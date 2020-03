L'Oroscopo del giorno, martedì 24 marzo 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le nuove previsioni astrali relative al secondo giorno della settimana appena iniziata. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica della settimana? Bene, intanto ricordiamo ai più che le previsioni quest'oggi andranno in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo contesto a poter contare su un buon periodo, sia in amore che nel lavoro, saranno coloro nativi in Bilancia, Scorpione e Sagittario, tutti allineati sulla buona positività espressa dalle cinque stelline quotidiane. Invece, per quanto concerne il periodo negativo (che non manca mai all'appello!), l'oroscopo di martedì 24 marzo non vede troppo a favore il frangente in oggetto per gli amici nativi del Capricorno e dei Pesci, rispettivamente giudicati in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Andiamo a dettagliare la scaletta con le stelle e, alla fine, consultare le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 24 marzo 2020

Pronta da visionare, a vostra disposizione l'ormai consueta classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante l'oroscopo del 24 marzo 2020. Abbiamo già svelato poc'anzi i segni migliori in assoluto e quelli con probabili difficoltà, pertanto adesso andremo a togliere il velo della curiosità al resto della scaletta.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 24 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di martedì sulla carta è molto buona, o almeno diciamo che promette in tal senso per via di astri molto positivi. Queste che tutti stiamo vivendo sono giornate di riflessione più che di azione vere e proprie: l'oroscopo di vostra competenza consiglia di stare sereni pensando solo a vivere la giornata al meglio, magari aiutando o facendosi aiutare da chi si ha al proprio fianco.

Vi sono tante cose interessanti da fare insieme al partner e ai figli se ci sono. Anche per quanto riguarda il lavoro l'oroscopo quotidiano invoglia a pensare positivo: bisogna tenere duro, e questo lo sanno bene soprattutto quelle persone che hanno un'attività indipendente. A costoro l'Astrologia invita a pensare già da adesso a come riorganizzare il lavoro, perché questo periodo passerà e non dovete farvi trovare impreparati.

Scorpione: ★★★★★. Giornata ideale con astri molto positivi per chiarire, magari per mettere in discussione (nel senso buono della parola) determinate questioni con le persone con cui si è intimamente legati.

In tanti state attraversando una fase abbastanza concitata della vita, con momenti anche stressanti: l'invito delle stelle è di non scoraggiarsi, soprattutto voi dello Scorpione. Perché voi nativi siete 'forti di natura' e mai e poi mai date a vedere eventuali stati d'animo ansiosi. In amore il periodo prelude ad un sensibile rinnovamento sia negli atteggiamenti che nei modi di concepire il rapporto: le vostre idee sono chiare, ma potreste scontrarvi con persone difficili da convincere. Intanto, parlando di lavoro, secondo l'oroscopo di vostra competenza non si escludono novità che possano arrivare a breve.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 marzo al Sagittario indica una giornata buona ma con momenti anche all'insegna di un po' di malumore: a denti stretti dovrete accettare un periodo di convivenza forzata. Per alcuni del segno un viaggio prenotato da tempo è certamente da rimandare, e non per pianeti opposti ma per il momento decisamente non indicato per spostarsi. Se potete, cercate di recuperare eventuali spese anticipate, altrimenti prendetela con un sorriso, anche perché angustiandosi non è che possa cambiare qualcosa... Voi single, in fase di relax forzato, cercate di curate la forma fisica e soprattutto mettetevi l'animo in pace evitando inutili stress.

La situazione lavorativa il alcuni casi potrebbe portare discrete soddisfazioni, a patto assolutamente di non bloccare l'evoluzione di certi progetti a medio termine.

Astrologia del giorno 24 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica che avrete qualche chance in più per aumentare le entrate di denaro. Come? Ma è logico, con un lavoro parallelo! Ovviamente, vista l'impossibilità di trasferirsi per raggiungere luoghi distanti dal proprio domicilio, l'eventuale rapporto collaborativo dovrà essere svolto tassativamente online. Se ci sono figli insieme a voi, allora questi momenti fuori dalla solita routine potranno essere ben investiti, magari per recuperare stima o dare luogo a dialoghi costruttivi.

Anche se le stelle del momento indicano un periodo 'sottotono', di certo vi adatterete abbastanza facilmente a questa nuova situazione. Anche le persone non troppo amanti il dover stare h24 chiusi in casa, questo giorno potrebbe risultare discretamente appagante. Merito delle persone amate, quest'ultime capaci di regalare, anche in quest momenti, grandi emozioni.

Acquario: ★★★★★. Questo giorno sarà sicuramente buono, per non dire che potrebbe essere il primo dei tanti già trascorsi a portare davvero nuova fiducia nel futuro. In amore, chi ha già una buon vita amorosa senz'altro potrà portare su un tocco di novità nella relazione.

Mattinata di partenza di questo nuovo martedì con qualche piccolo problema di troppo, forse dovuto alla vostra mania di perfezione o nel volere ad ogni costo programmare a puntino la giornata. L'invito è quello di non esagerare nel mettere in agenda troppe cose, anche perché saranno da fare assieme a quelli che vivono accanto a voi: ottima sarà la scelta di ascoltare il parere del partner e/o dei figli prima di... L'amore intanto potrebbe tornare ad essere romanticamente passionale: attenzione a non farsi scappare eventuali momenti da sfruttare per aumentare la buona convivenza. Lavoro da considerare come al solito, di routine.

Pesci: ★★. Secondo l'oroscopo del giorno 24 marzo, entro la fine del mese prossimo o al massimo da metà maggio, in tanti potrete riavviare progetti lavorativi importanti, oppure veder ripartire la normalità sia in amore che nella vita quotidiana. Per questo martedì invece, visto che gli astri non saranno proprio ben disposti nei confronti del vostro segno, si consiglia di: procedere al meglio e, soprattutto, con molta cautela in una giornata che potrebbe far segnare ancora momenti di stanchezza o peggio, di stress. Dovete prepararvi al meglio, presto dovrete rimettervi in gioco non solo nella vita quotidiana ma anche nell'ambito del lavoro.

Questo soprattutto se siete tra coloro che non hanno avuto la possibilità di fare smart working (lavoro da casa). A voi Pesci piacciono le sfide, giusto? Allora è giunta l'ora di sfidare il proprio destino dimostrando di che pasta siete fatti!