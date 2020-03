L'Oroscopo del giorno 11 marzo 2020 è pronto a dare buone e cattive notizie, il tutto in base alla qualità delle effemeridi. Come di consueto a trarre conclusioni, facendo da portavoce alle formazioni astrali del momento, sono le nostre predizioni zodiacali giornaliere. Diciamo subito che a svettare tra i migliori in assoluto tra i sei segni dello zodiaco analizzati in questo contesto, Bilancia, Capricorno e Pesci. Agli amici appartenenti ai tre segni appena citati l'Astrologia garantisce una giornata a cinque stelle.

Altrettanto positivo il periodo, anche se non proprio all'altezza dei migliori, Scorpione e Sagittario, in questo caso considerati a quattro stelle nel periodo. Non molto fortunato potrebbe risultare il periodo, secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 11 marzo, per il simbolo astrale dell'Acquario, al momento valutato con le tre stelline del 'sottotono'.

Classifica stelline dell'11 marzo

Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo mercoledì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 11 marzo 2020.

Allora passiamo pure a dettagliare il grado di positività riservato dall'Astrologia quotidiana ai sei segni in oggetto togliendo il velo definitivamente all'attesissima scaletta del momento. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: nessuno

Oroscopo mercoledì 11 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Ottimo questo mercoledì 11 marzo, sotto la protezione della Luna nel segno. Momenti di pura passione scandiranno alcune ore della giornata, perciò il consiglio è quello di aprire un po' di più la porta del cuore: chissà cosa potrebbe succedere? In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche voglia di evasione. Di conseguenza anche all’interno del rapporto di coppia più collaudato potrà insorgere improvvisamente il bisogno di qualcosa di nuovo.

Starà, quindi, alla vostra intelligenza e alla vostra sensibilità tramutare la sensazione in un input per migliorare la qualità dell’intesa. Single, avrete una grande capacità, quella di fare colpo sulla persona che vi interessa: ricordate che anche certe amicizie potrebbero trasformarsi come d'incanto in 'qualcosa di più', basterà solo volerlo, ok? Le previsioni del giorno nel lavoro, ottime prospettive. Ad aumentare le probabilità di successo sarà quel pizzico di fortuna, necessaria in certi momenti delicati della giornata. Limitate l'euforia, almeno non prima di avere tra le mani riscontri certi.

Scorpione: ★★★★. In fin dei conti, una giornata positiva. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ricavandone persino qualcosa di utile, con il nervosismo relegato in un angoletto buio. La Luna, in leggera armonia con il segno, sarà portatrice di un sano ottimismo e voglia di novità: perché deluderla? In amore, soprattutto coloro già affiatati abbastanza in seno alla coppia, di certo saranno animati da una forte ventata di passione, il che renderà briosa ogni iniziativa presa. Senz'altro sarete euforici e molto affettuosi specialmente verso il partner: a fine giornata dedicatevi a qualcosa di speciale da fare insieme.

Single, l'oroscopo del giorno invita alla calma e alla pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete i cambiamenti, anzi cercateli. In qualche caso, potreste vedere inesistenti complotti ai vostri danni: provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Nel lavoro invece, il movimenti astrologici provocheranno cambiamenti improvvisi che si rifletteranno in modo positivo direttamente proprio sul campo pratico, rendendo possibili inaspettati vantaggi.

Sagittario: ★★★★. Giornata più che positiva con pomeriggio in ascesa. A parte la prima mattinata con leggeri tensioni in famiglia, il resto della stessa viaggerà in scioltezza.

Cercate di essere comprensivi con partner e figli (ovvio, chi li ha), senza esagerare con inutili autoritarismi. In amore, forse per alcuni di voi nativi potrebbe esserci un lieve rallentamento dovuto alla momentanea assenza della dolce metà: prossimamente non sarà vicino a voi, per questo vi dovrete accontentare di vivere una relazione 'virtuale'. Portate pazienza, tornerà presto tra le vostre amate braccia: meno male che esiste la tecnologia, giusto? Single, negli ultimi tempi vi siete sentiti in balia degli eventi, adesso finalmente cominciate ad avere una visione più chiara della situazione.

