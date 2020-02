Nel corso del fine settimana del 22 e del 23 febbraio per la seconda sestina zodiacale ci sarà un capovolgimento per molti segni dello zodiaco: dalla poca voglia di stare in compagnia del segno della Bilancia si passerà ad una insolita spensieratezza per i nati del segno dei Pesci. Mentre lo Scorpione si dimostrerà molto rilassato, il Capricorno si focalizzerà molto sulle questioni sentimentali. Di seguito le previsioni astrali del weekend, dalla Bilancia ai Pesci.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: non ve la sentirete di fare qualcosa in compagnia, anzi.

Preferirete rimanere in casa, nel vostro mutismo e probabilmente il nervosismo se ne andrà solamente alla fine del weekend. Sul lavoro però ci potrebbero essere dei litigi con i colleghi piuttosto accesi, per cui cercate di evitare collaborazioni che non potrebbero “funzionare”.

Scorpione: armonici. Sarete più sereni, non avrete troppo pensieri negativi in testa, anzi. Cercherete di fare qualcosa di interessante sia con il partner che con gli amici domenica, mentre il lavoro nella giornata di sabato filerà liscio come l'olio.

Ottimi i successi di stampo burocratico, avrete anche del tempo per fare un investimento interessante.

Sagittario: un accordo fatto nell'arco della giornata di sabato potrebbe portarvi solamente dei problemi, quindi bisogna evitare di stringerlo ed attendere tempi migliori. In amore sembra che le cose vadano meglio, ma evitate di farvi illusioni su una determinata persona, se questa non ha nessun tipo di relazione amorosa con voi.

Dal segno del Capricorno al segno dei Pesci

Capricorno: sarà un weekend in cui sarà preferibile uscire, divertirsi, fare conoscenze che potrebbero sfociare in qualcosa di più intenso e passionale. Rimanere chiusi in se stessi non farà affatto bene a quel nervosismo latente che attende di essere “smaltito” adeguatamente. Non dimenticatevi di rilassarvi durante le ore pomeridiane, il riposo sarà essenziale per i giorni successivi.

Acquario: respirerete un affiatamento maggiore rispetto alle giornate precedenti ma se state cercando l'erotismo la strada sarà ancora piuttosto lunga e piena di insidie chiamate “dubbi”. La domenica in famiglia sarà più distesa e piacevole, tanto che avrete modo anche di sfogare la vostra creatività appieno.

Pesci: il lavoro vi occuperà moltissimo durante questo weekend, ma avrete molto spazio per i vostri hobby, per il partner e per qualche idea da mettere a punto nella giornata di sabato. Vi accontenterete anche di qualcosa di semplice, purché vi faccia trascorrere dei momenti in allegria, ma soprattutto in compagnia.