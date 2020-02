Nel mese di marzo 2020 ci saranno dei transiti astrologici importanti: Marte e Saturno si sposteranno dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Sole viaggerà dai Pesci al segno dell'Ariete ed, infine, Venere cambierà domicilio passando dall'Ariete al Toro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale della Bilancia.

Amore

Le vicende amorose per i nati Bilancia nel terzo mese dell'anno potrebbero riservare qualche sgradita sorpresa soltanto durante la prima settimana, quando Venere transiterà nell'opposto Ariete.

Da giorno 9, infatti, il clima nel focolare domestico volgerà presumibilmente al bello, dopo le burrasche emotive frequenti dei primi due mesi del 2020. Mese ideale, almeno sino al giorno 19 col favore del Luminare maschile, per eventuali discussioni chiarificatrici con la dolce metà, che consentiranno ai nativi di appianare vecchi contrasti che covavano sotto la cenere. Ciò cimenterà la simbiosi nel menàge amoroso favorendo, con ogni probabilità, la fiducia reciproca che sembrava oramai un lontano ricordo.

Qualche attenzione in più, invece, i nativi dovrebbero mettere in campo dal 20 quando il Sole, posizionandosi sui gradi dell'Ariete, li renderà oltremodo gelosi senza che vi siano motivazioni valide per esserlo. Per i single del segno le settimane migliori per stringere nuove intriganti conoscenze saranno quelle centrali.

Lavoro

Le faccende professionali native nel mese di marzo avanzeranno presumibilmente a due velocità.

La prima e l'ultima settimana potrebbero nascere contrasti banali con qualche collega, fortunatamente facilmente evitabili mettendo in campo un pizzico di diplomazia. Ben più rosee, invece, le effemeridi mensili per la seconda e terza settimana dove sarà possibile assistere ad un trend routinario nell'ambiente professionale. Il fiore all'occhiello del mese, però, sarà rappresentato dal settore economico che, a partire da giovedì 5, si assesterà su livelli ragguardevoli grazie principalmente ai concilianti transiti di Marte e Saturno.

Ciò permetterà a molti nati della Bilancia di investire sul proprio futuro lavorativo, sopratutto se liberi professionisti, acquistando nuove attrezzature o partecipando a corsi di aggiornamento o formazione.

Urano e Venere in Toro, invece, suggeriranno di non sperperare denaro in spese voluttuarie in modo da evitare pentimenti una volta completato l'acquisto, come spesso accade quando fanno prevalere lo shopping compulsivo. Gli inoccupati del segno, infine, avranno maggiori chance che la loro candidatura finisca nella scrivania idonea durante la terza settimana. Giorni fortunati: 5, 20 e 24.