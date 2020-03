Le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 9 marzo rivelano un segno dell'Ariete particolarmente impegnato sul lavoro mentre i Pesci dovranno prestare attenzione a qualcuno che potrà tramare alle loro spalle. Novità in campo professionale per i Gemelli. Vediamo cosa riserva l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di lunedì 9 marzo.

Oroscopo di lunedì 9 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: lunedì sarà una giornata alquanto impegnativa per i nati sotto il segno dell'Ariete. Il lavoro vi terrà la mente occupata e le ore potranno risultare interminabili: tuttavia in serata avrete modo di godere di un appagante riposo.

Toro: l'ultimo periodo si sta rilevando particolarmente stressante, siete stanchi, fino a sentire di non farcela più. Necessitate di una tregua, di una pausa rigenerante: sognate posti esotici ma, per il momento, si tratta di desideri irrealizzabili. Lunedì l'oroscopo vi riserverà dei buoni auspici.

Gemelli: siete impazienti di ricevere una risposta che aspettate da tempo. Siate fiduciosi: a partire da lunedì, potrebbero esserci alcune novità che potranno favorire la vostra carriera lavorativa.

Cancro: lunedì giornata non molto promettente.

Riparatevi dalla pioggia di pregiudizi e pettegolezzi che cadrà su di voi: siete quel che siete, il parere degli altri conta poco e preferite mantenere integra ed inviolabile la vostra personalità.

Previsioni astrali di lunedì 9 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: non sempre riuscite ad essere propensi ad un cambiamento. Dovrete capire che, prima o poi, con il tempo, le cose cambiano e si evolvono.

Lunedì sarà una giornata abbastanza positiva: tuttavia qualcuno potrebbe farvi perdere il buonumore, per cui dovrete fare attenzione alle cosiddette 'lingue biforcute'.

Vergine: alcune situazioni che si sono verificate nell'ultimo periodo vi stanno turbando, soprattutto dal punto di vista emotivo. Dovrete cercare di mantenere la calma: con il tempo, tutto tornerà alla normalità. Lunedì aggiornerete il vostro profilo professionale.

Bilancia: a volte passate diverse ore inutilmente a sprecare il vostro tempo. Cercare, invece, di impiegarlo per fare qualcosa di utile. Lunedì sarà il giorno giusto per prendere un'iniziativa importante verso la realizzazione di un qualcosa che vi possa regalare anche qualche gratificazione.

Scorpione: amate le serate divertenti e la bella compagnia ma non sempre è così. Lunedì vi attende una giornata abbastanza tranquilla: impegnatela per trascorrere una serata in intimità con il vostro partner.

Sagittario: siete sovraccarichi di impegni quotidiani e temete di andare in tilt, di non riuscire ad assolverli tutti.

Non disperate: anche se lunedì non sarà esattamente un giorno favorevole, riuscirete ad essere comunque in buona forma e ad impegnarvi al massimo, grazie anche al transito di Giove.

Oroscopo giornaliero di lunedì 9 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: avete la tendenza a reagire in modo inappropriato di fronte a determinate situazioni, senza nemmeno rendervene conto. La vostra gelosia, spesso, diventa smoderata e non sempre riuscite a mantenere il giusto atteggiamento. Prestate attenzione a possibili conversazioni spiacevoli con il vostro partner.

Acquario: di tanto in tanto vi capita di sentirvi incompresi e lontani da chi non riesce proprio a capirvi, a comprendere i vostri stati d'animo.

Cercate un approccio diverso, trovate il modo di cambiare tutto ciò che non rientra più nelle vostre preferenze. Lunedì sarà una giornata poco appagante: qualche miglioramento potrebbe esserci a partire da martedì.

Pesci: Luna sfavorevole nella giornata di lunedì. Qualcuno della vostra cerchia di amicizie potrebbe rivelare degli atteggiamenti ingannevoli, fate attenzione a chi potrebbe escogitare qualche spiacevole azione contro di voi.