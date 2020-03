L'oroscopo dell'ultima settimana di marzo vede formarsi la Luna nuova (il giorno 24, alle ore 9.28) nel Segno dell'Ariete. E' un novilunio che porterà dinamicità e voglia di azione. Per l'Ariete sarà una boccata d'aria freschissima, mentre per il Cancro e la Bilancia sarà un ulteriore banco di prova nel campo degli affetti. Altro passaggio importante che avverrà durante questa settimana è quello di Saturno che inizia il transito nell'Acquario. Questa nuova posizione potrebbe alleggerire moltissime situazioni per tutti.

Comincia un periodo di cambiamenti in campo personale, lavorativo e sociale. La settimana dal 23 al 29 marzo, quindi, sarà particolarmente intensa per tutti i segni, ma vediamo nello specifico quali sono le previsioni dello Zodiaco.

Previsioni positive per l'Ariete: l'amore può rinascere

Ariete - Per voi Ariete l'effetto della Luna nuova potrebbe essere un banco di prova importante. Se siete in coppia, potreste avere l'occasione di rinnovare il vostro rapporto. Per i single è il momento giusto per ricominciare a guardarsi attorno e rinnovate i contatti della vostra chat.

Il nuovo aspetto di Saturno in Acquario sarà positivo e, piano piano, vi donerà maggior equilibrio.

Toro - Le previsioni di questa settimana vi consigliano di stare calmi e di meditare su quello che non funziona con il partner. Venere nel vostro Segno può esservi utile per vivere in modo equilibrato le eventuali crisi nel rapporto. Per i single è il momento di chiedersi che tipo di persona vorrebbero far entrare nella loro vita.

Alcuni di voi stanno trascinando un rapporto solo per abitudine e cominceranno a pensare che non sia più il caso di farlo.

Gemelli - I giorni più positivi per voi Gemelli sono sicuramente quelli centrali della settimana e cioè il 25 e il 26 marzo. La Luna nuova, infatti, vi farà l'occhiolino e avrete la sensazione di tornare in pace con il mondo (e con il partner). Saturno in Acquario, inoltre, è davvero ottimo per voi: vi farà sentire più consapevoli di quello che volete e, soprattutto, di quello che non volete.

Previsioni per l'amore: Saturno invita la Bilancia a chiudere

Cancro - Le previsioni dicono che questa è una settimana molto intensa. La Luna nuova vi spingerà, da un lato, ad aprirvi e, dall'altro lato, a pretendere spiegazioni e ad avere chiarimenti da tempo rimandati. Per fortuna, il fine settimana sarà più soft. Un altro messaggio importante per voi arriva da Saturno non più in posizione negativa: tutto vi sembrerà improvvisamente meno complicato.

Leone - Qualche momento di nervosismo continuerà per i Leone nati nella terza decade. In particolare, nel fine settimana sentirete una grande mancanza di affetto.

La nuova posizione di Saturno sarà molto utile, perché vi porterà, nei prossimi mesi, a fare alcune importanti valutazioni riguardo la vostra coppia. Per ora, però, godetevi la luce e la positività della Luna nuova.

Vergine - La settimana per voi non è affatto male. Il Sole non è più in aspetto negativo e questo vi farà sentire più vitali ed energici. Per quanto riguarda l'amore, Venere vi aiuta a vivere il quotidiano con armonia ed equilibrio. La Luna nuova vi consiglia di andare oltre le convenzioni, anche se per voi fare questo è sempre molto difficile.

Bilancia - Saturno in Acquario vi invita a valutare in modo concreto che cosa salvare del vostro rapporto di coppia.

La Luna nuova, dal canto suo, vi indicherà la via per farlo: dovete agire e prendere decisioni, riprendendo in mano la vostra vita. Questo vorrà dire, semplicemente, tagliare con il passato: non abbiate timore, avete tutte le carte in regola per farlo.

Oroscopo dal 23 al 29 marzo: il Sagittario prende l'iniziativa

Scorpione - Il cielo per voi inizia a essere stimolante. Le previsioni per questa settimana mettono l'accento sulla vitalità e vi dicono di risparmiare le energie. Il nuovo transito di Saturno vi spingerà molto presto a rivoluzionare i rapporti di vecchia data e lo farete senza alcun rimpianto e timore.

Iniziate, quindi, a mettere in conto la possibilità di un reale cambiamento.

Sagittario - Per voi la settimana sarà un vero trionfo. La Luna nuova vi renderà estremamente seducenti, ben predisposti verso il prossimo (partner compreso, naturalmente). Come se non bastasse, adesso avrete anche Saturno positivo e questo vi permetterà di vedere in modo chiaro ogni situazione, a cominciare dall'amore. Prendete l'iniziativa.

Capricorno - Saturno lascia il vostro segno e alleggerisce le vostre giornate. Tutto quello che finora avete costruito, a cominciare dal rapporto di coppia, continuerà a essere stabile e voi sarete anche più socievoli.

La Luna nuova vi guarda, però, un po' in cagnesco: il 25 e il 26 marzo sarete insopportabili, ma vi riprenderete il fine settimana per la gioia del partner.

Acquario - Le previsioni dell'ultima settimana di marzo sono per voi molto importanti. Saturno entra nel vostro segno e, nei prossimi mesi, porterà tanti cambiamenti nella vostra vita e nel rapporto di coppia. Ci sarà una grandissima trasformazione. La Luna nuova in Ariete vi regala positività per i giorni centrali della settimana: avrete voglia di comunicare con il mondo intero.

Pesci - La Luna nuova vi fa concentrare sul quotidiano favorendo i rapporti di di coppia collaudati e di vecchia data.

Il nuovo transito di Saturno in Acquario vi libera da qualche responsabilità, ma vi invita a riflettere e a vedere se c'è ancora qualcosa da migliorare. Nel complesso, le previsioni dicono che sarà una settimana stimolante e attiva.