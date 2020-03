L'oroscopo del weekend che va dal 21 al 22 marzo, prevede un'ottima complicità di coppia per i nativi Gemelli, mentre per Bilancia sarà necessario più impegno del solito per quanto riguarda il lavoro. Leone vedrà dei miglioramenti sul fronte lavorativo dopo un periodo poco convincente, mentre Sagittario sarà piuttosto spensierato sotto ogni ambito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 21 al 22 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana che vi permetterà di riacquistare fiducia nei confronti della vostra anima gemella dopo alcune giornate poco convincenti. Certo, ci sarà ancora un po’ d'ansia, ma riuscirete in poco tempo a superarla. Voto - 8

Toro: cercherete di essere particolarmente produttivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo del weekend. Nonostante questo, per voi non sia un periodo stracolmo d'impegni, cercherete comunque, dove possibile, di portarvi avanti con il lavoro in modo tale da non avere particolari problemi per il futuro.

Voto - 7,5

Gemelli: sarà un fine settimana molto frenetico per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale molto movimentata. Avrete molta voglia di vivere tante avventure, con gli amici, con il partner o addirittura con nuove conoscenze, e sarà difficile per voi smettere. Voto - 8,5

Cancro: sarà un fine settimana molto stimolante per voi nativi del segno che vi permetterà di dare inizio a nuove amicizie oppure di vivere momenti divertenti ed emozionati con le persone che più amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8

Leone: i vostri sentimenti saranno molto intensi durante il fine settimana all'interno della vostra relazione sentimentale. Alcune inaspettate novità infatti vi metteranno di buon umore, beneficiandone dunque l'affiatamento di coppia. Nel lavoro finalmente ritornerete a dare il meglio di voi grazie a dei notevoli miglioramenti. Voto - 8,5

Vergine: weekend che inizierà in maniera molto convincente per voi nativi del segno.

Venere in ottima posizione vi consentirà di vivere al meglio la vostra relazione di coppia grazie al vostro spiccato ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro vedrete come rimediare ad alcune problematiche riguardo i vostri guadagni, ultimamente in calo. Voto - 7,5

Bilancia: dopo alcune problematiche in ambito lavorativo, sarete propensi a mettere più impegno nelle mansioni che svolgerete per evitare di ripetere nuovamente gli stessi errori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'intesa di coppia sarà nella media. Voto - 7

Scorpione: potreste decidere di chiudere un rapporto con una persona che da un po’ di tempo non vi convince più.

Ciò nonostante capirete solamente dopo se avete fatto la scelta giusta oppure no. In ambito lavorativo saranno favoriti i progetti di gruppo con i colleghi. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo del fine settimana fortemente votato verso la spensieratezza e la voglia di vivere per voi nativi del segno. In amore tale atteggiamento sarà contagioso verso il partner, arrivando forse ad una serata piena di divertimento e passione, mentre nel lavoro avrete una mente abbastanza aperta per lavorare al meglio. Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo del weekend che vi vedrà alle prese con la vostra relazione sentimentale.

Venere e Giove in buon aspetto vi permetteranno di esprimere molto bene i vostri sentimenti nei confronti del partner, cercando inoltre di fare qualcosa di nuovo insieme. Voto - 8

Acquario: anche se cercherete di vedere le cose dal loro lato positivo per quanto riguarda il lavoro, purtroppo dovrete accettare il fatto che alcune mansioni sono andate male e l'unica cosa che potrete fare sarà svolgere i vostri lavori con più attenzione. Voto - 6

Pesci: potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti nel vostro ambiente di lavoro che potrebbero mettervi inizialmente a disagio. Ciò nonostante, presto vi ci abituerete e forse riuscirete a lavorare anche meglio di prima.

Voto - 7,5