Sarà forse arrivato il momento di riprendere in mano la vostra vita? Senz'altro sarà così: tenetevi pronti a tornare ad essere padroni di voi stessi. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 11 marzo al Sagittario invita a non mollare: siate decisi e ben convinti sul da farsi, potreste avere a che fare con un giornata efficace.

Astrologia del giorno 11 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì parlano di un periodo molto buono sotto molti aspetti, in primis sul lato famiglia. Fluidi astrali continui e positivi potrebbero dare alla giornata un senso di compiuto: per favorire maggiormente tutto ciò, cercate di adattarvi di volta in volta alle varie situazioni.

In amore, finalmente chiarirete con il vostro partner alcune situazioni stressanti sulle quali ultimamente vi sono state incomprensioni. Diciamo che questo vi rasserenerà notevolmente, e non è poco: ricordatevi comunque che, di fronte a discussioni e/o litigi, non sempre vi sono colpe o ragioni univoche o universali. Quasi sempre basta il solo saper ben parlare per risolvere e sistemare gran parte delle difficoltà. Single, non concedendo nulla alla fantasia né alle emozioni rischiate di perdervi molte delle occasioni che vi si potrebbero presentare: sveglia! Per alcuni, una decisione presa seguendo l’istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata al 100%.

Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi: vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera, perciò siate lesti ad approfittare di eventuali cambiamenti.

Acquario: ★★★. Poche chance per questo mercoledì in quanto la dolce Luna in Bilancia, per voi speculare al 55%, sarà negativa in quanto in quadratura con Giove e Plutone. A dare un piccolo aiutino potrebbe essere il Sole, visto il buon aspetto con l'astro terrestre. L'oroscopo consiglia di non essere troppo rigidi nei rapporti sentimentali: fate 'respirare'. In campo sentimentale pertanto, in base a quanto indicato dagli astri sul segno zodiacale dell'Acquario, il vostro (o la vostra) partner non comprenderà molto bene le vostre esigenze negandovi quella libertà che, secondo il vostro punto di vista, è un ingrediente essenziale in rapporto di coppia.

Intanto, non provocate ulteriori tensioni rispettando specialmente eventuali idee diverse dalle vostre. Single, sarà difficile trovare un'intesa solida, diciamo quella che da tempo state cercando: meglio evitare di illudersi e rimandare il tutto a giornate più favorevoli. Mettete pure in conto il ritorno di una vecchia fiamma. Da questo incontro potrebbe dipendere la vostra attuale vita sentimentale. Nel lavoro invece, rilassatevi senza pretendere troppo da voi stessi perché se continuate con il ritmo di questi ultimi giorni vi auto-sfinirete!

Pesci: ★★★★★. L'abbraccio della Luna in Bilancia si farà sentire eccome, specialmente nel comparto affettivo.

Qualcuno, troppo 'di larghe vedute', potrebbe mettere a rischio il proprio rapporto per un'avventura da quattro soldi: se così fosse, meditate. Secondo l'oroscopo del giorno 11 marzo riguardo l'amore, tutto evolverà a vostro favore, sarà quindi un buon momento per sistemare qualcosa rimasta in sospeso o chiarire una volta per tutte la vostra posizione nei confronti della persona amata. Altresì, potrebbero esserci anche dei momenti di relax: in coppia andateci piano con il fatto di puntare il dito su ogni piccola magagna del partner: la parola d'ordine per questo sabato dovrà essere 'comprensione'.

Se single invece, giornata bella, positiva e ideale per mettere in opera qualcosa di agognato, meritevole o importante. Gli astri si faranno letteralmente in quattro nel cercare di aiutarvi: sarete armoniosi e sereni con gli altri ma soprattutto con voi stessi. Nel lavoro, per chiudere, grazie alle influenze positive degli astri la giornata si prevede proficua, di grande interesse e decisamente in positivo fermento. Dovrete solo valutare eventuali effetti collaterali, se vorrete raggiungere il massimo.