Lunedì 17 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Sagittario, mentre Marte, Giove, Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Acquario come Nettuno assieme a Mercurio che rimarranno nell'orbita dei Pesci. Infine Urano continuerà il suo moto in Toro e Venere rimarrà stabile in Ariete. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Bilancia e Scorpione.

Ariete brioso

Ariete: briosi. Umore alle stelle quello che probabilmente metteranno in campo i nativi quest'oggi, specialmente in ambito professionale dove i rapporti con capi e colleghi andranno a gonfie vele.

Toro: energici. Marte in trigono ad Urano donerà presumibilmente ai nativi un bottino energetico invidiabile che, ovunque verrà indirizzato, darà risultati eccellenti.

Gemelli: determinati. La settimana per i nativi potrebbe iniziare sotto i migliori auspici, almeno per ciò che riguarderà la determinazione che dimostreranno di avere al lavoro, che non passerà inosservata.

Cancro: bizzosi. Ogni futilità nell'ambiente domestico potrebbe rappresentare una scusa per innescare una polemica nel primo giorno della settimana.

Sarà bene ponderare gesti e parole, però, evitando di far degenerare la situazione già traballante.

Bilancia stressata

Leone: lavoro top. Le vicende professionali in casa Leone avanzeranno, con ogni probabilità, col vento in poppa questo lunedì ed il merito sarà da attribuirsi agli aspetti concilianti di Urano, Venere e Marte.

Vergine: amore flop. Qualcosa nelle faccende di cuore potrebbe non girare per il verso giusto quest'oggi e, per evitare ciò, i nativi dovranno sfoggiare il loro lato diplomatico, ancora di salvezza delle giornate controverse come questa.

Bilancia: stressati. Le copiose attività pratiche di cui presumibilmente dovranno occuparsi potrebbero stressare oltremodo i nativi. Procrastinarne alcune ai giorni seguenti potrebbe essere l'antidoto anti-stress ideale.

Scorpione: dubbiosi. Alcune scelte, sia amorose che professionali, prese dai nati Scorpione nell'ultimo periodo gli daranno probabilmente da pensare, rendendoli dubbiosi sul continuare a perseguirle o meno.

Sagittario passionale

Sagittario: passionali. La scintilla della passionalità avrà buone chance di riaccendersi proprio nel giorno inaugurale di questa nuova settimana, con grande soddisfazione della dolce metà.

Capricorno: rallentamenti. Sul versante professionale in questa giornata i nati Capricorno potrebbero riscontrare dei lievi rallentamenti nell'avanzare dei loro progetti in essere. Niente scoramento perchè è per merito dei transiti veloci e passerà nell'arco di qualche giornata.

Acquario: mondani. Al bando problematiche ed ansietà in casa Acquario quest'oggi, perchè i nativi probabilmente vorranno crogiolarsi nel divertimento organizzando una scanzonata serata assieme alle amicizie di sempre.

Pesci: figli. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalla prole, che sarà motivo di scambio di vedute col partner sino a giungere ad un felice compromesso, che soddisferà tutte le parti i causa.