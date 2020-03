L'Oroscopo del giorno, venerdì 13 marzo è pronto a svelare come evolverà questa giornata. A dare un po' di luce a questo periodo un po' surreale, senz'altro sarà la Luna, nel contempo posizionata nel segno dello Scorpione. Il Sole invece, ancora in sosta nel campo dei Pesci, marcia a passo lento verso il settore dell'Ariete, sicuramente ben disposto a regalare attimi di serenità a chi è costretto a stare chiuso tra le pareti domestiche. Da tenere sotto controllo l'opposizione in atto tra Luna e Venere: a farne le spese, in primis coloro nativi dei Pesci, valutati in questo contesto con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono'.

In linea generale, malgrado il periodo un po' concitato, ben cinque segni su sei troveranno positivo questo venerdì, tra questi senz'altro lo Scorpione e il Sagittario. A seguire la scaletta con le stelle del giorno e le predizioni astrologiche evidenziate dall'oroscopo di venerdì 13 marzo da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 13 marzo

Agli amanti l'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di 'pane e oroscopo', consegniamo i risultati rilevati dagli astri. In questo frangente la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 13 marzo evidenzia un buon periodo per Bilancia, Scorpione e Sagittario, tutti considerati a cinque stelle.

Non affatto male il giorno prima del nuovo weekend anche per Capricorno e Acquario, in questo caso valutati in giornata da quattro stelle. Chiude la classifica il segno dei Pesci, svantaggiato rispetto agli altri per via della specularità negativa proveniente dalla Luna in Scorpione, nel frangente sotto dura opposizione da Venere. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: nessuno;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 13 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Si prospetta un venerdì positivo per voi Bilancia, in primis per coloro che sono già abbastanza soddisfatti della propria vita coppia. In questi giorni di restrizioni (un po' per tutti), avrete modo di sperimentare nuove sfumature nella relazione affettiva: le mura domestiche sono destinate a diventare la vostra 'alcova dei sensi'. L’intesa col partner sarà piacevole, stuzzicante e ben supportata dalla dialettica.

Il cielo sarà generoso anche con chi è slegato da legami affettivi profondi, ma non in questi giorni. Una buona occasione per ridare luce al look, magari cambiare pettinatura o fare un'attività ginnica da salotto tipo cyclette. Chi ha tempo e voglia di fare, imparare a fare un dolce oppure iniziare un nuovo hobby sarebbe l'ideale. Una cosa è certa: non vi annoierete...

Scorpione: ★★★★★. Malgrado tutto, non vi dispiacerà questo fine settimana lavorativo. Le stelle del periodo invitano caldamente a stare in famiglia, nel tepore del focolare domestico insieme al partner e ai figli. Venere in un segno amico, promuove una sensualità sontuosa e trionfale.

Plutone e Marte poi vi strizzeranno l’occhio sul piano erotico. Eccellente si annuncia l’intesa con la persona amata, ma anche su tutti gli altri fronti, quello intellettuale compreso. Incontri promettenti si prospettano per i single, anche se solo in modo virtuale: social, chat e tecnologia in generale non vi lasceranno certo da soli. Specialmente i giovani nativi dello Scorpione non avranno problemi a stare un po' in autonomia, un'occasione per parlare dei propri problemi, dei sogni o progetti da mettere in gioco nei prossimi mesi.

Sagittario: ★★★★. Situazione astrologica discreta ma molto significativa dal punto di vista dei sentimenti e del lavoro.

Da una parte gli astri mettono in risalto doti di intraprendenza, energie e spirito d’iniziativa anche in chi non sospettava di possederle. Dall’altra sentite forte il bisogno di emergere, di raggiungere un obiettivo importante senza indugi. Usate la vostra intelligenza per stabilire a tavolino le mosse che più vi conviene compiere, per poi metterle in pratica non appena la calma e la serenità tornerà di nuovo a splendere attorno a voi. In molti di voi predominerà un irrefrenabile desiderio di evasione, magari di fuga dalle responsabilità precise che la vostra condizione sentimentale vi impone.

Qualsiasi cosa andrà bene, ma in questo periodo il target dovrà essere solo quello di pazientare.

Astrologia del giorno 13 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì vi anticipa un periodo abbastanza 'tirato'. Vi sentirete in molti casi irrequieti e spesso sarete insofferenti. Alcuni piccoli contrattempi quotidiani, uniti a inattesi disguidi, potrebbero provocare piccole incomprensioni con il partner. Un consiglio: limitate gli impegni o le cose superflue che non sono strettamente necessarie, anche se questo vi urta non poco mettendovi di cattivo umore.

Potremmo dire che è colpa solo del fato, il cielo non c'entra nulla! In realtà i pianeti si limitano a descrivere una situazione e tramite quella dare disposizioni per superare le asperità della vita, di qualsiasi tipo. Se avete il cuore libero, sentirete certamente forte l’esigenza di avere qualcuno vicino, di donarvi con generosità, di condividere sensazioni ed emozioni con chi possa comprenderle. Ebbene, presto troverete ciò che da tanto state aspettando, per adesso la serenità d'animo dovrà essere il vostro fine principale.

Acquario: ★★★★. Periodo buono sotto molti aspetti. Non mancheranno situazioni eccitanti e coinvolgenti per molti di voi: coloro che hanno una vita affettiva solida potranno dare il via a privatissime performances che avranno il potere di cementare ancora di più il legame sentimentale.

Emozioni conturbanti irromperanno anche nella vita di alcuni single, magari soprattutto a favore coloro più giovani. Non sarà di certo un periodo ideale per socializzare dal vivo, e questo è facile da capire, però non bisogna abbattersi per questo. Ormai però abbiamo a disposizione tantissime possibilità di interagire, seppur virtualmente, con il mondo intero: gettare le basi per un legame sentimentale futuro non è difficile, basta solo volerlo. Probabile periodo di stop forzato per alcuni lavoratori del segno.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 13 marzo riguardo l'amore non prevede grosse novità.

In teoria, con la Luna ostile, il periodo non dovrebbe essere dei più brillanti. In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste concludere la giornata senza danni e magari portando a casa anche un buon risultato in campo professionale. Non agite in modo impulsivo ed evitate errori, soprattutto se siete nati tra la seconda e la terza decade. Se siete stabilmente e felicemente in coppia, in questo venerdì di fine settimana sarete ancora più intraprendenti del solito: non ne avrete mai abbastanza, né sul piano dei sentimenti, né su quello dell’eros. Gli astri che contano per voi nativi stanno iniziando a preparare il terreno disseminandolo di buone opportunità e di fortuna il vostro futuro.