Durante questo marzo 2020 la fortuna non sarà alla portata di tutti i segni dello zodiaco, difatti quelli che avranno una fortuna molto più alta rispetto agli altri saranno soltanto cinque, ovvero tutti i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e il Sagittario e lo Scorpione.

Ciò non vuol dire che gli altri saranno interamente esonerati dagli influssi fortunati del mese, ma dovranno darsi da fare per esserne gli artefici. Di seguito, le previsioni per i segni più fortunati di marzo.

I segni di terra saranno i protagonisti della fortuna di marzo

Toro: per quel che riguarderà il vostro segno zodiacale, la fortuna sarà decisamente più “concentrata” sul fronte economico rispetto all'ambito lavorativo in sé, mentre riuscirete a risolvere qualche problema legale. Sicuramente la buona sorte giocherà molto di più a vostro favore sull'aspetto amoroso, perché i due pianeti della fortuna Giove e Venere in trigono vi regaleranno molta intesa e passionalità. Marte sarà un eccellente “motore” per le attività fisiche in genere.

Vergine: un ottimo Giove e un Venere favorevole saranno dei veri e propri “benefattori” per la vostra fortuna, addirittura su molti fronti. Il lavoro sarà il “prediletto” di questi pianeti, favorendo anche la ricerca di un impiego in modo decisamente proficuo, ma ovviamente anche l'amore riuscirà a superare eventuali ostacoli, e Marte saprà come agire sul fronte passionale.

Capricorno: la fortuna di Venere durante gran parte di questo marzo abbraccerà molto l'intesa di coppia, la voglia di rinnovare la vostra relazione in modo romantico e l'idea di mettere a punto dei progetti condivisi.

Per quanto riguarda il lavoro Giove positivo e Marte vivace vi offriranno uno slancio lavorativo non indifferente, soprattutto dal punto di vista pratico. Un rialzo particolare si verificherà negli studi.

Gli altri segni fortunati del mese

Scorpione: il vostro sarà l'unico segno fra i favoriti che purtroppo non avrà la fortuna dalla sua parte per quanto concernerà l'aspetto amoroso durante il mese di marzo, ma sul fronte professionale potrete senza dubbio alcuno avvalervi di Giove per poter sfruttare al meglio i risvolti positivi dei vostri affari e progetti.

Marte in particolare sarà decisivo per le energie a vostra disposizione. Anche la salute sarà particolarmente “brillante”.

Sagittario: per il vostro segno questo marzo si prospetta essere fra i migliori mesi dell'anno, colmo di iniziative interessanti sul piano affaristico e lavorativo che non solo saranno sostenuti da Giove, ma anche dalla forza e l'intraprendenza energetica di Marte. Sul fronte amoroso, la fortuna dipenderà interamente da voi, perché ci sarà una sorta di noia che dovrà essere vivacizzata interamente da voi.