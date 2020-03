L'Oroscopo del giorno 23 marzo 2020 annuncia un fine settimana positivo per cinque segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare sul periodo da quattro stelle. Sotto analisi in questo contesto, lo precisiamo, i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale compresi tra Bilancia e Pesci. Curiosi di sapere a chi toccherà quest'oggi la palma d'oro della fortuna? Andiamo a scoprirlo insieme valutando quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 23 marzo con annessa classifica a stelline del giorno.

Classifica stelline 23 marzo 2020

L'avvicinarsi di una nuova settimana impone di conoscere come saranno le stelle in vista della giornata di lunedì. In questo caso, come da copione a portare le risposte, giuste o sbagliate che siano, è la nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 23 marzo 2020. Al 'top del giorno' figura senz'altro la Bilancia, vincente soprattutto in campo sentimentale. Per gli altri segni? Diciamo che ad essere favoriti dalle stelline quotidiane, oltre al predetto segno di Aria appena svelato, anche altri due 'super-favoriti' quasi alla pari del primo in classifica, in questo caso con cinque stelle a corredo: il Sagittario e l'Acquario.

Da considerarsi in giornata positiva, anche se con periodo immerso nella solita routine, gli amici nativi dello Scorpione e del Capricorno, entrambi valutati con quattro stelle. Invece considerati in giornata decisamente 'no' coloro dei Pesci, questo lunedì preventivati con un probabile inizio settimana 'sottotono'. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia (massima positività e fortuna);

: Bilancia (massima positività e fortuna); ★★★★★: Sagittario, Acquario (lunedì ottimo);

★★★★: Scorpione, Capricorno (giornata di routine);

★★★: Pesci (sottotono).

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 23 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’.

In generale si presume un'ottima partenza settimanale a voi della Bilancia, in alcuni casi decisamente molto fortunata. La giornata di lunedì pertanto si presume possa portare benefici soprattutto a coloro con problemi in attesa di soluzione; ovviamente non a tutti. Diciamo che sarà perfetta per 'fare', oppure eventualmente 'disfare', ciò che più vi aggrada sia in campo sentimentale piuttosto che professionale o in campo delle amicizie.

In amore dunque, preparatevi a vivere momenti importanti: la vostra vita affettiva sarà in primo piano e sarete in grado di costruire una fortezza impenetrabile intorno al vostro rapporto. Prendete tempo per assaporare le sensazioni forti che avrete a portata di mano cercando di dedicarvi completamente alla persona che più amate al mondo. Single, questa parte della settimana sarà l'amore (al momento solo virtuale), l'unico sentimento capace di resuscitarvi, facendovi tornare vigorosi e prossimamente pronti a vivere la vita al massimo delle potenzialità. Nel lavoro sarete precisi, infaticabili e concentrati, circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo lunedì, primo giorno di una nuova settimana che sta per incominciare, sarà sufficientemente buono per voi dello Scorpione. In alcuni settori della vita avrete delle risposte che forse aspettavate da tempo, e questo potrebbe essere già un punto a vostro favore. In amore, il solito tran-tran: per vivere con tranquillità e serenità questa prossima giornata, dovete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici e più pazienti verso le persone che avete accanto. Riuscire soprattutto ad essere tangibilmente più presenti nella coppia: molti di voi sono presenti fisicamente, ma con la mente chissà dove...

Single, l'oroscopo del giorno invita a sfruttare le attuali amicizie per allacciarne di nuove: lo scopo è fare nuovi incontri non appena tutto sarà tornato alla normalità. Chissà, forse potreste essere anche fortunati. Nel lavoro, sarà bene non contare troppo sul supporto delle stelle, anche perché potrebbero provocare nervosismo e/o impazienza. La calma e il ragionamento invece sapranno dare iniziativa e slanci giusti.

Sagittario: ★★★★★. Partirà molto bene questo vostro primo giorno della settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. In amore, a molti di voi Sagittario le stelle hanno preparato una giornata ottima, seppur nel contesto poco piacevole in cui tutti ci troviamo.

Col partner vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino della serenità soprattutto nelle coppie che condividono problemi pregressi. Single, la distanza forzata di questi giorni potrebbe favorire la nascita qualche piccolo problema: cercate di rendere meno doloroso il periodo cercando in tutti i modi di appianare le cose, con molta calma. Se impazienti di dichiararvi, fatelo con ogni mezzo a disposizione ma fatevi avanti! Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 23 marzo al Sagittario indica che qualche vostro collega potrebbe essere quasi invidioso del vostro buon operato.

Calma, forse riuscirete a superare persino chi si definisce 'maestro' in una certa attività.

Astrologia del giorno 23 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì prevede che possa partire un po' al rallentatore questo vostro inizio di settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera. In amore, in parte sarete ricompensati da eventuali sforzi fatti in precedenza nei giorni scorsi, nell'intento di attirare maggiori attenzioni dal partner. Continuate pure su questa linea, magari usando un po' più di passione e molto fascino, doti innate in voi del Capricorno.

Single, i sentimenti che nutrite per una persona (finora l'avevate inquadrata solo come una bella amicizia!) stanno lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Diciamo che il tempo di fare delle scelte è arrivato: mettete mano al telefono e datevi da fare... Nel lavoro, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti, ovviamente con le stelle pronte a consigliare di essere sempre cauti in ciò che farete, per evitare conseguenze esplosive.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero diverso dagli altri, ideale inizio di una settimana votata a buone intenzioni e al buon umore (malgrado il periodo).

In alcuni casi, qualcuno tra voi nativi finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa, mentre tutti gli altri dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri, ok? In amore, non ascoltate le malelingue (soprattutto in ambito parentale), ma abbiate fiducia incondizionata solo nel partner. In base a quanto elaborato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, voi in status single constaterete un aumento del vostro potere di seduzione. Però, a tal proposito, c'è un consiglio da seguire: non fidatevi solo delle apparenze e/o delle lusinghe dettate dalle circostanze, ok?

Le stelle sono chiare: si alla fiducia ma assolutamente no 'a scatola chiusa'. Nel lavoro invece, discorso leggermente differente. Alcune cose andranno come nelle attese e potrete contare su una rinnovata voglia di fare. Altre situazioni invece richiederanno tanta pazienza e una buona dose di impegno.

Pesci: ★★★. In previsione un lunedì valutato sulla carta come 'sottotono'. Purtroppo, questo è quanto preventivato dall'Astrologia per il vostro segno. Tranquilli, la giornata di partenza della nuova settimana sarà non troppo male a patto di tener presente una raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti di quelle persone in grado di influenzare aspetti importanti della vostra vita, ok?

Secondo l'oroscopo del giorno 23 marzo, riguardo l'amore, potrebbero manifestarsi difficoltà nei dialoghi e tendenza al litigio. In coppia specialmente, potreste anche accusare qualche tensione di troppo: forse inizierete già da oggi ad avere le prime avvisaglie. Diciamo che molti nativi, purtroppo, non hanno abbastanza volontà di ammettere che qualcosa sta cambiando nel rapporto... Se single invece, lo stare da soli spesso vi porta ad essere pessimisti, non è così? Diciamo che siete convinti che tutto andrà storto e, a forza di pensare tale, alla fine darete ragione alla malasorte: siate positivi!

Nel lavoro, per chiudere, giornata decisamente no. Accumulerete ritardi e contrarietà a cui si aggiungeranno imprevisti: calma, saranno tutti facilmente gestibili, a patto di non portare i nervi a fior di pelle.