L'Oroscopo di venerdì 6 marzo punta un riflettore sull'entrata di Venere in Toro che rende l'amore molto concreto, passionale e profondo. L'astro venusiano nella casa astrologica seconda bandisce ogni superficialità ed entra nel vivo delle situazioni amorose, garantendo un approfondimento più stabile anche se molto possessivo.

Le previsioni astrali segno per segno analizzano anche la presenza di una Luna molto sensibile e ricettiva in Cancro.

Astri e oroscopo di venerdì da Ariete a Vergine

Ariete: Luna in quadratura esorta ad avere maggiore prudenza e a definire con maggiore obiettività la sfera sentimentale.

Forse siete un po' malinconici e troppo emotivi per avere una visuale chiara di una situazione sentimentale che crea attrito. Definite bene le condizioni di un progetto lavorativo importante.

Toro: Venere in Toro elargisce maggiore passionalità e concretezza. Le avventure superficiali non vi interessano più e ricercate storie stabili, ma non è detto che non siano originali ed eccitanti con Urano nel segno che cerca di dare un tocco stravagante alle sfere sentimentali. Buono il lavoro.

Gemelli: un po' tesi a causa di alcune configurazioni planetarie che creano attrito, avete dalla vostra Venere, Luna e Urano che propongono scenari amorosi avvincenti ed entusiasmanti.

Via libera alla passionalità e arginate le polemiche, nocive anche per il settore professionale.

Cancro: molto romantici ma anche insicuri poiché in cerca di dimostrazioni di affetto, sentite forte la presenza della Luna nel segno che sprigiona sensibilità e intuizione. In amore, siete molto attenti ai bisogni delle persone amate mentre sul lavoro potete utilizzare un'energia quasi telepatica che fa prevedere gli eventi prima che questi accadano.

Leone: attenzione a non dire bugie in amore per cercare di recuperare qualche situazione spiacevole. Mercurio opposto a Urano crea un po' di attriti, sono superabili solo attingendo a una maggiore chiarezza in coppia. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: in amore dovete essere più fiduciosi nelle proprie capacità. Voi single come voi in coppia siete favoriti da Venere in Toro che garantisce un modo di amare più affascinante e passionale.

Approfittatene e siate più aperti alle idee degli altri anche sul lavoro.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: la diplomazia che vi è consona fa attendere il momento giusto in amore. Quindi preferite più stare in silenzio che dare il via a pensieri e parole che possono creare solo attrito. Venere è in posizione più favorevole rispetto ai giorni scorsi e facilita anche gli incontri lavorativi.

Scorpione: sul lavoro è bene che investiate maggiore creatività per concretizzare i progetti con successo. In amore, siate più perseveranti nel portare avanti i desideri. Occorre grande forza di volontà e la costanza viene premiata.

Le delusioni sono spazzate via da un cielo astrologico più sereno.

Sagittario: il lavoro stressa e dovete ritrovare nuove energie, dedicando maggiore tempo a voi stessi. Attenzione che può presentarsi l'occasione di chiarire ciò che non va con la persona amata, ma dovete sfruttare al massimo questa situazione scegliendo le parole giuste.

Capricorno: buona la posizione di Venere dal Toro che sprigiona sensazioni dirette e molto più concrete. Bando alla superficialità o a strategie complicate, ora avete bisogno di stabilità e la trovate grazie ai pianeti nel segno che avviano un cambiamento costruttivo e fortunato per l'amore.

Buoni risultati anche in campo lavorativo.

Acquario: Venere in quadratura quasi ammonisce, mettendovi in guardia dal portare avanti rapporti amorosi ormai in crisi. Valutate al meglio il da farsi, seguendo un consiglio brillante regalato da Mercurio nel segno. Voi single approfondite le conoscenze prima di passare all'azione. Buone opportunità si prevedono sul lavoro.

Pesci: sul lavoro non scoraggiatevi se qualcosa non va per il verso giusto. Se pensate di risolvere eventuali difficoltà da soli, vi sbagliate. Piuttosto accettate l'aiuto di una figura femminile a voi vicina. In amore, non siate precipitosi e aspettate il momento giusto per passare all'azione.