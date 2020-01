Le previsioni astrali di questo sabato 1° febbraio 2020, si preannunciano estremamente fortunate per i segni zodiacali di Toro e Ariete: i primi saranno molto favoriti nel lavoro, i secondi avranno successo in amore. Dovranno, invece, attendere momenti migliori i nati sotto il Sagittario, alle prese con alcune invidie professionali.

Le previsioni astrali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): imparate a riconoscere i vostri errori e a non commetterli nuovamente in futuro. Questo è un consiglio che potrebbe esservi davvero utile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in questa giornata avrete una bella grinta. Le cose che fate vanno molto bene e siete pieni di energie e speranze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non sottovalutate i colleghi di lavoro: alcuni di loro sono sempre pronti a mettervi in difficoltà con i superiori per prendere il vostro posto di comando.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): persistono ancora alcuni dubbi in amore, mentre le questioni lavorative vanno, invece, leggermente meglio.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): vivrete un'atmosfera dinamica, ma anche stressante e complicata: a volte per mantenere sotto controllo il vostro carattere aggressivo, non dite tutto ciò che pensate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): vi rimprovererete per alcuni sbagli commessi nel recente passato. Chiudete le porte ad alcune persone che vi hanno fatto soffrire.

La giornata per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): piccoli problemi familiari sottrarranno molto tempo al vostro lavoro e agli affari.

Le cose miglioreranno già a partire dalla prossima settimana.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): un po' di malinconia del passato potrebbe condurvi ad uno stato di malessere emotivo: potreste impiegare diversi giorni prima di superare questa fase.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ultimamente state cercando di risolvere i vostri problemi lavorativi. Non scoraggiatevi se non riuscirete ad ottenere al primo colpo i risultati sperati.

Le previsioni astrologiche per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): un po' di confusione attanaglia le vostre vite in questi giorni. Probabilmente questo stato di cose è dovuto ad una forte tensione nervosa e qualche ansia di troppo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): troppe discussioni in amore. Portare avanti un lungo e duraturo progetto d'amore non è affatto facile, ma dovete essere determinati se tenete davvero al vostro partner.

Toro (21 aprile – 21 maggio): i nuovi contatti professionali e commerciali sono assolutamente favoriti. Sfruttate questo inizio di mese positivo per trarre il meglio dalla positiva situazione astrale.