Wanda Nara è una delle donne più seguite nel mondo dei social, soprattutto tra i più giovani e in particolare su Instagram. Personalità complessa, Wanda è nel contempo conduttrice di programmi televisivi sportivi, modella, attrice, show-girl, procuratrice sportiva ed opinionista dei talk-show televisivi. Ma è anche e sopratutto una mamma e una moglie molto ma molto gelosa, come ha avuto modo di raccontare in una lunga intervista rilasciata in esclusiva al settimanale 'Oggi'.

Wanda Nara: 'Li osservo quando sono fuori casa per lavoro'

Wanda ha rivelato come una delle sue ossessioni sia quella di spiare i suoi figli, ma anche il marito, l'argentino Mauro Icardi, attuale attaccante del Paris Saint-Germain. La donna ha rivelato come la sua sia una pratica abbastanza frequente ed usuale soprattutto quando si trova lontana da casa per motivi lavorativi. Wanda ha anche parlato della sua esperienza come opinionista televisiva al reality show de 'Il grande fratello Vip' e ha dichiarato che spera che alla fine le persone capiscano come lei sia una donna priva di qualsivoglia finzione.

Tra i tanti ruoli che ha ricoperto e che ricopre ancora preferisce quello di mamma e moglie: infatti ha cinque figli (tre avuti con il precedente compagno, il calciatore Maxi Lopez, e due avuti con Mauro Icardi) ed è sposata dal 2014. E proprio a proposito della propria vita familiare, Wanda fa una curiosa ammissione confessando che segue sempre passo passo i suoi figli, persino durante le registrazioni televisive del Grande Fratello, tra una pausa pubblicitaria e l'altra, ne approfitta per sbirciare, attraverso il suo smartphone e tramite le telecamere di casa, cosa stia facendo la sua prole.

Ben 43 telecamere nelle case di Milano e Parigi per controllare la famiglia

La bionda showgirl ha ammesso di avere nelle proprie abitazioni complessivamente ben quarantatré telecamere, sia nella casa di Milano, dove vive con i figli, sia in quella di Parigi, dove abita il marito Mauro Icardi. La donna durante l'intervista ha rivelato come le piaccia molto invitare a casa gli amichetti dei suoi figli, ma proprio per essere sicura che non succeda nulla di pericoloso e per la grande responsabilità che ha, li tiene costantemente sotto controllo attraverso la videosorveglianza.

Wanda ha parlato anche del suo rapporto con Icardi e del suo lavoro di procuratrice sportiva, ammettendo come litighi molto raramente con il marito in merito alle sue scelte professionali perché conosce esattamente cosa vuole Mauro. Non si esprime, invece, da esperta procuratrice, sul possibile passaggio di Icardi alla Juventus, di cui si parla così tanto in questi giorni.