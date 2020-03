Le predizioni astrali del 12 marzo ci delucidano sugli aspetti sentimentali e lavorativi dei dodici segni dello zodiaco. L'Ariete dovrebbe essere più riflessivo, mentre i single dello Scorpione potrebbero farsi valere. Il Leone potrebbe avere delle difficoltà in ambito lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete abbastanza riflessivi, la situazione lo impone. Non lasciate cadere nel dimenticatoio alcuni accadimenti. I single avranno uno spiccato senso del romanticismo, sfruttatelo a dovere.

Il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento.

Toro: il rapporto di coppia sta avendo una leggera flessione, non chiedetevi di chi sono le responsabilità e cercate di rimediare. I cuori solitari potranno conoscere delle persone con cui approfondire una conoscenza. La vostra professione potrebbe richiedere un maggiore impegno rispetto all'attuale.

Gemelli: il partner non gradisce alcuni vostri atteggiamenti, limitate al minimo le esternazioni polemiche. Se siete single non abbiate timore, affrontate alcune situazioni con la massima audacia.

La sfera lavorativa potrebbe garantirvi sicurezza, però non mollate la presa.

Cancro: a volte dimostrate di avere poca dimestichezza nel gestire il rapporto di coppia, metteteci più ragione e meno sentimento. Voi cuori solitari potreste innamorarvi perdutamente di una persona a voi vicina. L'attività professionale non vi sta dando le soddisfazioni che meritate.

Leone: la vostra dolce metà potrebbe chiedervi qualcosa in più, dimostrate di essere all'altezza della situazione e fatele sentire tutto il vostro amore.

I single potrebbero sfruttare la giornata per rilassarsi un pochino. Il lavoro potrebbe stentare, non abbattetevi troppo e guardate avanti con fiducia.

Vergine: la persona amata sta facendo un gioco che potrebbe piacervi poco. Chiedete spiegazioni e poi decidete cosa fare. I cuori solitari potranno dedicare la giornata ad un sano divertimento, valutate attentamente una proposta a voi riservata. L'ambito lavorativo non dovrebbe presentare grosse difficoltà.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rimanete equilibrati davanti ad alcune polemiche che il vostro partner tenterà di riservarvi, lo scontro non è mai una buona medicina. Se siete single non ricercate in maniera ossessiva l'amore, ogni cosa a suo tempo. Il lavoro vi darà delle gioie inattese, potreste anche tentare di costruire un futuro professionale diverso.

Scorpione: non avrete voglia di affrontare con il vostro partner alcuni discorsi 'borderline', avrete timore che possano diventare molto pericolosi. Voi single avrete le occasioni giuste per farvi valere in ambito sentimentale.

L'attività professionale potrebbe riservarvi delle gratificazioni davvero stimolanti.

Sagittario: il momento non risulta essere dei migliori, potreste avere difficoltà ad accettare alcune situazioni decise dal partner. I cuori solitari avranno la possibilità di rivedere un vecchio amico e passare del tempo con lui. Non inasprite troppo gli animi, i superiori vi controllano e potrebbero farsi una cattiva idea del vostro modo di comportarvi.

Capricorno: la vostra dolce metà risulta essere molto contenta del vostro rapporto, continuate così e fatela sentire sempre serena. Non ci saranno situazioni particolarmente interessanti nella giornata dei single, attendete altre occasioni.

L'aspetto professionale potrebbe non essere molto positivo.

Acquario: la vostra relazione continua a marciare abbastanza bene, però siate lungimiranti e non lasciatevi andare a facili entusiasmi. I cuori solitari potrebbero fare delle conoscenze e iniziare una bella frequentazione. Il lavoro sarà particolarmente creativo, le vostre idee e i vostri progetti potrebbero avere un effetto dirompente.

Pesci: la vostra vita di coppia risulta essere prevalentemente soddisfacente, siate bravi però ad inserire un po' di vitalità nel rapporto. Se siete single non accontentatevi della quantità, puntate molto sulla qualità.

Siate selettivi. La sfera professionale saprà regalarvi notevoli soddisfazioni, non siate egoisti e dividete i meriti con gli altri.