L'Oroscopo della giornata di sabato 14 marzo prevede il Sole in trigono per il segno d'aria dei Gemelli, che dovrà risolvere alcune problematiche insieme al partner, mentre Vergine con un po' d'improvvisazione e un pizzico di fortuna potrebbe riuscire ad esprimere al meglio i propri sentimenti.

Marte, in opposizione rispetto al segno del Cancro, potrebbe togliere un po' di energie ai nativi del segno, mentre Capricorno avrà molte soddisfazioni sul piano sentimentale.

Previsioni oroscopo sabato 14 marzo segno per segno

Ariete: gli influssi di Marte in quadratura rispetto al segno del Capricorno completano un oroscopo positivo sul fronte sentimentale. Riuscirete ad evitare il conflitto con il partner o con un familiare, e saprete tenere una certa armonia in casa. Se siete single, sarà necessario riflettere prima di agire. Nel lavoro, lo stress sarà un problema e il gran quantitativo di mansioni potrebbe mettervi in difficoltà. Cercate di organizzare al meglio la vostra giornata per non ritrovarvi indietro.

Voto - 7,5

Toro: la Luna in opposizione nel vostro cielo potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. In ambito lavorativo, fareste meglio a verificare se avete svolto correttamente le vostre mansioni anche più di una volta per essere sicuri di non aver commesso degli errori. In amore, a volte tirate troppo per le lunghe alcune discussioni sterili. Siate più diretti nei confronti del partner. Se siete single, predomineranno passioni e reazioni istintive che potrebbero permettervi di fare conquiste interessanti.

Voto - 7

Gemelli: con il Sole in trigono rispetto al segno amico dei Pesci, l'oroscopo annuncia una giornata lavorativa ottimale, dove riuscirete a portarvi avanti con il lavoro. Ciò nonostante non abbassate la guardia, in quanto ci sarà ancora molta strada da fare. In amore dovrete cercare di risolvere alcune problematiche con il partner, e questa potrebbe essere la giornata adatta. I cuori solitari dovranno fare i conti con una piccola burrasca che potrebbe scatenarsi improvvisamente nella ricerca dell'amore.

Voto - 7,5

Cancro: l'oroscopo prevede il pianeta Marte in opposizione rispetto al vostro cielo che porterà con sé una buona dose di energia. Portare a termine le vostre mansioni potrebbe rivelarsi più difficile del solito. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete attraenti, e con poca fatica manterrete un affiatamento di coppia positivo. Se siete single, le relazioni con gli amici e con nuove persone saranno piacevoli e chissà, forse potreste riuscire a concludere qualcosa di positivo. Voto - 7,5

Leone: gli influssi favorevoli della Luna in quadratura rispetto al segno dello Scorpione vi permetteranno di tenervi alla larga da eventuali operazioni rischiose in ambito lavorativo che potrebbero farvi perdere tempo e denaro.

Sul fronte sentimentale, vi sentirete perfettamente in sintonia con la vostra anima gemella e saprete come tenere su livelli ottimali l'affiatamento di coppia. Se siete single, potreste avere la sensazione di essere incompresi. Voto - 8

Vergine: l'improvvisazione sarà la chiave del successo in ambito sentimentale secondo l'oroscopo, grazie anche al pianeta Giove in buon aspetto. Infatti cercherete di esprimere molto bene i vostri sentimenti, e con un po' di fortuna il partner saprà come condurre avanti la serata. Se siete single, ci saranno grandi aspettative sia in amore che al lavoro. La carriera professionale procederà bene, ma presto saranno necessari cambiamenti per migliorare la vostra posizione.

Voto - 8

Bilancia: Marte in posizione favorevole nel vostro cielo preparerà per voi un oroscopo pieno di buoni auspici soprattutto per il vostro impiego. Siccome ultimamente il periodo non è positivo, cercherete di ribaltare la situazione facendo qualcosa che possa aiutarvi a migliorare. In ambito sentimentale, cercate di rendervi conto delle opportunità che avrete con il partner e siate più ottimisti. I cuori solitari avranno modo di riscoprire l'affetto dei propri familiari. Voto - 7

Scorpione: la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale renderà molto piacevole la giornata, soprattutto per i nativi nella seconda decade.

Sul fronte sentimentale, infatti, sfoggerete il vostro fascino in maniera impeccabile, entrando in sintonia con l'anima gemella. Se siete single, potrebbe essere un buon momento per le attività sociali con i vostri familiari. Per quanto riguarda il lavoro, se ritenete di aver svolto bene le vostre attività, concedetevi un premio. Voto - 8,5

Sagittario: il Sole in quadratura rispetto al segno dei Pesci renderà il periodo adatto per esprimere i vostri sentimenti e le preoccupazioni sul lato sentimentale. Quest'atteggiamento potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, dunque prestate molta attenzione.

Se siete single e volete conquistare chi vi piace, rispettate i suoi tempi. Sul lavoro dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia, soprattutto se siete spesso a contatto con i clienti. Voto - 7

Capricorno: con Marte e Giove in quadratura al vostro segno zodiacale, avrete modo di ricevere diverse soddisfazioni sul piano sentimentale, soprattutto per i nati nella terza decade. In amore, infatti, se sarete disponibili nei confronti del partner, avrete modo di raggiungere i vostri obiettivi comuni, nonché di dare inizio a nuovi progetti. Se siete single, Venere favorirà gli incontri, permettendovi di trascorrere la giornata con una persona che vi piace.

Sul lavoro non fatevi turbare dai colleghi e continuate ad andare avanti come meglio credete. Voto - 7,5

Acquario: la Luna in quadratura nel segno dello Scorpione influenzerà positivamente il vostro oroscopo. Sul fronte amoroso prenderete più seriamente i vostri sentimenti nei confronti del partner e assumerete un atteggiamento più responsabile e protettivo. I single cercheranno di analizzare bene la situazione prima di farsi avanti con la persona che amano. Sul lavoro sapete benissimo che i soldi a volte non bastano per raggiungere gli obiettivi, dunque datevi da fare. Voto - 7,5

Pesci: l'oroscopo prevede il Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, che vi renderà piuttosto obiettivi nelle scelte che andrete a prendere.

Sul fronte sentimentale, anche se agirete nel migliore dei modi, dovrete sempre tenere in considerazione il parere del partner. Se siete single, le vostre emozioni saranno confuse e contrastanti tra loro, e fareste meglio a non compiere scelte azzardate. Sul lavoro cercate di ragionare con calma per trovare una soluzione. Voto - 7,5