L'Oroscopo del 12 marzo 2020 riprende in quest'altra sede analizzando gli ultimi sei segni dello zodiaco. Focus dunque sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, messi a confronto con i comparti della quotidianità relativi all'amore e al lavoro. Prima di iniziare a decantare uno per uno i simboli astrali in oggetto è quasi un obbligo per noi mettere in chiaro i migliori e i peggiori del periodo. In questo caso, l'oroscopo del giorno 12 marzo punta con fiducia lo sguardo in direzione degli amici Scorpione, nel contesto considerati al 'Top del giorno' grazie all'ingresso nel segno della Luna.

Molto buono questo 12 marzo anche per i Bilancia ed i Sagittario, nel frangente valutati al top, a differenza di Pesci in netta difficoltà nel periodo.

Classifica stelline 12 marzo 2020

Questo giovedì di metà settimana vedrà vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro, ben tre segni su sei analizzati. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline quotidiana? Il prospetto con le stelle quotidiane, in questo caso è generato dall'oroscopo del 12 marzo 2020, è pronto a dare merito allo Scorpione, posizionato al primo posto in classifica, come annunciato in apertura.

A seguire a passo breve il segno di Acqua, Bilancia e Acquario, favoriti da cinque ottime stelline, pertanto valutati al top dall'oroscopo di domani in merito all'amore e al lavoro. Giornata stabile e tutta all'insegna della routine invece, per Sagittario e Capricorno, giudicati dall'Astrologia con quattro stelle. A seguire il resoconto condensato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 12 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Questo giovedì in amore tutto andrà secondo i vostri piani. Unica accortezza, e questo è molto importante per voi della Bilancia, sarà quella di evitare scontri o ripicche per motivi futili con le persone che amate. Alcune scelte di vita, probabilmente legate alla famiglia o al lavoro, in qualche caso non saranno accettate di buon grado dal partner. Qualche single avrà una grossa chance nel corso della giornata.

Potrebbero esserci questioni legali o finanziarie da risolvere. Cercate di anticipare qualche spesa, in previsioni di periodi concitati.

Scorpione: ’top del giorno’. Finalmente tornate sulla cresta dell'onda! Il motivo: l'arrivo della Luna in Scorpione. Qualcuno di voi esclamerà senz'altro: 'era ora!'. Come darvi torto? Non possiamo escludere che anche quei rapporti più ossidati dal tempo e che magari abbiano vissuto una crisi nelle ultime settimane di febbraio, possano constatare che la propria situazione sentimentale si possa incanalare verso un buon finale. Preparatevi a decidere cosa fare, perché le prospettive sono molto interessanti.

In lieve ripresa intanto anche il settore lavorativo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 12 marzo al Sagittario indica nel complesso una buona giornata. Questo potrebbe essere un buon periodo per porre rimedio o ottimizzare situazioni precedenti, soprattutto se queste hanno causato eventualmente danni in alcuni campi della vostra vita. Alcuni conflitti a base sentimentale riguardanti situazioni in evoluzione dovranno essere analizzati per bene, per questo dovete adattarvi alle circostanze. La giornata è importante anche per quelle coppie che devono fare scelte in vista del futuro. Problemi o dubbi?

Bene, sappiate che questo giovedì potete confidare cose importanti una persona a cui tenete in modo particolare.

Astrologia del giorno 12 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì invita a tenere un atteggiamento molto riflessivo. Attenzione soprattutto a non fare confusione in amore: ci sono molti nodi da sciogliere sia in ambito di coppia che nel caso di rapporti allo stadio iniziale. Sarete vincenti e contenti solo se direte la verità. Intanto è preferibile rimandare quelle situazioni che hanno una certa rilevanza: infatti le energie non saranno molte, pertanto il rischio di fare il classico 'buco nell'acqua' è abbastanza alto.

Il lavoro intanto riprende, ma non per questo dovete calcare la mano. Il problema è che siete ancora sotto pressione, e lo stress non farà mancare la sua presenza...

Acquario: ★★★★★. Si preannuncia per voi Acquario una giornata quasi perfetta. Favorite le attività lavorative e quasi tutte quelle cose messe in agenda da tempo, sia a livello personale che a base familiare. Senz'altro la fortuna vi sarà accanto non facendo mancare il proprio supporto: avrete presto conferme di quanto appena esposto. In amore le stelle movimenteranno anche quei rapporti nati da poco, e questo è di certo un bene per voi del segno: non dimentichiamo che molti di voi nativi hanno vissuto un inizio mese abbastanza intriso di difficoltà in amore adesso questo giovedì potrebbe essere il punto di svolta.

Pesci: ★★★. Giovedì valutato 'sottotono', non per questo da demonizzare. Visto il periodo poco sostenuto dall'Astrologia, allora è il caso di sperare in eventuali novità sia in amore che nell'ambito professionale favorite dal vostro buon istinto. Qualche nativo ha anche avuto problemi a livello familiare in quanto vittime d'incomprensioni soprattutto nel corso di questi ultimi giorni: a questi diciamo di sdrammatizzare e di placare gli animi. Fate passare qualche giorno, poi con serenità cercate di ricucire eventuali strappi, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 12 marzo in amore consiglia di tenere pronto un piano 'B': non sempre ciò che si spera poi si avvera...