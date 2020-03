Le previsioni dell'Oroscopo relative alla giornata di mercoledì 4 marzo rivelano ottime prospettive per il segno zodiacale dell'Ariete soprattutto per quanto riguarda i single. Discreta la giornata anche per il segno del Toro e dei Pesci mentre ci saranno delle complicazioni in arrivo per la Vergine e il Leone. Serenità, invece, per la Bilancia. Vediamo quale sarà l'oroscopo dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di mercoledì 4 marzo.

Oroscopo del giorno da Ariete a Cancro

Ariete: mercoledì ottime intese per i single in cerca di un'anima gemella: se l'amore, finora, sembrava solo un miraggio, in questa settimana, a partire da mercoledì, ci potrebbero essere alcune novità.

Si tratterà di un messaggio o addirittura di un appuntamento: Giove potrà favorirvi, avrete delle ottime prospettive.

Toro: armonia di coppia per i nati sotto il segno del Toro. Mercoledì sarà una giornata positiva: avrete modo anche di ritrovarvi con il vostro partner. Recuperare il tempo perduto sarà importante per ritrovare la giusta sintonia nel vostro rapporto.

Gemelli: avete ambizioni troppo alte riguardo il vostro profilo professionale. È bene mirare sempre ai piani alti ma bisogna anche avere la consapevolezza delle proprie possibilità.

Rimanete sempre con i piedi per terra, le vostre soddisfazioni arriveranno al tempo giusto. Mercoledì sarà una giornata frenetica.

Cancro: giornata di shopping. Fate attenzione alle spese eccessive, finirete per ritrovarvi con il portafoglio vuoto. L'esigenza di fare acquisti è un fatto comune, tuttavia gli sprechi non giovano, per cui dovrete mantenervi modesti.

Previsioni astrali di mercoledì 4 marzo da Leone a Sagittario

Leone: siete sereni e con la coscienza a posto. Dalla vostra parte non avete colpa ma attendete che qualcuno vi riservi delle scuse. Mercoledì sarà un giorno in cui dovrete mantenere un atteggiamento intrepido, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza.

Vergine: lasciate che il tempo scorra e possa dare le sue risposte a chi finora si è dimostrato sfuggente di fronte a certe situazioni.

Siete buoni amici e ottimi consiglieri ma non sopportate l'indifferenza da parte delle persone che vi stanno a cuore. Complicazioni in arrivo nella giornata di mercoledì

Bilancia: siete determinati a lasciarvi i brutti ricordi alle spalle e ad intraprendere un nuovo percorso. Mercoledì sarà una giornata sufficientemente tranquilla, avrete modo di trascorrere momenti di serenità.

Scorpione: dovrete cercare una soluzione ai vostri problemi, sia che essi siano di tipo economico che sentimentale. La vostra situazione attuale non potrà durare ancora a lungo: dovrete iniziare a metterci il vostro impegno e la vostra resilienza per uscirne vittoriosi.

Mercoledì giornata poco rassicurante.

Sagittario: prendetevi cura della vostra salute e del vostro corpo. Dare sempre sfogo alle vostre debolezze culinarie non è un buon modo per recuperare la giusta forma fisica. La moderazione è importante, orientatevi su un percorso più salutare e con il tempo otterrete buoni risultati. Mercoledì giornata poco entusiasmante, serata più movimentata.

Oroscopo giornaliero da Capricorno a Pesci

Capricorno: a partire dalla giornata di mercoledì potrete fare degli incontri interessanti che riguarderanno l'ambito professionale. Mantenete un atteggiamento ambizioso e cercate di dimostrare di essere all'altezza della situazione: questo vi aiuterà a catturare l'attenzione.

Acquario: mercoledì sarà una giornata affannosa ma riuscirete comunque ad affrontarla con un tono di umore decisamente alto. Venere vi tramanda buona luce, questo vi darà la giusta carica per affrontare la giornata. In serata godrete di un meritato riposo.

Pesci: forse è giunto il momento di cominciare a fare un po' di ordine nella vostra vita sentimentale. Tenete presente ciò che realmente desiderate e tralasciate il resto, la vostra felicità deve passare in primo piano. Mercoledì giornata di buoni auspici soprattutto per quanto riguarda il lavoro.