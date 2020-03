L'Oroscopo del giorno 2 aprile 2020 porta in primo piano le previsioni zodiacali applicate alla giornata di giovedì. La sfida quotidiana che ci attende prossimamente è quella coincidente con il quarto giorno della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà questa nuova giornata in amore e nel lavoro? Sotto analisi in questo contesto, lo ricordiamo, i soli simboli astrali appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito ad inquadrare, astrologicamente parlando, il prossimo 2 aprile mettendo in evidenza il simbolo astrale dei Pesci: a far letteralmente 'volare' il predetto segno d'Acqua sarà lo splendido sestile in atto tra Giove e Mercurio, quest'ultimo in congiunzione a Nettuno (in Pesci).

La Luna intanto si accinge a cambiare settore, pronta a transitare a fine giornata dal Cancro al Leone. Venere in Toro invece promette molto bene per gli amici del Sagittario, segno valutato in giornata 'top' meritatamente sottoscritta con le cinque stelle della buona sorte. Tutt'altra piega potrebbe prendere la giornata, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 2 aprile, per coloro nativi della Bilancia e dello Scorpione, entrambi considerati in periodo 'sottotono'. Vediamo dunque cos'altro avrà da dire in merito l'oroscopo giornaliero, ovviamente subito dopo la presentazione della scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 2 aprile 2020

Un pimpante giovedì (si spera!) è già alle porte, passaggio obbligatorio verso la parte finale della settimana in corso. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 2 aprile 2020. Dunque, visto che in apertura abbiamo già parlato dei due segni più fortunati nel periodo, Sagittario e Pesci, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici della Bilancia e dello Scorpione, andiamo pure direttamente ai dettagli.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, come da copione estrapolato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia, Scorpione.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 2 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. La giornata si preannuncia con i pessimi auspici legati ai periodi 'sottotono'. Diciamo che questo giovedì sarà molto importante per cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui.

Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, sarebbe opportuno proteggersi dalle incomprensioni, perché in questo periodo sembra che voi ed il partner parliate una lingua completamente differente. Trascorrete la giornata come di consueto ma non nella sperata tranquillità: non dovete agitarvi e nemmeno sentirvi a disagio per qualche strano comportamento da parte della persona amata. Single, agli altri potreste apparire misteriosi, in realtà le stelle vi stanno invitando a riflettere.

Fatelo bene, perché i giusti pensieri ed i buoni propositi daranno ottimi frutti nel futuro prossimo. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano che qualcuno di voi potrebbe avere la cosiddetta 'luna di traverso' per via di un (molto probabile) piccolo intoppo in ambito professionale. Le prime ore della giornata potrebbero perciò apparire abbastanza pesanti, poi tutto volgerà per il meglio.

Scorpione: ★★★. Giornata valutata in questo frangente come abbastanza delicata. Infatti, la stessa è stata messa in conto dalle stelle con la stressante spunta relativa ai periodi negativi. Quindi questo giovedì è stato valutato con le tre stelline riservate alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress.

In amore, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a fare; giusto quel poco per non far preoccupare chi avete attorno. Gli astri in questo caso invitano senz'altro alla calma, prestando attenzione soprattutto in ambito familiare. Diciamo che sarà abbastanza difficile dialogare, perciò cercate di aprirvi il più possibile. Single, l'oroscopo del giorno invita ad avere più fiducia nelle vostre buone qualità: se siete attualmente ancora da soli, probabile che il vostro cuore torni a palpitare per qualcuno, magari facendovi (ri)vivere momenti indimenticabili fatti di passione e tanto romanticismo.

Nel lavoro invece, dovete attendere ancora qualche giorno per ritrovare quel pizzico di fortuna che ancora non vi aiuta. Sappiate aspettare, perché tutto arriva al momento giusto.

