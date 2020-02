Questo oroscopo settimanale per l'amore chiude il mese di febbraio e vede protagonista la Luna nuova che si forma il giorno 23 nel Segno dei Pesci. Questa Luna va ad ammorbidire, almeno temporaneamente, le tensioni nell'aria dovute al brutto aspetto tra Venere, Saturno, Plutone e Giove che portano nervosismo e irritabilità per tutti. Sarà richiesta molta pazienza agli Ariete e ai Cancro della terza decade. Sotto ai riflettori di questo periodo c'è sempre anche la Bilancia con la sua eterna indecisione che presto, però, arriverà al capolinea.

Sarà un'intensa settimana per il Capricorno. Scopriamo ora cosa dicono gli astri segno per segno per quanto riguarda l'amore e gli affari di cuore in questa settimana dal 24 febbraio al 1º marzo.

Oroscopo per l'amore: le previsioni dall'Ariete al Leone

Ariete - La Luna Nuova vi osserva da molto lontano. L'Oroscopo dice che nel rapporto di coppia in questo periodo dovete convivere con alcune problematiche che arrivano dall'esterno. Venere nel Segno vi fa provare la famosa "voglia di tenerezza", ma Marte e gli altri pianeti in quadratura vi portano alcune preoccupazioni anche di tipo pratico.

Attenzione, in particolare, alle giornate del 26 e del 27, che potrebbero rivelarsi piuttosto complicate. I single del segno hanno ottime possibilità di vivere un'avventura e sarà un incontro super-passionale.

Toro - Il novilunio nei Pesci per voi è acqua fresca che, almeno per l'inizio della settimana, renderà meno difficile la vostra situazione di coppia. È vero che avete molti pianeti importanti dalla vostra parte, ma c'è anche Urano che bussa sempre alla porta con la sua voglia di rivoluzionare tutto nella vostra vita.

È questo il momento per farlo. I Toro single saranno colpiti da una persona misteriosa e molto affascinante.

Gemelli - Venere aiuta i Gemelli della terza decade e questa posizione vi renderà assoluti protagonisti nel gioco della seduzione. Se siete single, prendete pure l'iniziativa. La Luna nuova vi potrà rendere, però, anche molto esigenti. Il consiglio per tutti, in coppia o single, è quello di prendervi qualche ora di relax nei giorni 24 e 25, altrimenti rischiate uno scontro con chi amate o con chi vi interessa e senza motivo.

Cancro - La Luna nuova è come una stella luminosa nel vostro cielo. Il 24 e il 25 febbraio per voi sono due giornate che potranno di nuovo portarvi il sorriso. Passato questo effetto, però, il vostro oroscopo dice che tornerete con il broncio: se siete in coppia, le incomprensioni con il partner continuano e a chiarire non vi aiuta neppure Mercurio, ormai retrogrado. Se, invece, siete single, il problema è che non vi va bene nessuno! Calma Cancro, dovete solo recuperare in autostima.

Leone - Venere vi rende fascinosi e questo, di solito, vi basta. Il vostro punto debole di questa settimana è la malinconia che si farà sentire proprio nel weekend.

Questo stato d'animo rende piuttosto piatto il rapporto di coppia e non aiuta i single a uscire dal guscio. Il consiglio è di vivere giorno per giorno e, per ora, di non fare progetti.

L'oroscopo della Vergine dice che il partner vuole attenzione

Vergine - Cara Vergine, il tuo cielo mette in primo piano il partner. La Luna nuova, infatti, ti vorrebbe più partecipe e più comprensiva. In questo periodo sei passionale e questo aiuta il rapporto di coppia. I single stanno già vivendo un innamoramento e per qualcuno potrebbe esserci una persona con un'evidente differenza di età. Il consiglio del cielo di questa settimana è semplicemente quello di essere te stessa, ma senza esagerare!

Bilancia - L'oroscopo settimanale della Bilancia è sempre concentrato sugli effetti dei pianeti più importanti. Parliamo di Giove, di Plutone, di Saturno: il loro effetto si farà sentire moltissimo nelle giornate del 26 e del 27 e metterà l'accento sui sentimenti. I rapporti di coppia in questi due giorni dovranno essere vissuti con molta pazienza, soprattutto se già ci sono stati dei problemi. I single del Segno, invece, potranno interessarsi a qualcuno che finora non avevano tanto considerato.

Scorpione - Il novilunio nei Pesci porta quell'effetto romantico che ti piace tanto, Scorpione, perché accentua il tuo fascino già molto evidente.

Ci sono novità per quelle coppie che vogliono la cicogna, per tutti c'è tanto eros e tanta fantasia e per i single ci sono conquiste. Tutto procederà piuttosto bene. Chiuderete, quindi, il mese di febbraio in maniera allegra e molto, molto disinvolta.

Il Capricorno organizza serate a lume di candela

Sagittario - I giorni centrali della settimana sono quelli che vi vedono più allegri e più dinamici. Il vostro rapporto di coppia, però, sta vivendo alti e bassi, dovuti perlopiù alla poca comunicazione con il partner. La Luna nuova non vi aiuterà moltissimo da questo punto di vista. I single del Segno saranno, invece, un poco inconcludenti: siete troppo tra le nuvole!

Capricorno - Il Capricorno subirà uno strano effetto dalla Luna nuova in Pesci: avrà voglia di dolcezza, di dolci e cioccolata e di vedere il sorriso sul volto del partner. Nel fine settimana vi potreste impegnare a organizzare una cena a lume di candela a casa o prenotandola al ristorante. I single del segno stanno vivendo un periodo molto fecondo per le nuove storie: all'orizzonte c'è già qualcosa che potrebbe rivelarsi molto importante.

Acquario - Il vostro oroscopo vi vede molto concentrati sulle finanze, magari state organizzando un viaggio per raggiungere il partner? Molti di voi sono in coppia con persone che abitano in un'altra città e questo periodo è ottimo per trovare l'occasione per rivedervi più spesso.

L'atmosfera è molto allegra anche per i single, che, infatti, usciranno molto e per loro, quindi, saranno mille le occasioni di nuove conoscenze. Ottima settimana.

Pesci - La Luna nuova nel segno porta novità e riguardano direttamente voi. Questo potrà farvi apparire distaccati agli occhi del partner, anche perché in questo periodo avete poca voglia di parlare. Siete persi nei vostri pensieri, ma, se siete in coppia, questo non è il comportamento giusto. I single dei Pesci, invece, perderanno troppo tempo in chiacchiere, sia scritte che a voce.