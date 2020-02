Sabato 15 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna stazionare in Vergine, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, come il Sole sui gradi dell'Acquario e Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno e Mercurio transiteranno in Pesci e Venere sarà nel domicilio dell'Ariete. Oroscopo favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Pesci.

Toro energico

Ariete: bizzosi. Ogni futilità questo sabato potrebbe bastare per scatenare l'ira dei nativi, specialmente nel focolare domestico, dove l'esausto partner gli farà presente il proprio malcontento a riguardo.

Toro: energici. Dotati di un invidiabile bottino energetico, i nati del segno, con ogni probabilità, affronteranno la giornata odierna focalizzati quasi esclusivamente sul versante professionale, con risultati interessanti al seguito.

Gemelli: senza filtro. Parole e azioni dei nati del segno, quest'oggi, avranno il dono della schiettezza anche se, forse, tale impulsività non andrà a genio a qualche amico.

Cancro: gelosi. Le motivazioni non ci saranno, ma ugualmente i nativi potrebbero provare della forte gelosia nei confronti dell'amato bene.

Basterà un messaggio o una telefonata di un amico per farli imbestialire.

Bilancia serena

Leone: amore top. Le faccende di cuore in casa Leone andranno, probabilmente, a gonfie vele questo sabato, dove l'amato bene riceverà le doverose attenzioni che merita.

Vergine: acquisti. Oggi i nativi potrebbero essere colpiti dalla voglia di una sessione di shopping assieme ai vecchi amici. Urano e Saturno suggeriranno, però, di non esagerare con le spese.

Bilancia: serena. Nel focolare domestico il clima sarà, presumibilmente, bello e tale serenità concilierà l'affettuosità reciproca, lontano dai radar da un bel po' di tempo.

Scorpione: perplessi. Il partner potrebbe assumere un atteggiamento ambiguo che farà drizzare le antenne native che, senza battere ciglio, vestiranno i panni da detective per scoprirne le reali intenzioni.

Capricorno determinato

Sagittario: briosi. Sabato col vento in poppa, almeno sul tono umorale nativo, che gli permetterà di affrontare la giornata con una spensierata prospettiva. Favorite le nuove conoscenze.

Capricorno: determinati. La caparbietà di cui daranno sfoggio quest'oggi sarà imponente, tanto che partner e amici eviteranno di contraddirli in ogni circostanza.

Acquario: fiacco. Le energie saranno, c'è da scommetterci, in deficit nel primo giorno del weekend e molti nati Acquario, di conseguenza, preferiranno ritagliarsi ampi spazi di relax.

Pesci: bugiardi. Le menzogne dei giorni scorsi avranno buone chance di essere scoperte proprio oggi e i nativi, gioco forza, dovranno cospargersi il capo di cenere per salvare la faccia.