Sagittario: ★★★★★. Giornata di metà settimana impostata, almeno sulla carta, sulla piena positività e in parte sulla buona sorte. Allora, sicuramente molti di voi nativi porterete avanti con successo alcuni progetti: risulteranno azzeccati se non nell'immediato, almeno nel prossimo futuro. Intanto dedicate un po' più tempo al relax, senza ovviamente allontanare eventuali programmi in corso. In amore, sarà una giornata da dedicare prettamente alla persona amata, oppure ai figli e potendo, alle persone care in generale.

In coppia, ottime probabilità di portare a buon fine qualcosa a cui tenete tantissimo. Visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio a eventuali contrasti in atto verso il partner, spesso all'ordine del giorno. Voi single invece, senz'altro sarete carichi e dinamici e non demorderete di fronte ad eventuali ostacoli. Diciamo che quest'ultimi saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre idee o vorrebbero trascorrere una giornata più tranquilla, pertanto regolatevi. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 2 aprile al Sagittario indica l'arrivo di nuovi compiti che, puntualmente, non avrete alcuna voglia di svolgere.

Questo potrebbe far saltare alcuni programmi: se non potrete svicolare rassegnatevi e fate quanto richiesto.

Astrologia del giorno 2 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica l'arrivo di un periodo discreto, soprattutto nella la parte iniziale. Diciamo che il quarto giorno dell'attuale settimana se non sarà buono al 100%, poco mancherà. Lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e rilassatevi: un po' di tregua e di silenzio aiuteranno a ristabilire finalmente il necessario equilibrio interiore, indispensabile per decidere cosa fare.

In amore, se in passato ci sono state delle incomprensioni a causa di pianeti dissonanti, già da adesso potete contare su una tregua positiva e magari godere un po’ di meritata serenità, soprattutto con la vostra dolce metà. Senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Single, il cuore ha delle ragioni tutte sue che a volte non è facile comprendere, ma proprio per questo non sono affatto da trascurare. Se potete, contattate pure qualche amico/a, magari che non vedevate da tempo e insieme divertitevi chiacchierando in chat, o meglio, in video-chat: gli astri invogliano al relax.

Nel lavoro, ci potrebbero essere sicuramente le basi per migliorare e crescere: nuovi progetti e/o iniziative saranno sicuramente già in arrivo. Certamente vi sentirete meglio e la giornata potrebbe essere quella giusta per migliorare.

Acquario: ★★★★. Una giornata al limite della media positività si profila per voi Acquario. All'orizzonte si staglia un periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute e, forse, potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo del giorno, è finalmente arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: eventuali frutti, se nel caso fossero sufficientemente di vostro gradimento, regaleranno senz'altro qualcosa di buono da investire nel rapporto.

Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) anche una migliore intuizione in merito agli obiettivi da raggiungere. Single, avere fascino sarà più facile per voi in questo periodo, in primis perché sarete più convincenti che mai nello stabilire le giuste condizioni e poi anche grazie alla vostra tenacia: senz'altro vi darà il magnetismo necessario a colpire nel segno chi sapete. Nel lavoro invece, sarà un periodo ricco di ottimismo. Pertanto, vi sarà quasi impossibile distogliere il vostro interesse verso i buoni affari.

Pesci: ★★★★★. Molto positive le previsioni per questa parte della settimana.

In arrivo quindi un giovedì annunciato dagli astri come un giorno calmo, sicuramente molto favorevole riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la prima mattinata per poi riprendere decisamente vigore man mano che passeranno le ore. Secondo l'oroscopo del giorno 2 aprile intanto, riguardo l'amore, sono in ripresa moltissimi rapporti: godetevi questo momento di serenità e siate spensierati. Organizzate qualcosa di speciale per trascorrere una romantica serata con la vostra dolce metà cercando di distogliere il pensiero da eventuali tensioni. Se single invece, il felice aiuto di Giove in sestile al vostro Mercurio non potrà che far risplendere maggiormente il vostro fascino, regalandovi molto presto (sicuramente) la possibilità di fare una nuova conoscenza capace di tramutarsi in qualcosa di speciale. Nel lavoro, per concludere, è arrivato il momento di concentrarsi davvero: la vostra convinzione vi farà primeggiare a cospetto di colleghi meno brillanti.