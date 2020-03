L'Oroscopo della giornata di lunedì 23 marzo riserverà delle previsioni positive per quanto riguarda i segni della Vergine, dello Scorpione e del Capricorno mentre sarà sottotono per i segni zodiacali dei Gemelli e della Bilancia. Buone iniziative per l'Acquario e per i Pesci. Scopriamo cosa ci rivelano le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 23 marzo.

Oroscopo giornaliero di lunedì 23 marzo da Ariete a Cancro

Ariete: lunedì potrebbe esserci in previsione una giornata molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda le coppie dell'Ariete.

Alcune difficoltà attualmente presenti nel vostro rapporto impediscono di realizzare dei progetti importanti. Fortunatamente si tratta di una crisi temporanea che potrà risolversi in poco tempo.

Toro: non riuscite a colmare un vuoto che, da tempo, alimenta negativamente il vostro stato d'animo. Lunedì potrebbe esserci un calo dell'umore a causa del transito di Marte ma in compenso avrete qualche lieve miglioramento in serata.

Gemelli: passionalità e romanticismo, spesso, vanno a mancare nel vostro rapporto.

Il vostro partner è molto esigente ma non sempre riuscite a dargli tutte le vostre attenzioni. Lunedì giornata poco stimolante e priva di tono ma, nel complesso, discreta.

Cancro: non sempre riuscite ad esprimere tutte le vostre emozioni, spesso rimanete chiusi in voi stessi provando un profondo disagio interiore. Secondo l'oroscopo, lunedì vi attende una giornata non del tutto promettente: tuttavia avrete modo di poterla cambiare.

Previsioni zodiacali del giorno 23 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: a volte siete troppo impulsivi e non sempre riflettete bene prima di agire, rischiando di ferire chi vi vuol bene. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per scusarsi oppure per fare dei piccoli chiarimenti in merito a certe questioni.

Vergine: il rapporto di coppia deve ancora fare dei passi importanti. Non è necessario correre troppo, il tempo vi è amico e vi aiuterà a maturare in merito a diversi aspetti.

Lunedì si prospetta una giornata all'insegna della positività, sarete accompagnati dal buon umore.

Bilancia: le ultime circostanze che si sono presentate stanno ostacolando i vostri progetti. Mantenere un ottimismo alto sarà fondamentale per affrontare questo periodo difficile. Lunedì sarà una giornata un po' sottotono ma non del tutto negativa.

Scorpione: spesso è bene lasciarvi trasportare dal buon senso evitando così dei comportamenti scorretti. Lunedì giornata alquanto tranquilla: sfruttate la serata per concedervi dei momenti di relax.

Sagittario: il vostro rapporto potrebbe attraversare un periodo di crisi a causa di una terza persona, un amico o un parente sta portandovi della negatività.

Trovate il modo di ritrovare la giusta armonia di coppia, impedendo a chiunque di intromettersi.

Oroscopo di lunedì 23 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: serenità e amore sono aspetti che risultano particolarmente importanti per voi. La lontananza da qualcuno che amate vi ha buttato giù di morale ma potrete comunque trovare una maniera alternativa per sentirvi vicini a lui o a lei, anche se distanti. Lunedì giornata abbastanza gradevole, approfittatene per svolgere qualche attività domestica interessante.

Acquario: l'inizio della settimana non vi dà particolare entusiasmo, tuttavia considerate alcune attività stimolanti per trascorrere al meglio le vostre giornate senza annoiarvi.

Lunedì sarà un buon giorno per cominciare a prendere un'iniziativa.

Pesci: i giorni sembrano ormai non distinguersi più, spesso riuscite a passare giornate intere senza concludere nulla. Lunedì potrete, ad esempio, munirvi di buona volontà e fare qualche lavoretto oppure qualche piccolo miglioramento alla vostra casa, vi sentirete maggiormente soddisfatti e il tempo vi passerà più in fretta.