: mondani. Malgrado sia in amore che al lavoro qualcosa non girerà come vorranno, i nati Pesci avvertiranno presumibilmente il desiderio di svagarsi e lo faranno in serata assieme alla loro comitiva.