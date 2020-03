Durante la giornata di sabato 21 marzo, l'oroscopo annuncia nuovi sviluppi sul posto di lavoro per i nativi Cancro, che troveranno una soluzione per far progredire la propria carriera professionale, mentre Bilancia inaspettatamente potrebbe ottenere qualcosa di interessante grazie all'improvvisazione. Sagittario sarà particolarmente sicuro delle proprie azioni, sia in ambito lavorativo che sentimentale, mentre Mercurio favorevole per il segno della Vergine farà in modo di raggiungere più facilmente buoni risultati sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 21 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni per sabato 21 marzo, segno per segno

Ariete: una bella configurazione astrale per voi nativi del segno che vedrà il pianeta Venere in posizione favorevole nel vostro cielo. In campo sentimentale infatti avrete una gran voglia di lasciarvi andare e di vivere ogni momento con le persone che più amate. L'intesa di coppia sarà molto alta con il partner, anche se non troverete un pretesto per far scoppiare la scintilla della passione.

I single dovranno preoccuparsi di più dei propri problemi personali o in famiglia. Nel lavoro la situazione procede molto bene al momento, ciò nonostante cercate di mantenere i piedi per terra. Voto - 8.

Toro: gli influssi della Luna nel segno dell'Acquario si faranno sentire molto durante la giornata di sabato, trasmettendovi tanta intelligenza e creatività da spendere in ambito lavorativo. Infatti, lo stress e la preoccupazione di non riuscire a fare qualcosa di veramente costruttivo si faranno sentire di meno, lasciandovi più margine di concludere positivamente la giornata.

In amore potreste essere un filo egoisti, e a volte non guasta, ma in questo periodo forse sarebbe meglio evitare. I single avranno poche ma buone occasioni di trovare l'amore. Voto - 7,5.

Gemelli: il settore economico sarà in netta ripresa secondo l'Oroscopo della giornata di sabato. Forse dovrete lavorare un po’ di più ma se servirà per riuscire a portare risultati concreti a casa ne varrà sicuramente la pena.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale anche se penserete di essere da soli, in realtà avete dalla vostra parte tante persone che vi vogliono davvero bene, soprattutto voi single. Le relazioni dovranno portare a termine un obiettivo insieme. Voto - 7,5.

Cancro: periodo in crescita per voi nativi del segno sul fronte professionale, anche grazie a Giove in posizione benefica nel vostro cielo. Vedrete nuovi sviluppi sul posto di lavoro che vi terranno impegnati per un po’ di tempo, senza farvi pensare più di tanto a come fare per aumentare i vostri guadagni. Sul fronte amoroso se siete single potreste riuscire a recuperare un rapporto che vi sembrava ormai perduto, mentre se avete una relazione stabile, potreste avere una discussione importante con la persona amata, trasmettendo le vostre idee e sensazioni agli altri.

Voto - 8.

Leone: la Luna in opposizione al vostro cielo rende il vostro oroscopo privo di interessi sotto qualsiasi ambito. In amore la vostra relazione di coppia procede a stento, con pochi punti di riferimento utili per attirare l'attenzione nei confronti del partner, risentendone dunque riguardo l'affiatamento di coppia. Se siete single fareste meglio a ridimensionare le vostre aspettative. Per quanto riguarda il lavoro le cose non vanno per niente come avevate previsto, e nonostante tutte le manovre utilizzate per risolvere la situazione, sembra invece che stia solo peggiorando. Forse sarebbe il caso di chiedere aiuto al vostro capo.

Voto - 5.

Vergine: presi da una grande intraprendenza e un'insolita voglia di fare, l'oroscopo della giornata di sabato prevede Venere, Mercurio, Marte e Giove in trigono rispettivamente dal segno del Toro, dei Pesci e del Capricorno, regalandovi dunque momenti più che soddisfacenti durante la giornata. In ambito lavorativo vi ritroverete a dare il meglio di voi stessi, grazie anche all'aiuto di un vostro collega, soprattutto se siete nati nella terza decade. In amore i picchi di eccitazione saranno notevoli, cercate dunque di contenerli, se potete. Se siete single nuove conoscenze vi permetteranno di fare ulteriore esperienza.

Voto - 8,5.

Bilancia: sarete molto più fiduciosi delle vostre capacità grazie a Marte in quadratura dal segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale inaspettatamente potrete ottenere numerosi consensi da parte della vostra anima gemella con un po’ di improvvisazione, soprattutto i nati nella prima decade. Se siete single il vostro bisogno di conforto emotivo continuerà a crescere in questo periodo. Nel lavoro non smettete di credere in qualcosa a cui tenete, solo perché qualcuno vi ha detto che non è realizzabile. Voto - 7,5.

Scorpione: con Venere in quadratura nel segno del Toro, l'oroscopo della giornata di sabato partirà sotto i migliori auspici dal punto di vista sentimentale.

Infatti, sarete particolarmente apprezzati dalla vostra anima gemella, tanto da suscitare un ottimo affiatamento di coppia, destinato a durare per un po’. Se siete single potreste riuscire a improvvisare qualcosa che possa attirare l'attenzione della persona che più vi piace. Nel lavoro le cose procederanno nella giusta direzione, anche se molto spesso vi ritroverete a risolvere alcuni problemi affinché le cose rimangano come tale. Voto - 8.

Sagittario: avrete modo di sentirvi più sicuri delle vostre azioni secondo l'oroscopo di sabato, con delle brillanti novità in amore, soprattutto per coloro nati nella terza decade.

Infatti riuscirete a venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella, che sarà decisamente più soddisfatta del vostro temperamento. Se siete single sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Nel lavoro sarete lucidi e pronti a svolgere le vostre mansioni come non mai, talvolta anche con l'aiuto di un collega. Voto - 8.

Capricorno: giornata poco stimolante per voi nativi del segno. Gli influssi di Venere nel segno del Toro potrebbero mettervi a disagio al punto da crearvi qualche difficoltà all'interno della vostra relazione sentimentale, complice anche un po’ di gelosia che proverete nei confronti del partner.

Se siete single, abbandonarsi al romanticismo potrebbe sembrarvi qualcosa di sciocco al momento. In ambito lavorativo qualcuno sentirà la necessità di parlarvi, ma voi sarete troppo indaffarati per dargli ascolto. Voto - 6.

Acquario: una perfetta Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato. Sul fronte sentimentale le vostre emozioni saranno molto forti e sarete molto ottimisti, trovando sempre un motivo per sorridere, anche quando la situazione non ve lo permetterà. In amore sarete concreti e affettuosi nei confronti del partner, facendo ciò che desidera in maniera perfetta.

I single potrebbero pensare di organizzare qualcosa, come una cena per la loro potenziale anima gemella. Nel lavoro evitando di esprimere le vostre idee con troppa enfasi, potreste riuscire ad andare molto lontano. Voto - 8,5.

Pesci: Mercurio si troverà in quadratura al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Ciò significa che saprete gestire molto bene l'ambito lavorativo e la vostra espansività vi permetterà di allargare i vostri orizzonti e conoscere nuove persone con cui sarete disposte a collaborare. Per quanto riguarda i sentimenti i nati nella seconda decade avranno più occasioni di trascorrere momenti indimenticabili con la propria anima gemella.

Se siete single fare nuove conoscenze potrebbe una buona idea per passare il tempo. Voto - 8,5.