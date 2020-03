L'Oroscopo del giorno 31 marzo è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni. In ballo c'è la giornata di martedì 31 marzo, molto importante in quanto segna in Astrologia il passaggio della Luna in Cancro e il consolidamento di Marte in Sagittario, quest'ultimo transito in programma lunedì 30 marzo. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? In questa sede ricordiamo che verranno analizzati solamente i sei segni inerenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La seconda giornata della prossima settimana vedrà positivo il periodo per coloro nativi in Bilancia e Acquario, mentre per gli amici del Capricorno e del Sagittario sono previste dissonanze astrali di notevole impatto. A seguire i dettagli relativi alla scaletta con le stelline quotidiane e le predizioni segno per segno interessanti l'oroscopo di martedì 31 marzo.

Classifica stelline 31 marzo 2020

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto.

In evidenza, come da prassi, l'attesissima classifica stelline giornaliera, in questo caso interessante l'oroscopo del 31 marzo. In primo piano il segno della Bilancia e dell'Acquario, entrambi valutati in giornata a cinque stelle, confermando quanto detto in apertura. Ad avere altresì l'onore e la fortuna di essere favoriti dagli astri del giorno, assolutamente anche i nati in Scorpione e Pesci, nel frangente classificati in giornata da quattro stelle.

Per i restanti segni? A voi scoprirlo definitivamente dalla scaletta con le stelline qui presente.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 31 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Una splendida giornata si affaccia all'orizzonte per tanti di voi Bilancia.

Migliore di tantissimi altri, questo martedì annuncia la possibilità che questa possa essere una tra le più belle ed efficaci giornate degli ultimi tempi. In molti sarete smaniosi di condividere idee e progetti con amici o familiari, coinvolgendoli magari in qualcosa di molto interessante da fare non appena tutto sarà tornato alla normalità. Forse sarete contattati da una persona che aspira al vostro cuore: valutate bene i vostri sentimenti perché aprile e maggio saranno mesi di conferme o grandi rivincite. Estate favorevole per chi vorrebbe cambiare lavoro o addirittura sposarsi (o convivere).

Scorpione: ★★★★. In buona prospettiva questo nuovo martedì d'avvio settimanale per gran parte di voi dello Scorpione. Grazie a pianeti favorevoli, dunque in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio in alcune situazioni sentimentali oppure in particolari contesti lavorativi. In definitiva, per tanti nativi potrebbe maturare una giornata adatta per chiarimenti importanti: diverse tensioni, tra cui qualcuna relativa all'amore, stanno lacerando il vostro cuore e non vi permettono di vivere serenamente. E' bene ricordare, anche per tranquillizzare in primis chi ha problemi sentimentali e poi gli altri, che maggio e giugno saranno mesi importanti per fare grandi incontri: guardatevi attorno.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del giorno 31 marzo al Sagittario indica una giornata abbastanza impegnativa. Si profila all'orizzonte, infatti, un periodo a tratti anche abbastanza negativo. Occorrerà tenere alta la concentrazione e a freno il nervosismo facile: talvolta un tono di voce deciso e sibillino disorienta chi si ha di fronte; cercate quindi di mantenere un autocontrollo e siate pacati nell'esprimere idee o concetti. Si consiglia in generale di non perdere di vista gli obiettivi principali. Questa di martedì e la seguente, mercoledì, saranno due giornate eccellenti a patto di riuscire ad agire con tempismo e decisione.

La Luna nel segno zodiacale del Cancro potrebbe favorire un'intuizione geniale da investire nel lavoro. Cambiamenti positivi in ambito familiare: qualcuno finalmente capirà l'importanza di stare a casa.

Astrologia del giorno 31 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì vede l'arrivo di un giorno abbastanza particolare, purtroppo valutato con il classico segno negativo relativo ai periodi 'sottotono'. In effetti, la giornata di questa parte iniziale della settimana sarà abbastanza pesante da digerire, a tratti anche molto dispendiosa in termini di energie.

Tuttavia il consiglio è quello di guardare avanti senza paura e avere più fiducia in voi stessi. Una persona (familiare o amica/o) potrebbe proporre un affare o un investimento presentato come 'facile' e privo di rischi. Valutate bene ogni cosa evitando di investire denaro a scatola chiusa. In questo periodo bisogna che risparmiate qualcosa, anche perché questa fase comporta più di qualche spesa e potrebbe saltare fuori qualcosa di non preventivato.

Acquario: ★★★★★. La giornata in oggetto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, si prevede molto positiva e in alcune situazioni davvero serena e brillante.

A tal proposito, senz'altro gli astri di vostra competenza sono certi che a portare massimo beneficio sarà soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il 'clou', ovviamente nel finale di serata. Insomma, una giornata 'si' per il lavoro o le questioni pratiche a livello familiare. Soluzioni legali o professionali infine, efficaci quanto basta, potrebbero ridare fiducia in alcune situazioni che attualmente stanno dando molto da pensare. Non rimandare nulla di ciò che è possibile fare in giornata, altrimenti si rischia di accumulare incombenze difficili poi da sbrigate tutte insieme.

Pesci: ★★★★.

Secondo l'oroscopo del giorno 31 marzo si preannuncia un martedì discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata abbastanza efficace cercando di sfruttare al massimo i relativi, seppur discreti, benefici flussi lunari. Trovate soprattutto un modo per ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, anche solo per telefono o magari in chat sul vostro social preferito: senz'altro sarete apprezzatissimi. La situazione sentimentale invece potrebbe stupire: le coppie forti, motivate, riusciranno a fare progetti da mettere in pratica nel corso delle prossime settimane.

Attenti solo ai soldi, perché alcuni di voi Pesci attualmente sono sopraffatti da spese di vario genere e il rischio di sforare il budget è alto.